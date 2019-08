View this post on Instagram

Panagiotis Vassilakis, TAKIS (Athens, GREECE, 1925-2019). ••• It is with deep sadness that the Takis Foundation announces the passing of the international sculptor Panagiotis Vassilakis, known as Takis. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed. A prolific and visionary mind, whose ingenuity, passion and imagination was endless, Takis explored many artistic and scientific horizons, as well as music and theatre, and redefined the boundaries in art. Thanks to his creative genius on so many levels, his generosity and his exceptional intuition, Takis was ahead of his time, which widely contributed to his success throughout the world. Today, we have all lost an extraordinary mind. The Takis Foundation offers his family, relatives and friends its deepest condolences. The greatest tribute we can pay today is to continue to follow his visionary path, where -to quote Takis- ‘’everything is mind and motion”, so that the unique legacy of Takis can live on. We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. ——— Με βαθιά θλίψη το Ίδρυμα Τάκις ανακοινώνει την απώλεια του διεθνούς γλύπτη Παναγιώτη Βασιλάκη, γνωστό ως Takis. Ένας αληθινός πρωτοπόρος, επαναστάτης και θρύλος. Θα μείνει για πάντα αλησμόνητος. Ένα παραγωγικό και δημιουργικό μυαλό, του οποίου η εφευρετικότητα, το πάθος και η φαντασία ήταν αστείρευτα, ο Τάκις διερεύνησε πολλούς καλλιτεχνικούς και επιστημονικούς ορίζοντες, όπως μεταξύ άλλων τη μουσική και το θέατρο, και επαναπροσδιόρισε τα όρια στην τέχνη. Χάρη στην πολυδιάστατη δημιουργική ιδιοφυΐα του, τη γενναιοδωρία του και την εξαιρετική του διαίσθηση, ο Τάκις ήταν μπροστά από την εποχή του, γεγονός που συνέβαλε στη διεθνή του επιτυχία. Σήμερα, χάσαμε όλοι ένα εξαιρετικό πνεύμα. Το Ίδρυμα Τάκις εκφράζει στα μέλη της οικογένειά του, στους συγγενείς και τους φίλους του τα βαθύτατα συλλυπητήριά του. Ο μεγαλύτερος φόρος τιμής που μπορούμε να αποτίσουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το οραματιστικό του μονοπάτι, όπου -παραθέτοντας τα λόγια του Τάκι- «όλα είναι μυαλό και κίνηση», έτσι ώστε να διαιωνιστεί η μοναδική του κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτικότητα σε μια τέτοια στιγμή.