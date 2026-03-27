«Mικρό καλάθι» για το σημερινό Eurogroup: Αναμένεται «αρκετά έντονο» - Τα μέτρα και οι «κόκκινες γραμμές»

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Η αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ, είναι το πρώτο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Το σημερινό Eurogroup πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. 

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την κατάσταση και να προχωρήσει σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας, δίνοντας «περισσότερο συμβουλευτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων στήριξης, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Όπως σημειώνει ο ίδιος αξιωματούχος, «η συζήτηση αναμένεται αρκετά έντονη».

Eurogroup: Τι θα συζητήσουν

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και o επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις πιθανές πολιτικές αντιδράσεις.

Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν το 2022 «είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά πλέον δεν υπάρχει ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος». Αυτό, όπως επισημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα, «αλλά πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε Ευρωπαίος αξιωματούχος, οι μελλοντικές εκτιμήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς «το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης».

