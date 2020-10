Δεκαοχτώ μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες μετέχουν στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Τρεις από αυτές τις ταινίες, τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, το «Kala Azar» της Τζάνις Ραφαηλίδου και το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Επίσης, αυξάνονται οι ελληνικές συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors από δύο σε τρεις. Πρόκειται για τις ταινίες «Daniel '16» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «All the pretty little horses» του Μιχάλη Κωνσταντάτου και «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη.

Στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν και 21 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, ενώ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί δύο καθολικά προσβάσιμες προβολές των αγαπημένων ελληνικών ταινιών «Μια τρελλή, τρελλή οικογένεια» του Ντίνου Δημόπουλου και «Πρωινή περίπολος» του Νίκου Νικολαΐδη. Οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες και στις αίθουσες του Φεστιβάλ, αλλά και στις διαδικτυακές προβολές τους.

Οι ελληνικές ταινίες του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

-All the pretty little horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου

Με τους: Γιώτα Αργυροπούλου, Δημήτρη Λάλο, Κατερίνα Διδασκάλου, Αλέξανδρο Καραμούζη.

-Kala azar της Τζάνις Ραφαηλίδου

Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Δημήτρη Λάλο, Μισέλ Βάλεϊ.

-Daniel '16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Κίκερ, Αλεξάντερ Λιακόπουλος Μπούχολτς, Βασίλης Κουκαλάνι.

-Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη

Πρωταγωνιστούν οι: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Θίο Αλεξάντερ.

-Γυμναστήριο του The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

Με τους: Φλομαρία Παπαδάκη, Αλεξάνδρα Οσπίτσι, Μπάμπης Αλεφάντης, Δημήτρης Καπουράνης.

-Ένας ήσυχος άνθρωπος του Τάσου Γερακίνη

Πρωταγωνιστούν οι: Τάκης Σακελλαρίου, Κατερίνα Παπαναστασσάτου, Χρήστος Στρέπκος.

-Μήλα του Χρήστου Νίκου

Πρωταγωνιστούν οι: 'Αρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, 'Αννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής.

-Ποιος, ποιος θα φαγωθεί της Ελπινίκης Βουτσά-Ρεντζεποπούλου

Με τους: Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Ευθύμη Χαλίδη, Σεταγιές Περζάντ.

-Πολίτης τρίτης ηλικίας του Μαρίνου Καρτίκκη

Με τους: Αντώνη Κατσαρή, Μαρίνα Αργυρίδου, Λένια Σορόκου, Γιόλα Κλείτου.

-Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου

Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Παλαντζίδης, Χρήστος Κοντογιώργης.

-Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη

Με τους: Βαγγέλη Ευαγγελινό, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλη Αναστασίου.

-Ράφτης της Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος.

-Σαρμάκο, Μια Ιστορία του Βορρά του Μάρκου Παπαδόπουλου

Με τους: Αλέξανδρο Νικολαίδη, Χριστίνα Δαγκάκη, Δημήτρη Κρίκο, Νίκο Πολοζιάνη.

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ελληνικές συμπαραγωγές, των οποίων μεγάλο μέρος έχει γυριστεί στο εξωτερικό.

-Vasy' s Odyssey του Βασίλη Παπαθεοχάρη

Μια διαδρομή που θα ταξιδέψει τους χαρακτήρες αλλά και τους θεατές από την Ισπανία στην Ελλάδα μέσω της Γαλλίας, Ιταλίας και Αλβανίας. Με τους: Βασίλη Παπαθεοχάρη, Μαρία Γκρεγκόριο, Αλεχάντρο Τάους.

-Φιλικά πυρά της Δάφνης Χαριζάνη

Μια Γερμανίδα κουρδικής καταγωγής, επαγγελματίας στρατιωτικός, συμμετέχει εθελοντικά σε μια αποστολή στο Ιράκ με σκοπό την εκπαίδευση Κούρδων που πολεμούν τον ISIS. Με τους: Αλμίλα Μπαγκριάτικ, Τσιντμπέγντε Μπουλούτ, Μαριγιάμ Μπουμπάνι, Γιάννη Νιάρρο.

Μια δεύτερη ματιά

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθούν επίσης, τρεις ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελληνική πρεμιέρα:

-Pari του Σιαμάκ Ετεμάντι

Πρωταγωνιστούν: Μελίκα Φορουτάν, Σαχμπάζ Νοσίρ, Σοφία Κόκκαλη, Λένα Κιτσοπούλου, Αργύρης Πανταζάρας.

-H αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ του Δημήτρη Μπαβέλλα

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σαράντης, 'Αννα Καλαϊτζίδου, Δάνης Κατρανίδης.

-Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς του Γιάννη Οικονομίδη

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Βαγγέλης Μουρίκης.

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιήσει δύο καθολικά προσβάσιμες, για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και για κωφούς και βαρήκοους, ταινίες: την κλασική ελληνική κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου «Μια τρελλή τρελλή οικογένεια» και την «Πρωινή περίπολο» του Νίκου Νικολαΐδη.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα προβληθούν οι βραβευμένες 21 μικρού μήκους ταινίες:

Bella της Θέλγιας Πετράκη

Dakar του Στέλιου Μωραϊτίδη

Madonna F64.0 του Σταύρου Μαρκουλάκη

Pashka του Ολτιόν Λίπε

Ανθολόγιο μιας Πεταλούδας του Κωστή Χαραμουντάνη

Απόδραση από τον Εύθραυστο Πλανήτη του Θανάση Τσιμπίνη

Βούτα του Δημήτρη Ζάχου

Η κλήση του Μάριου Ψαρά

Μελατονίνη του Νίκου Πάστρα

ΤΕΟ, ο γείτονάς μου του Χρήστου Καρτέρη

Το νόημα του Αυγούστου του Μάνου Παπαδάκη

Φυσαρμόνικα Μαν του Αλέξανδρου Σκούρα

As if underwater της Ανθής Δαουτάκη

The End of Suffering (a proposal) της Ζακλίν Λέντζου

Πρώτος έρωτας του Χάρη Ραφτογιάννη

Στα βήματα της της Αναστασίας Κρατίδη

Goads της Ίριδας Μπαγλανέα

Antivirus της Αναστασίας Σίμα

Βιολέττα του Φοίβου Ήμελλου

Το βάζο του Κυριάκου Ρόντση

Ρόζα Κάιρο του Ζακ Σιμχά

