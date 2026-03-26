Ρεκόρ μπόνους στη Wall Street το 2025 – Στα 49,2 δισ. δολάρια οι απολαβές 

Τα μπόνους στη Wall Street κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό το 2025, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 49,2 δισ. δολάρια, καθώς ενισχύθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον πολιτειακό ελεγκτή (Comptroller) της Νέας Υόρκης, Τόμας ΝτιΝάπολι, το μέσο μπόνους ανήλθε στα 246.900 δολάρια, αυξημένο κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή από το 1987. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη των συγχωνεύσεων και εξαγορών, που ενισχύθηκε από τη χαλάρωση των κανονισμών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, .καθώς και στα αυξημένα έσοδα από συναλλαγές στις αγορές και από τη χρηματοδότηση εταιρειών. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που τα μπόνους στον κλάδο καταγράφουν ρεκόρ.

Όπως σημείωσε ο ΝτιΝάπολι, η ισχυρή επίδοση της Wall Street σημειώθηκε παρά τις διεθνείς και εγχώριες αναταράξεις. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνεται και ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν κινδύνους για τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η άνοδος των μπόνους συνδέεται και με την αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές, με τα έσοδα από trading να φτάνουν τα 134 δισ. δολάρια. Παρά τις θετικές επιδόσεις του 2025, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν πιο αβέβαιες προοπτικές για το 2026.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος παραμένει κρίσιμος για τα δημόσια έσοδα της Νέας Υόρκης, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 19% των φορολογικών εσόδων της πολιτείας την περίοδο 2024-2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μπόνους του 2025 αναμένεται να αποφέρουν επιπλέον 199 εκατ. δολάρια σε φόρους για την πολιτεία και 91 εκατ. δολάρια για την πόλη της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση ενδέχεται να μην επιβεβαιωθούν. Ο ΝτιΝάπολι εκτιμά ότι τα φορολογικά έσοδα από τα μπόνους μπορεί να κινηθούν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις που έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται μεταβολές στην απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο μειώθηκε στους 198.200, από 201.500 το 2024, αν και εκτιμάται ότι τα τελικά στοιχεία μπορεί να αναθεωρηθούν ελαφρώς προς τα πάνω.

Παράλληλα, μεγάλες τράπεζες ανακατανέμουν το προσωπικό τους εκτός Νέας Υόρκης. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, ανέφερε ότι ο αριθμός εργαζομένων στο Μανχάταν έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ αυξάνεται σε πολιτείες όπως το Τέξας, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υψηλή φορολογία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από Bloomberg

