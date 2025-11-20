Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, της οικογένειας που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία του πνοή από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια. Ήταν 74 ετών και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Πάνος Μαρινόπουλος: Οι σπουδές και οι επιχειρήσεις του

Σπούδασε φαρμακευτική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι, γεγονός που τον τοποθέτησε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κύκλων επιρροής πέρα από το στενό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Νικολάου & Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε ήδη αποσυρθεί από τον ενεργό ρόλο στα επιχειρηματικά κατά τα τελευταία χρόνια πριν την κρίσιμη περίοδο της κατάρρευσης, παραμένοντας όμως παρών σε θεσμικές και κοινωνικές δραστηριότητες.