«Allspice» στο Μουσείο Ακρόπολης: Mια έκθεση για τις αρπαγές, τις λεηλασίες, τις διώξεις των πολιτισμών

(από αριστερά στα δεξιά) Όρθια ανδρική μορφή με ενωμένα χέρια και ένθετο μάτιm Ινστιτούτο Μελέτης των Αρχαίων Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ISACM A12434 Όρθια γυναικεία μορφή με ενωμένα χέρια, Ινστιτούτο Μελέτης των Αρχαίων Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ISACM A12412A-B Καθιστός συμποσιαστής, Ινστιτούτο Μελέτης των Αρχαίων Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ISACM A18108 The invisible enemy should not exist (Room H, Northwest Palace of Nimrud) H-21, 2021 Συσκευασίες τροφίµων και Αραβο-αγγλικές εφημερίδες από τη Μέση Ανατολή, με κόλλα σε πάνελ 229,9 x 187,6 x 10,3 εκ. Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, 2025 | Installation view | Συνεργασία NEON + Μουσείο Ακρόπολης | Φωτογραφία © Ναταλία Τσουκαλά | Ευγενική παραχώρηση ΝΕΟΝ, Μουσείο Ακρόπολης και ο καλλιτέχνης.