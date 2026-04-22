ΕΛΣΤΑΤ: Στα 12,1 δισ. ευρώ το πλεόνασμα, στο 4,9% του ΑΕΠ

Πλεόνασμα ύψους 12,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πλεόνασμα αντιστοιχεί στο 4,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και στη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ