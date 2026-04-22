Νέα μέτρα στήριξης: Live η εξειδίκευση

Οικονομία

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευση των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος» δήλωσε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης.

Το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα, κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

  • Οικογένειες με παιδιά
  • Ενοικιαστές
  • Συνταξιούχοι
  • Αγρότες
  • Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Τα 8 νέα μέτρα

    Για ενίσχυση εισοδήματος

    1. Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
    2. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
    3. Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

    Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

    1. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
    2. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
    3. Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

    Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης

    1. Επιδότηση στο diesel (Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών / Κόστος: 55 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel)
    2. Επιδότηση στα λιπάσματα (Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% / Κόστος: συν 23 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες)
