Τιμολόγια ρεύματος: Όσοι έχουν αυτά τα δύο, είναι εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς

Προστατευμένοι από τις όποιες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1,6-1,7 εκατ. οικιακοί καταναλωτές (περίπου ένας στους τρεις) που έχουν επιλέξει σταθερά (μπλε) τιμολόγια.

Προς το παρόν, οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι συγκρατημένες καθώς, λόγω και της ευνοϊκής συγκυρίας καιρικών συνθηκών και παραγωγής ΑΠΕ, η τιμή χονδρικής τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ακριβότερα από τον Φεβρουάριο που ήταν 78 ευρώ αλλά φθηνότερα από την περίοδο Οκτωβρίου-Ιανουαρίου όταν κυμαινόταν στα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αντίδραση των προμηθευτών στην αύξηση της τιμής χονδρικής θα φανεί με την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος του Απριλίου την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε πιθανολογείται ότι πολλοί θα διατηρήσουν το καθεστώς των εκπτώσεων που αποτελεί αντίβαρο στις ανατιμήσεις.

Οι καταναλωτές που έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια και είναι σε κάθε περίπτωση διασφαλισμένοι από τις όποιες επιπτώσεις, κυμαίνονται τώρα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς σε 1,6-1,7 εκατομμύρια, σε σύνολο 5,9 εκατ. περίπου οικιακών μετρητών.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Οκτώβριο 2025 ανέφεραν 1,5 εκατ. σταθερά τιμολόγια.

Εκτεθειμένοι όσοι έχουν πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια

Από τους υπόλοιπους η πλειονότητα (περί τα 3,5 εκατ.) παραμένουν στα πράσινα ή έχουν επιλέξει τα κίτρινα τιμολόγια, είναι δηλαδή εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Το κίνητρο της επιλογής σταθερών τιμολογίων φαίνεται να περιορίζεται σταδιακά επί του παρόντος καθώς εταιρείες προμήθειας προχωρούν σε επανατιμολόγηση των σταθερών συμβάσεων υπό το πρίσμα των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο και των επιπτώσεών τους στις τιμές της ενέργειας.

Σύμμαχος των καταναλωτών πάντως, για το επόμενο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου είναι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που συνδυάζουν αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά και αιολικά), αυξημένα αποθέματα στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων και χαμηλή σχετικά ζήτηση ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι οι ακριβότερες, στην κάλυψη του φορτίου, είναι σχετικά περιορισμένη. Όμως οι συνθήκες θα μεταβάλλονται όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι οπότε αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό και μειώνεται η παραγωγή των αιολικών.

Πρεμιέρα για τα δυναμικά τιμολόγια

Σε αυτό το περιβάλλον έρχονται από τον επόμενο μήνα και για τους οικιακούς καταναλωτές τα πορτοκαλί (δυναμικά) τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία μεταβάλλονται στη διάρκεια του 24ώρου ακολουθώντας τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος στο Χρηματιστήριο.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας Μίλτος Ασλάνογλου, όφελος από τα νέα τιμολόγια θα μπορούν να αποκομίσουν οι καταναλωτές με σημαντικά φορτία τα οποία έχουν δυνατότητα να μετακινήσουν στις ώρες του 24ώρου που οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Για παράδειγμα, καταναλωτές με ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα φορτίζουν το όχημα τις ώρες χαμηλής χρέωσης, αντλία θερμότητας νερού ή και μπαταρία που θα φορτίζει με χαμηλές τιμές και θα καλύπτει τα φορτία τις ώρες που οι τιμές είναι υψηλές. Υπάρχουν πλέον συσκευές με αυτοματισμούς που μπορούν να προγραμματίσουν την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

Το όφελος είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές τιμών εντός του 24ώρου. Κατά την τρέχουσα περίοδο οι τιμές στο Χρηματιστήριο κυμαίνονται από μηδέν (τις μεσημβρινές ώρες με την μέγιστη παραγωγή φωτοβολταϊκών) έως και 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε περιόδους υψηλής ζήτησης οι διαφορές αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί η Ισπανία πληρώνει λιγότερο ρεύμα και τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη