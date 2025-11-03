ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της σε 4 νέους κλάδους

Ποιοι εργαζόμενοι «μπαίνουν» στην Ψηφιακή Κάρτα - Τι σημαίνει για τους μισθούς τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της σε 4 νέους κλάδους Facebook Twitter
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Επεκτείνεται από σήμερα η υποχρεωτική χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τέσσερις ακόμη τομείς.

Από τις 3 Νοεμβρίου 2025, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται, με τέσσερις νέους κλάδους να εντάσσονται από σήμερα στο μέτρο.

Οι τέσσερις κλάδοι που υποχρεούνται να εφαρμόζουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασία είναι το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Με τη νέα φάση εφαρμογής, το μέτρο θα καλύπτει περίπου 1,85 εκατομμύριο εργαζομένους και 280.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται νόμιμα.

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ήδη αύξηση 76% στις δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024 — πάνω από 4,2 εκατ. ώρες συνολικά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στους κλάδους του τουρισμού (+681%) και της εστίασης (+181%).

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε δηλώσεις της για το μέτρο, σημείωσε ότι η Ψηφιακή Κάρτα «ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων», προσθέτοντας ότι το μέτρο «αποδεικνύεται αποτελεσματικό, καθώς περιορίζει την αδήλωτη εργασία και διασφαλίζει δίκαιες αμοιβές».

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«North Evia Pass 2025»: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Οικονομία / «North Evia Pass 2025»: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Η δράση «North Evia Pass 2025», που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας
LIFO NEWSROOM
 
 