Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Θα ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από 372 «δικαιούχους» επιδομάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για την εξέταση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης με τα παράνομα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Την αναστολή ζήτησε η ίδια, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, έως ότου υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποκάλυψε σωρεία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020 με 2022.

Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανέδειξε κερκόπορτες στο σύστημα καταβολής επιδομάτων κατά τη χρονική περίοδο 2020 - 2022, αφού εντοπίστηκαν περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων χωρίς να υπάρχουν δικαιολογητικά μέσα στους φακέλους, καταβολές επιδομάτων με χειρόγραφες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, ακόμα και αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν πάρει καν αριθμό πρωτοκόλλου.

Πρόκειται για υποθέσεις που είχαν να κάνουν κυρίως με καταβολή συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Είναι οι συντάξεις που καταβάλλονται σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια για την καταβολή κανονικής σύνταξης και εκεί αναδείχθηκαν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει χρήματα πριν καν συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας, δηλαδή το 67ο ή και περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ η σειρά προτεραιότητας τους ήταν εντελώς διαφορετική, βρέθηκαν να ανεβαίνουν αρκετές θέσεις στην προτεραιότητα.

Η διαδικασία που ακολουθεί από εδώ και πέρα, είναι- αρχικά- η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά των αρμόδιων υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υπόθεση, προκειμένου να αποδοθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Αυτό το οποίο αφορά τους 372 «δικαιούχους» αυτών των επιδομάτων, είναι ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων μέσα από τη διαδικασία της καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό της τάξεως των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι η πρόταση που έχει γίνει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι να διασφαλιστεί ότι έχουν κλείσει αυτές οι κερκόπορτες στο σύστημα καταβολής των επιδομάτων.

Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για βιομηχανία χορήγησης επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε μη δικαιούχους, την οποία αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ.

Με επιστολή της η μέχρι πριν από λίγο καιρό γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Χατζηδάκη, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των αχρεωστήτως καταβληθεισών πληρωμών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της ως μέλους του κόμματος.

«Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», σημειώνει στην ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, η κα. Χατζηδάκη.

Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Πώς αποκαλύφθηκε

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση, σημειώνει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχει έλεγχος παντού, Όπου υπάρχουν εστίες παραβατικότητας να εντοπιστούν. Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε τα πάντα, επί τόπου να παρεμβαίνουν οι Αρχές», σημείωσε στην εκπομπή Συνδέσεις, του ΕΡΤnews, o υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

«Ισχύει και για τη συγκεκριμένη και για όλους μας η αρχή ότι οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση αδιαφάνειας επισύρει την ακύρωση κομματικής ιδιότητας. Η δική μας αξιακή αρχή είναι ίδια», ανέφερε στο ΕΡΤnews, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή, ξεκάθαρη και αξιακή θέση ότι το οποιοδήποτε μέλος ή στέλεχός του είναι υπό διερεύνηση, αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διενεργώντας έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 2020-2022, έφερε στην επιφάνεια σωρεία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν 372 φάκελοι. Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, διευθύντρια και τμηματάρχης του ΟΠΕΚΑ προχώρησαν σε έγγραφη αναφορά αφού είχαν εντοπίσει παρατυπίες αλλά και φακέλους που είχαν μπει εμβόλιμα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ