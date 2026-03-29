Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει το ταξίδι με το αυτοκίνητο από Αθήνα - Οι τιμές στα καύσιμα

Αυξημένες είναι οι τιμές στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Mega, «με την αμόλυβδη στα 2,044 ευρώ το λίτρο και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα», το ταξίδι Αθήνα-Καλαμάτα μετ’ επιστροφής κοστίζει- σε καύσιμα- περίπου 72 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 105,3 ευρώ.

Για το Καρπενήσι, με απόσταση 576 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 88 ευρώ, ενώ με τα διόδια το συνολικό κόστος αγγίζει τα 120 ευρώ.

Για ένα ταξίδι Αθήνα-Ιωάννινα με επιστροφή, τα καύσιμα φτάνουν σχεδόν τα 128 ευρώ και τα διόδια τα 90 ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 217,25 ευρώ.

Για Θεσσαλονίκη, το κόστος φτάνει τα 228,2 ευρώ.

Ακολουθούν τα ποσά, σύμφωνα με το Mega:

Αθήνα-Καλαμάτα (μετ’ επιστροφής)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 72,66 €

Διόδια: 32,7 €

Συνολικό κόστος: 105,3 €

Αθήνα-Καρπενήσι (μετ’ επιστροφής)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 88,3 €

Διόδια: 32,2 €

Συνολικό κόστος: 120 €

Αθήνα-Ιωάννινα (μετ’ επιστροφής)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 127,85 €

Διόδια: 89,4 €

Συνολικό κόστος: 217,25 €

Αθήνα-Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 154,8 €

Διόδια: 73,4 €

Συνολικό κόστος: 228,2 €

