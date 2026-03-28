Voucher 750 ευρώ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ.

Χθες, Παρασκευή 27 Μαρτίου, αναρτήθηκε το Μητρώο Ωφελούμενων-Εργαζόμενων του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους», μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Voucher 750 ευρώ: Πού θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους αποκλειόμενους καθώς και τους υπεράριθμους.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, στη διαδρομή: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) και αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, πατήστε εδώ.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η έναρξη της διαδικασίας επιλογής προγραμμάτων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου.

Βέβαια, η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης για τους ενταγμένους στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων του προγράμματος της ΔΥΠΑ: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους», ανεστάλη προσωρινά χθες, στις 21:00.

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται ότι δύνανται να συμβουλεύονται τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων καθώς αυτή επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η δυνατότητα επιλογής προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους κατάρτισης θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης.