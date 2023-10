Αυτοί είναι οι 6 ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες της λίστας Forbes

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν πάντα οι ανακοινώσεις για την λίστα του Forbes, με τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής, ιδίως όταν σε αυτήν περιλαμβάνονται και 6 ελληνικής καταγωγής.

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Ίλον Μασκ μπορεί να είναι πρώτος με περιουσία 251 δισ. δολάρια, με δεύτερο τον Τζεφ Μπέζος, ωστόσο 6 επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής συμπεριλαμβάνονται στους 400 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής με βάση τη λίστα του Forbes.

Αναλυτικά αυτοί είναι:

-Θέση 108: Τομ Γκορς (Tewfiq Georgious το αρχικό του όνομα). Κατέχει περιουσία 8,1 δισ. δολαρίων. Εποπτεύει περισσότερες από 40 εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών Platinum Equity που εδρεύει στο Λος Άντζελες. Γεννήθηκε στη Ναζαρέτ, το 1964 από Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα

Facebook Twitter Φωτ.: tomgores.com

-Θέση 215: Τζιμ Ντέιβις. Κατέχει περιουσία 5,1 δισ. δολαρίων. Αγόρασε ένα μικρό υποδηματοποιείο της Βοστώνης το 1972 και το μετέτρεψε στην γνωστή εταιρεία New Balance αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε πωλήσεις). Είναι γιος Ελλήνων μεταναστών

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images

-Θέση 267: Τζον Κατσιματίδης. Κατέχει περιουσία 4,3 δισ. δολαρίων. Είναι ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, δισεκατομμυριούχος των σούπερ μάρκετ, που πρόσφατα ακούστηκε πως θέλει να αγοράσει το CNN. Προ δεκαετίας διεκδίκησε και το δημαρχιακό θώκο της Νέας Υόρκης.

Facebook Twitter Φωτ.: Facebook - John Catsimatidis

-Θέση 366: Τζόρτζ Αργυρός. Μαζί με την οικογένειά του όπως λέει η λίστα του Forbes κατέχει περιουσία 3,1 δισ. δολαρίων. Ο 86χρονος σήμερα επιχειρηματίας είναι εγγονός Ελλήνων μεταναστών και εργάστηκε στο λύκειο και στο κολέγιο της νότιας Καλιφόρνιας ως εφημεριδοπώλης και υπάλληλος παντοπωλείου. Η περιουσία του προέρχεται από το real estate και άλλες επενδύσεις.

Facebook Twitter Φωτ.: Chapman Unisversity

-Θέση 379: Τζον Πολ Ντε Τζόρια. Κατέχει περιουσία 3 δισ. δολαρίων. Ο 79χρονος ελληνοϊταλικής καταγωγής επιχειρηματίας είναι ο ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής τεκίλας Patr?n Spirits Co. και συνιδρυτής της εταιρείας περιποίησης μαλλιών John Paul Mitchell Systems. Πρόσφατα εθεάθη στην Καβάλα, από όπου έχει ρίζες, μαζί με τον δημοφιλή ηθοποιό Πιρς Μπρόσναν

Facebook Twitter Φωτ.: imdb.com

-Θέση 395: Ντιν Μητρόπουλος. Κατέχει περιουσία 2,9 δισ. δολαρίων. Ο 77χρονος επιχειρηματίας, γιος ενός αγρότη από την Τρίπολη είναι γνωστός όπως γράφει το Forbes, για τη διάσωση στις εμβληματικές μάρκες Twinkies και Hostess.

Facebook Twitter Φωτ: metropoulos.com

#Forbes400: The Definitive Ranking of The Wealthiest Americans In 2023



FULL LIST: https://t.co/2eXDUnEc4w pic.twitter.com/9gqi4Wu2rM