Σχεδόν 128 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν, για τη μάχη κατά του κορωνοϊού, από τη διαδικτυακή συναυλία «One World: Together At Home».

Στη διαδικτυακή συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, τόσο του χθες όσο και του σήμερα. Ανάμεσά τους οι Rolling Stones, η Lady Gaga, o Στίβι Γουόντερ, η Billie Eilish, o Πολ Μακάρτνεϊ και η Τέιλορ Σουίφτ, λίγες ώρες αφότου είχε ανακοινώσει την ακύρωση όλων των εμφανίσεών της για το 2020.

Το «One World: Together At Home» διοργανώθηκε από τη Lady Gaga, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ και της Global Citizen. Η Global Citizen ανακοίνωσε μέσω Twiter πως από τη συναυλία συγκεντρώθηκαν 127,9 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές.

$127.9 million for COVID-19 relief.



That is the power and impact of One World: #TogetherAtHome.



Thank you @ladygaga for helping @GlblCtzn create this historic global broadcasting event.



To everyone around the world: Stay strong, stay safe, we will be together in person soon. pic.twitter.com/QudE6j7reF