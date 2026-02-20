Ευτυχισμένοι Μαζί: «Δεν ξέρω εάν έπρεπε να τα πω αυτά» – Η αποκάλυψη του Άρη Τσάπη για τα σκηνικά

Ο Άρης Τσάπης μίλησε για τη σειρά που τον σύστησε στο κοινό, «Ευτυχισμένοι Μαζί», ως τον Θανάση, τον έναν από του τρεις γιους του Διονύση - ήρωα που υποδύθηκε ο Γιάννης Μπέζος.

Σε συζήτηση στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» στο YouTube, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι το μόνο πραγματικό στοιχείο ήταν το εξωτερικό του σπιτιού στην Αγία Παρασκευή. «Όλα τα άλλα ήταν στούντιο, ήταν ψεύτικα. Το σπίτι, η τάξη, το σχολείο, η ταβέρνα — όλα ήταν σκηνικά. Μόνο το εξωτερικό του σπιτιού και τα εξωτερικά γυρίσματα ήταν αληθινά», ανέφερε.

Όπως σχολίασε, αυτή είναι η πληροφορία που συνήθως εκπλήσσει περισσότερο τον κόσμο, καθώς τα σκηνικά έδειχναν απόλυτα ρεαλιστικά, ειδικά το σχολείο.

Μάλιστα, περιέγραψε το πλατό ως έναν πραγματικό λαβύρινθο: βγαίνοντας από την «τάξη» μπορούσε κανείς, μέσω ενός διαδρόμου, να καταλήξει στην εξώπορτα του μαγαζιού, ενώ πίσω από το μπαρ -σε μια πόρτα από όπου έμπαινε συχνά ο Φώτης του Θανάση Τσαλταμπάση- οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού. Ακόμη και ο τοίχος με τη βιβλιοθήκη κάτω από τη σκάλα ήταν κινητός: μετακινούνταν και πίσω του βρίσκονταν τα δωμάτια και η τουαλέτα.

«Δεν ξέρω τώρα εάν αυτά δεν έπρεπε να τα πω», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Άρης Τσάπης για τα σκηνικά του «Ευτυχισμένοι Μαζί».