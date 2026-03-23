Νέα μέτρα για κρίση: Τι ισχύει για Fuel Pass, diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά - Η εξειδίκευση

Το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση των νέων μέτρων κατά της κρίσης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου ενώ υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εξειδίκευση των μέτρων έγινε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Τα μέτρα είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ και αφορούν τους επόμενους δύο μήνες, Απρίλιο και Μάιο και περιλαμβάνουν παρέμβαση στο κόστος του diesel, ειδική στήριξη με Fuel Pass, παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Ο κ. Πιερρακάκης- αρχικά- αναφέρθηκε στον στόχο της χώρας, «σε μία περίοδο αστάθειας, να παρουσιάζουμε σταθερότητα και ασφάλεια». Τόνισε ότι οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος όσων γίνονταν πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά και τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα και εν τέλει και την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης γι' αυτό συμπλήρωσε πως πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα, αλλά να μπορούμε να επανέλθουμε αν χρειαστεί.

Δήλωσε ότι στο diesel κίνησης, η προσπάθεια είναι να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς που θα σημάνει και περαιτέρω αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 16 λεπτά το λίτρο θα είναι η επιδότηση.

Ενίσχυση υπάρχει και για τις μετακινήσεις και προς όφελος των νοικοκυριών με 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη με Fuel Pass, ενώ θα μπουν και εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά. Σημειώνεται ότι περίπου 25 ευρώ τον μήνα και για τη νησιωτική Ελλάδα 30 ευρώ τον μήνα θα είναι η επιδότηση ενώ το συνολικό κόστος του μέτρου είναι στα 130 εκατ. ευρώ. Ισχύει και για τα ταξί.

Στον πρωτογενή τομέα, 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων θα επιδοτηθεί για ένα δίμηνο κόστος μέτρου, 15 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο 20% από 15% που ήταν, αυξάνεται η φορολόγηση των κερδών των τυχερών παιχνιδιών για ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, συμπληρώνοντας πως και η Ευρώπη απαιτείται να διασφαλίσει την επάρκεια ενέργειας και να στείλει ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας προστατεύοντας την οικονομία της.

«Η Ελλάδα έχει ρόλο και λόγο στις εξελίξεις και αυτή είναι η μεγάλη ασφάλεια για τη χώρα που είναι πιο ισχυρή όπως και η οικονομία, ενώ υπάρχει σχέδιο ώστε να μην βρεθεί κανείς μόνος του στην κρίση» ανέφερε.

Τα 4 νέα μέτρα για την κρίση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νωρίτερα:

«Πρώτον, προκειμένου να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή, παρεμβαίνουμε στο κόστος του diesel κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν, στο δίκτυο διανομής, με 16 λεπτά το λίτρο. Κάτι που σημαίνει ότι το όφελος για τον καταναλωτή αλλά και τον επαγγελματία στην τελική τιμή -με τον ΦΠΑ- θα ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Επαναλαμβάνω: ο στόχος μας εδώ είναι η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακινηθεί στις τιμές των προϊόντων.

Δεύτερον, με επιδίωξη να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί. Στήριξη η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Τα κριτήρια, μάλιστα, για την έκδοση αυτής της κάρτας θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Τρίτον, προωθούμε παράλληλα και ειδικότερες παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες από τις απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα. Έτσι, η πολιτεία θα επιχορηγεί το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα».