Στη δημοσιότητα έδωσε η Lady Gaga το νέο της σινγκλ, με τίτλο "Rain on Me", στο οποίο συμμετέχει η Αριάνα Γκράντε.

Σε συνέντευξή της, η Lady Gaga, ανέφερε ότι με την Αριάνα Γκράντε «συνδέθηκαν αμέσως σε ένα συναισθηματικό επίπεδο» κατά τη δημιουργία του κομματιού και πως η ίδια χόρευε ενώ η Γκράντε τραγουδούσε τους στίχους.

Το καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες επιβεβαιώθηκε και από σχετικές αναρτήσεις στο Twitter. Η Lady Gaga ευχαρίστησε την Αριάνα Γκράντε που της θύμισε ότι είναι δυνατή, ενώ η Γκράντε ανέφερε ότι συνάντησε μία γυναίκα που γνώρισε τον πόνο όπως τον γνώρισε και εκείνη.

Thank you for reminding me I’m strong, I’m super emotional and love you so very much, I cherish you @ArianaGrande and little monsters without you I don’t know how I would survive. I’d rather be dry, but at least I’m alive. — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020

one time ..... i met a woman who knew pain the same way i did... who cried as much as i did, drank as much wine as i did, ate as much pasta as i did and who’s heart was bigger than her whole body. she immediately felt like a sister to me. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2020

Η Lady Gaga ανακοίνωσε τον νέο της δίσκο με τίτλο "Chromatica" στις 02 Μαρτίου, μετά την κυκλοφορία του σινγκλ "Stupid Love". Πέρα από την Γκράντε στον δίσκο συμμετέχει ο Έλτον Τζον και οι BLACKPINK.

Το Chromatica θα κυκλοφορούσε στις 02 Μαρτίου κάτι που αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ως νέα ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί η 29η Μαΐου.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Lady Gaga διοργάνωσε το "One World: Together at Home", ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με συμμετοχές καλλιτεχνών από το σπίτι που αποσκοπούσε στη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Με πληροφορίες από Pitchfork