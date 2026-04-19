ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Πέρυσι, 1 εκατομμύριο είχαν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα - Τι αλλάζει φέτος

Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», με τις τελευταίες πληροφορίες να μεταδίδουν πως η έναρξή τους τοποθετείται την Τρίτη 21 Απριλίου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει λόγος πίεσης ή ανησυχίας, καθώς όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς να αποκλειστούν λόγω χρόνου.

Παράλληλα, εφόσον διαπιστωθεί αυξημένη ζήτηση και δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα παραμένει στα ίδια δεδομένα με πέρυσι, όταν είχαν κατατεθεί περίπου 1 εκατομμύριο αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ αποκλείονται όσοι έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλα προγράμματα, όπως το «Τουρισμός για Όλους». Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση διαμονής από 6 έως και 12 διανυκτερεύσεις, ανάλογα με τον προορισμό, δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομικές διακοπές σε χιλιάδες ωφελούμενους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» από τη ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα διακοπών σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις δέκα, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και τις δώδεκα -εντελώς δωρεάν- σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και οι δικαιούχοι πρέπει στις αιτήσεις τους να δηλώνουν και τα ωφελούμενα μέλη τους.


 

Tags

0

Οικονομία / ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατ. πολίτες - Πώς και μέχρι πότε να τις διορθώσετε

Σε περίπτωση που τα στοιχεία των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι λανθασμένα ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά δεδομένα
THE LIFO TEAM
Οικονομία / Γιατί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να παραμείνουν υψηλές στην Ευρώπη ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές για κάποιο διάστημα, παρόλο που η περιοχή δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα Στενά του Ορμούζ - Τι «κρύβεται» πίσω από αυτό
THE LIFO TEAM
 
 