ΟΠΕΚΑ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για τα παράνομα επιδόματα

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για παράνομα επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ.

Στον ΟΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε μήνα, στο τέλος του, πληρώνονται διάφορα αναπηρικά, προνοιακά επιδόματα.

Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαπίστωσε ότι υπήρξαν περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων σε ανθρώπους που κανονικά δεν ήταν δικαιούχοι.

Τα ποσά που πήραν οι άνθρωποι τα οποία δεν δικαιούνταν, ξεπερνούσαν τα 1,8 εκατ. ευρώ, όπως μετέδωσε το Mega.

ΟΠΕΚΑ: Τι έδειξε ο έλεγχος για τα παράνομα επιδόματα

Yπενθυμίζεται ότι με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022.

Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με νέα ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ, ο έλεγχος, που οδήγησε στα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022, ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.