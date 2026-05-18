Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έως ποια ώρα απόψε οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα

Ανοιχτή έως απόψε, στις 23:59, παραμένει η πλατφόρμα για την υποβολή ένστασης για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Όσοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία μόνο ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, αποκλειστικά μέσω του gov.gr.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποια η διαδικασία για την υποβολή ένστασης

Η υποβολή ένστασης γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών: https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos