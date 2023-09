Το Midnight Express επιστρέφει στη Ριβιέρα με αφιέρωμα στο σινεμά του φανταστικού

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ διάλειμμα για διακοπές (και όχι για διαφημίσεις) το Midnight Express, αυτή η ιδιαίτερη κινηματογραφική λέσχη που μετράει σταθερούς θαμώνες και αρκετά χρόνια ζωής πια, επιστρέφει στον κινηματογράφο Ριβιέρα με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο σινεμά του φανταστικού.

Αδειάστε τις Παρασκευές σας για όλο τον Σεπτέμβρη, λοιπόν, γιατί ο Άκης Καπράνος μας έχει ετοιμάσει ταινίες που, αναμφίβολα, θα θέλετε να (ξανα)δείτε στη μεγάλη οθόνη.

Ποδαρικό θα κάνει ο Batman του Τιμ Μπάρτον στις 8/9 – εξακολουθούμε να τον προφέρουμε με τον πατροπαράδοτο τρόπο, κι ας είναι Μπέρτον το σωστό. Με πηγή έμπνευσης τις πιο ενήλικες εκδοχές του ήρωα στα graphic novels της εποχής, ο Μπάρτον στήνει θέαμα ταυτόχρονα ρετρό, μοντέρνο και μεταμοντέρνο, κατορθώνει να συγκεράσει τον γερμανικό εξπρεσιονισμό με την pop art –το MoMa θα μπορούσε να στήσει κάποιο installation απομονώνοντας την ερμηνεία του Νίκολσον– και οριοθετεί το σινεμά των υπερηρώων. Mακάρι οι τρέχουσες παραγωγές του είδους να είχαν έστω και το 1/10 της έμπνευσής του.

Στις 15/9 έχουμε μια σπάνια δράση για το Midnight Express, την πρεμιέρα μιας νέας ταινίας, αλλά πρόκειται για ειδική περίπτωση. Το Talk to Me των αδερφών Φιλίππου είναι η πιο πολυσυζητημένη ταινία τρόμου για το τρέχον έτος και οι φαν αδημονούν. Μείνετε ήσυχοι, την είχαμε δει την ταινία στο περασμένο φεστιβάλ Βερολίνου, οι δύο αδερφοί το αγαπούν και το κατέχουν το άθλημα.

Μας τα χαλάνε λίγο όταν (παρα)σοβαρεύουν και, αντί να εστιάσουν στην πιο ενδιαφέρουσα θεματική τους –οι νεκροί που θέλουν να ζήσουν λίγο ακόμα–, ακολουθούν την πεπατημένη και πασχίζουν να πουν κάτι για το τραύμα, μα ευτυχώς κλείνουν σε πιο fun τόνους. Ιδανική μεταμεσονύκτια προβολή, έχει και δυο σκηνές που, ειλικρινά, θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.

Οι άλλες δύο Παρασκευές είναι αφιερωμένες σε δυο σκηνοθέτες που απασχολούν τακτικά τον προγραμματισμό του Midnight Express. Στις 22/9 θα προβληθεί το Tenebre του Ντάριο Αρζέντο, μια ταινία που συνεχίζει το φοβερό σερί του Ιταλού σκηνοθέτη, το οποίο ξεκίνησε με το Profondo Rosso. Εδώ, μετά από δυο διαδρομές στα βουνά της μεταφυσικής τρέλας, κατηφορίζει ξανά στην πεδιάδα του giallo, φορτωμένος με μια καλογραμμένη πλοκή, ένα έξυπνο twist και τη μεθοδικότητα και την έμπνευση με την οποία μπορούσε να στήσει ένα set-piece φόνου τότε, στα ντουζένια του.

Στις 29/9 έρχεται η σειρά του Τζον Κάρπεντερ και του Prince of Darkness. H ταινία αποτελεί την κατάθεση του σκηνοθέτη στον σουρεαλιστικό τρόμο, σαν αυτόν που δόξασε ο Αρζέντο με τη Suspiria του ή ο Φούλτσι με το The Beyond. Ο Κάρπεντερ επιχειρεί να καταδείξει την ανεπάρκεια της θρησκείας και της επιστήμης να εξηγήσουν το χάος, ίσως πιο επεξηγηματικά από όσο μας έχει συνηθίσει, μα τα τελευταία δεκαπέντε λεπτά, όπου αφήνει την εικόνα και ένα εθιστικό score να κάνουν τη δουλειά, η ταινία του μετατρέπεται σε μια synth συμφωνία τρόμου.

