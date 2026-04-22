Επίδομα σε οικογένειες: Ποιοι και πότε παίρνουν 150€ με τα νέα μέτρα

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε νωρίτερα, σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα εξ' αυτών να αφορά επίδομα σε οικογένειες με παιδιά.

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, πρόκειται για ένα νέο μέτρο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο, που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση του πακέτου, με συνολικό κόστος 250 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά να αναμένεται να ωφεληθούν.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι τα πρόσθετα μέτρα θα είναι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις που είχαν ήδη παρουσιαστεί τον Μάρτιο. Συνολικά, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το 2026 διαμορφώνεται πλέον στα 800 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών, αγροτών και ευάλωτων ομάδων.

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Στα βασικά μέτρα περιλαμβάνεται η επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον μήνα Μάιο, με ενίσχυση 0,20 ευρώ ανά λίτρο για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που κινούνται με πετρέλαιο. Παράλληλα, παρατείνεται έως τον Αύγουστο η επιδότηση στα λιπάσματα, που ανέρχεται στο 15% των τιμολογίων, με συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ για περίπου 250.000 αγρότες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους ενοικιαστές, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται από τις 31.000 στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 70.000 νέους δικαιούχους, ανεβάζοντας το σύνολο κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι συνταξιούχοι, καθώς η ετήσια ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ και αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Το μέτρο επεκτείνεται και σε ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με επιπλέον 198 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο αριθμός των δικαιούχων αυξάνεται κατά περίπου 420.000, φτάνοντας συνολικά τα 1,9 εκατομμύρια.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, χωρίς άμεσο δημοσιονομικό κόστος αλλά με ευρεία εφαρμογή. Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά, αρρύθμιστα χρέη. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές προς το Δημόσιο, τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συνολικά, το νέο πακέτο μέτρων επιχειρεί να απαντήσει στις αυξημένες πιέσεις στο κόστος ζωής, διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων και ενισχύοντας στοχευμένα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.