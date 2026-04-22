ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Νέα μέτρα: Πόσο αυξάνεται το επίδομα στους συνταξιούχους και ποιοι το δικαιούνται

Η αύξηση του επιδόματος στους συνταξιούχους είναι ανάμεσα στα 8 νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν

The LiFO team
The LiFO team
Τα 8 νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ύψους 500 εκατ. ευρώ είναι μεταξύ άλλων, ενισχύσεις για ενοίκια, καύσιμα και αύξηση επιδόματος σε συνταξιούχους.

Έτσι, το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

  • Οικογένειες με παιδιά
  • Ενοικιαστές
  • Συνταξιούχοι
  • Αγρότες
  • Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι «μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά +800 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώσαμε πρόσφατα και τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνονται σήμερα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόκειται για ένα μέρισμα που έρχεται μέσα από «χαμηλότερους φόρους, εξοικονόμηση των δαπανών του κράτους, σταθερή ανάπτυξη, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο δημόσιο χρέος».

Έτσι, «μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα από τις αρχές του έτους», το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

  • 1,87 εκατ. συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000),
  • πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές (επιπλέον 70.000),
  • 3,3 εκατ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες),
  • 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών,
  • 284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές,
  • 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
  • όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια, τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον:

  • το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών,
  • το 86% των ενοικιαστών και
  • το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Τα 8 νέα μέτρα: Τι ισχύει με το επίδομα στους συνταξιούχους

    Για ενίσχυση εισοδήματος

    1. Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
    2. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
    3. Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

    Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

    1. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
    2. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
    3. Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

    Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης

    1. Επιδότηση στο diesel (Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών / Κόστος: 55 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel)
    2. Επιδότηση στα λιπάσματα (Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% / Κόστος: συν 23 εκατ. ευρώ - Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες)

    Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός, ανέφερε για τους συνταξιούχους πως «αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών».

    Έτσι, το επίδομα 250 ευρώ, το οποίο παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυξάνεται στα 300 ευρώ.

     
    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

    ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

    Ανοίγει η αυλαία για το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαία ονόματα από τη διεθνή σκηνή

    Οικονομία / Ανοίγει η αυλαία για το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαία ονόματα από τη διεθνή σκηνή

    Από τη γεωπολιτική και την οικονομία έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Υγεία και την Επιστήμη, οι κρίσιμες εξελίξεις της νέας εποχής στο επίκεντρο των συζητήσεων, υπό τον τίτλο: “The Shock of the New”
    THE LIFO TEAM
    ΑΑΔΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

    Οικονομία / ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατ. πολίτες - Πώς και μέχρι πότε να τις διορθώσετε

    Σε περίπτωση που τα στοιχεία των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι λανθασμένα ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά δεδομένα
    THE LIFO TEAM
    11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: H ατζέντα και ποιοι θα βρίσκονται φέτος στους Δελφούς

    Οικονομία / 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: H ατζέντα και ποιοι θα βρίσκονται φέτος στους Δελφούς

    Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχηγοί κρατών, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και κορυφαίοι αναλυτές συναντώνται στους Δελφούς, προκειμένου να αναλύσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής
    THE LIFO TEAM
     
     