Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026, συγκέντρωσε φέτος ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από τους πολίτες καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αιτήσεις έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Συνολικά κατατέθηκαν περίπου 800.000 αιτήσεις, ενώ τα vouchers είναι 300.000, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός δικαιούχων δεν θα καταφέρει τελικά να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, όσοι έχουν εγκριθεί θα πρέπει να ελέγξουν τους οριστικούς πίνακες δικαιούχων, οι οποίοι θα δημοσιευθούν επίσημα εδώ.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Έπειτα, θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα σε:

κράτηση συμβεβλημένου καταλύματος,

έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων.

Για να ενεργοποιηθεί το voucher απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ δικαιούχου και παρόχου καταλύματος

ηλεκτρονική καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Αν κάποιος δικαιούχος δεν ολοκληρώσει και τα δύο απαιτούμενα στάδια του προγράμματος, η επιταγή κοινωνικού τουρισμού θεωρείται ανενεργή και χάνει την ισχύ της. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή.

Επιπλέον, όσοι έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν χρήση της επιταγής μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος, ενδέχεται να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού.

Ωστόσο, υπάρχει εξαίρεση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς.

