IRIS: Παράταση ενός μήνα και υποχρεωτική εφαρμογή από 1η Δεκεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, μεταθέτοντας την ημερομηνία έναρξης από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση, που εντάχθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δίνει στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής, έπειτα από σειρά τεχνικών και οικονομικών ενστάσεων που είχε θέσει η αγορά.

IRIS: Γιατί δόθηκε η παράταση

Επαγγελματικοί και εμπορικοί φορείς είχαν ζητήσει αναβολή της υποχρεωτικής εφαρμογής, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τις τεχνικές αναβαθμίσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό το αίτημα, προκειμένου η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά και χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Από 1η Δεκεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας – θα πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά. Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό που δεν θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.

Επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις είχαν επισημάνει σημαντικά τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τόνισε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές, ενώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έκανε λόγο για ανάγκη επιδότησης του κόστους εξοπλισμού, που εκτιμάται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ζήτησε κρατική στήριξη ώστε η ψηφιακή μετάβαση να μην αποτελέσει «τιμωρία για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά».

Τα όρια συναλλαγών και τα επόμενα βήματα

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα. Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.

Η παράταση θεωρείται καθοριστική, καθώς επιτρέπει την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό πλαίσιο, που φιλοδοξεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

