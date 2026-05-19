Καύσιμα: Η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2,11 ευρώ — Φόβοι για νέες αυξήσεις

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η εικόνα αρχίζει να θυμίζει τα επίπεδα του καλοκαιριού του 2022, όταν η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά.

Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται κοντά στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 1,81 ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η ανοδική τάση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, εκτιμώντας πως μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις της τάξης του 1 έως 1,5 λεπτού ανά λίτρο.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις διεθνείς αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, που επηρέασε την παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας στη Μέση Ανατολή λόγω πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones.

Η τιμή του Brent, που πριν από τη σύγκρουση κινούνταν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, έχει πλέον ξεπεράσει τα 110 δολάρια, αυξάνοντας τις πιέσεις στις τιμές καυσίμων διεθνώς.

Ανοδική πίεση και στη χονδρική αγορά

Η αύξηση αποτυπώνεται ήδη και στις τιμές των διυλιστηρίων, οι οποίες καθορίζουν την πορεία της αγοράς τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ πωλείται από τα διυλιστήρια περίπου στα 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,30 ευρώ.

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι τιμές αυτές εμφανίζονται αυξημένες κατά 5 έως 6 λεπτά ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ, εξέλιξη που μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές μετά την προσθήκη φόρων.

Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι οι αυξήσεις αυτές δεν έχουν περάσει πλήρως ακόμη στις αντλίες και προειδοποιούν ότι δύσκολα θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι χωρίς σημαντική και διαρκή πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, οι πιέσεις στα καύσιμα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες.

Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι φόβοι για νέα προβλήματα στη μεταφορά πετρελαίου μέσω κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών, εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Guardian