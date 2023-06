Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας θέλει να αγοράσει το CNN- «Eίναι σπασμένο, εμείς ξέρουμε να το φτιάξουμε»

Την πρόθεσή του να αγοράσει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN εξέφρασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης που θέλει να αγοράσει το CNN μίλησε στην ΕΡΤ για τα επενδυτικά του σχέδια.

«Έχω πει σε όλους πως το CNN είναι σπασμένο και χρειάζεται βοήθεια. Εμείς ξέρουμε πώς να το φτιάξουμε. Έχουν 200-300.000 τηλεθεατές το βράδυ και έπρεπε να έχουν 5 εκατομμύρια» σημείωσε και έκανε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση επί του θέματος στη Νέα Υόρκη.

«Θέλω να το αναλάβω, να τρέχω την εταιρεία σε όλα τα ζητήματα» δήλωσε τονίζοντας ότι το CNN πρέπει να φτιαχτεί «γιατί αξίζει να είναι νικητής».

Όπως ανέφερε οι ειδήσεις του πηγαίνουν σε τόσες πολλές χώρες, που πρέπει να ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. «Το πρόβλημα είναι πως μερικές φορές δίνουν ιδέες. Αλλά τα νέα πρέπει να είναι νέα όχι ιδέες μόνο. Έχει διαφορά η ιδέα από τα νέα. Αν υπάρχουν δύο ιδέες πρέπει να τις πεις και τις δύο και άσε αυτούς που παρακολουθούν να αποφασίσουν» τόνισε εννοώντας πως θα ήθελε να καταγράφονται όλες οι απόψεις.

Όσον αφορά στην αξία του CNN ο Τζον Κατσιματίδης είπε πως αυτή είναι 3-4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να το κάνει προσοδοφόρο και από κει και μετά να δίνει τα μερίδια που αναλογούν.

Τέλος εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα, αλλά έκανε χιούμορ όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε επενδύσεις στην χώρα μας.

