Youth Pass 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

Από την 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Youth Pass 2026, που προσφέρει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους και νέες ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Η ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι μετακινήσεις.

Youth Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται, πως όσοι είναι σήμερα 19 ετών και έχουν ήδη λάβει το Youth Pass την προηγούμενη χρονιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε αντίθεση με τους 18χρονους, που πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της υποβολής, για να λάβουν τη χρηματική ενίσχυση.

Η πίστωση των 150 ευρώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώνονται κατά την αίτηση. Δεν αποκλείεται μικρή καθυστέρηση μίας ή δύο ημερών.

Πώς χρησιμοποιείται το Youth Pass

Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία ενεργοποιείται μετά την πίστωση του ποσού.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

Τουρισμός

Πολιτισμός

Μεταφορές

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο στήριξης των νέων, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες.