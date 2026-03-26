Κατώτατος μισθός: Παραδείγματα με την αύξησή του - Τι ισχύει για δημόσιο και εργαζόμενους έως 30 ετών

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε λεπτομέρειες, παραδείγματα εφαρμογής των νέων μέτρων

The LiFO team
Η υπουργός Εργασίας παρουσιάζει παραδείγματα με την αύξηση του κατώτατου μισθού / Eurokinissi
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, εξειδίκευσε τα μέτρα για τον νέο κατώτατο μισθό, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες, παραδείγματα εφαρμογής και τις επιπτώσεις σε τριετίες και επιδόματα. 

«Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%. Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027. Την ίδια ώρα οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι οφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις που αυξήθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες του προϋπολογισμού, την ανεργία που μειώθηκε, όπως και τα μεγέθη του πληθωρισμού.

«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής» τόνισε η υπουργός Εργασίας ενώ στάθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Διευκρίνισε, επίσης, ότι το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών θα είναι 756 ευρώ ετησίως

Διαφάνεια με την αύξηση του κατώτατου μισθού / Eurokinissi

Κατώτατος μισθός: Παραδείγματα με την αύξησή του

«Δεν είναι μαγικό ραβδί» δήλωσε η Νίκη Κεραμέως για την αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα «βήμα προς τη διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης». Για το εάν ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, είπε πως θα συνυπολογιστεί με το ισχύον καθεστώς

Η κυρία Κεραμέως, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τα «καθαρά ποσά» που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μετά την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού. 

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

  • Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 € - αύξηση 4,55%.
  • Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 € - αύξηση 4,55%.
  • Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως5,8 μισθοί παραπάνω) - αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Aύξηση κατώτατου μισθού: 920 ευρώ μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25:

  • Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €
  • Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
  • Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

  • Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €
  • Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
  • Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €
Παράδειγμα με την αύξηση του κατώτατου μισθού / Υπουργείο Εργασίας

Κατώτατος μισθός: Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, πως ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%, όπως επισημαίνεται στην ΕΡΤ. Πρόκειται για την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022.

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Στόχος για το 2027, ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και βασικός στα 950 ευρώ. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις «θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες στην Ελλάδα».

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός κατά την αρχική του τοποθέτηση.

