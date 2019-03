34 θεατρικές παραστάσεις που αξίζει να δούμε μέχρι το Πάσχα

Οι γάμοι του Φίγκαρο

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αλέξανδρος Ευκλείδης, αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει την πρώτη από τις τρεις όπερες του Μότσαρτ, καθοδηγώντας ένα σύνολο αποκλειστικά Ελλήνων συντελεστών.

Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη το 1786, τρία χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, και συμπυκνώνει το ταραγμένο κλίμα της εποχής και τις κοινωνικές αντιθέσεις, διαθέτοντας φυσικά την εμβληματική μουσική του Μότσαρτ και σύνολα απίστευτης ευρηματικότητας, όπως το περίφημο σεπτέτο της Β' Πράξης.

Μουσική διεύθυνση: Μάριος Παπαδόπουλος, Γιώργος Μπαλατσινός

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Τηλιακός / Διονύσης Σούρμπης, Μαρία Μητσοπούλου / Μυρσίνη Μαργαρίτη, Βασιλική Καραγιάννη / Χρύσα Μαλιαμάνη, Παναγιώτης Οικονόμου / Γιάννης Σελητσανιώτης, Άρτεμις Μπόγρη / Μιράντα Μακρυνιώτη, Έλενα Κελεσίδη / Δέσποινα Σκαρλάτου, Δημήτρης Κασιούμης / Χριστόφορος Σταμπόγλης, Νίκος Στεφάνου / Χρήστος Κεχρής, Σταμάτης Μπερής / Διονύσης Μελογιαννίδης, Μαριλένα Στριφτόμπολα / Άννυ Φασσέα, Κωστής Ρασιδάκις / Μιχάλης Κατσούλης

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ

23, 27, 29, 31/3, 12, 14, 17, 20/4, 19:30 (Κυριακές 18:30)

Η γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;

Φωτο: Αγγελική Κοκκοβέ

Ένα από τα τελευταία έργα του βραβευμένου με Πούλιτζερ και Τόνι, Έντουαρντ Άλμπι, συγγραφέα του «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;», γραμμένο μόλις το 2000, επέλεξε να ανεβάσει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Ο Νίκος Κουρής κρατά τον απαιτητικό ρόλο-πρόκληση του Μάρτιν, ενός επιτυχημένου επαγγελματικά οικογενειάρχη που ξαφνικά δηλώνει πως έχει ερωτευτεί μια γίδα.

Αυτό που ακολουθεί περιλαμβάνει ακραίες αντιδράσεις και αποδίδεται μέσα από ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ, σκληρότητα αλλά και μεγάλη τρυφερότητα, έτσι όπως το εμπνεύστηκε ένας από τους μεγάλους θεατρικούς ανατόμους των ανθρώπινων σχέσεων.



Παίζουν: Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης

Θέατρο Θησείον

Δευτ.-Τρ. 21:15

Η Δίκη

Φωτο: Natalia Kabanow

Τη μεταφορά του θρυλικού έργου του Φραντς Κάφκα στη σύγχρονη Πολωνία του νεο-συντηρητισμού και της λογοκρισίας επιχειρεί ο σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστιάν Λούπα με μια παράσταση-μαμούθ διάρκειας 5 ωρών που αποτελεί συμπαραγωγή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Ο Λούπα εμπνέεται από τα περιστατικά εξωφρενικής καλλιτεχνικής «φίμωσης» στη χώρα του, που περιλαμβάνουν απολύσεις ηθοποιών και σκηνοθετών αλλά και την αποπομπή του καλλιτεχνικού διευθυντή του Teatr Polski και την αντικατάστασή του από έναν τηλεοπτικό ηθοποιό της αρεσκείας της υπερσυντηρητικής κυβέρνησης.

Μετά τον εκτοπισμό και του ίδιου από το ίδιο θέατρο, ο δημιουργός κατάφερε να ανεβάσει τη «Δίκη» χάρη στη στήριξη ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών.

Παίζουν: Bożena Baranowska, Bartosz Bielenia / Maciej Charyton, Małgorzata Gorol, Anna Ilczuk, Mikołaj Jodliński, Andrzej Kłak, Dariusz Maj, Michał Opaliński, Marcin Pempuś, Halina Rasiakówna, Piotr Skiba, Ewa Skibińska, Adam Szczyszczaj, Andrzej Szeremeta, Wojciech Ziemiański, Marta Zięba, Ewelina Żak

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Κεντρική Σκηνή

6-10/3, 19:00

Μυγοφαές

Φωτο: Δομνίκη Μητροπούλου

Οι AbOvo είναι μία από τις πιο συνεπείς θεατρικές ομάδες της πόλης, έχοντας ανεβάσει εδώ και πάνω από μια δεκαετία πολλές επιτυχημένες παραστάσεις και διοργανώνοντας κάθε χρόνο το φεστιβάλ νεανικού θεάτρου Bob Theatre Festival. Τώρα επιστρέφουν με ένα νέο ισπανικό έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε μόλις προ διετίας στη Βαρκελώνη.

Οι start-ups, η νεανική επιχειρηματικότητα, η οικονομική κρίση και άλλα γνώριμα στοιχεία της εποχής εξετάζονται υπό το πρίσμα της κωμωδίας, μέσα από την ιστορία τεσσάρων φίλων που αποφασίζουν να πιάσουν την καλή, λανσάροντας μια παιδική τροφή, επαναστατικά υγιεινή και οικολογική, που όμως φτιάχνεται από προνύμφες μύγας.

Παίζουν: Γιώργος Αγγελόπουλος, Βάσω Καβαλιεράτου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Σωσώ Χατζημανώλη

Θέατρο Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή

Δευτ., Τρ. 21:15

Βρικόλακες

Φωτο: Γκέλυ Καλαμπάκα

Δεύτερη παράσταση φέτος και για τον Δημήτρη Καραντζά που, μετά τον Τένεσι Ουίλιαμς και τον «Γυάλινο Κόσμο» του, καταπιάνεται για πρώτη φορά με τον ογκόλιθο του Ίψεν.

Η σπουδαία Ρένη Πιττακή ηγείται μιας εξαιρετικής διανομής και υποδύεται την Έλεν Άλβινγκ, μια γυναίκα που προσπαθεί να απαλλαγεί από οτιδήποτε τη στοιχειώνει, προτείνοντας έναν εντελώς ριζοσπαστικό τρόπο ζωής απαλλαγμένο από ιδιότητες.

Σ' αυτήν της την απόπειρα θα έρθει σε σύγκρουση με τις αδιάλλακτες και τιμωρητικές θεωρίες του πάστορα Μάντερς και θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ενοχές της μέσα από την ασθένεια του γιου της Όσβαλντ.



Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Ακύλλας Καραζήσης, Μιχάλης Σαράντης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κώστας Μπερικόπουλος

Θέατρο Τέχνης - Φρυνίχου

Πέμ.-Σάβ. 21:15, Τετ. 19:00, Κυρ. 20:45

Η Αρχή του Αρχιμήδη

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Το σύγχρονο και βραβευμένο το 2011 με το Premi Born de Teatre Award έργο του Ισπανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μιρό φέρνει αντιμέτωπους τους θεατές με ένα άβολο δίλημμα, εξαιρετικά επίκαιρο στη σημερινή εποχή της απόλυτης πολιτικής ορθότητας: ένας δάσκαλος σε παιδική ομάδα κολύμβησης αγκαλιάζει και δίνει ένα φιλί σε ένα αγοράκι που κλαίει γιατί φοβάται το νερό.

Τρυφερή κίνηση ενθάρρυνσης ή απρεπής χειρονομία με υποβόσκουσα σεξουαλική πρόθεση; Η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Παίζουν: Σεραφείμ Ράδης, Γιάννης Σοφολόγης, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Φιλίνη

Θέατρο Skrow

Παρ.-Κυρ. 21:00

Νεολιθική νυχτωδία στην Κρονστάνδη

Φωτο: Γιώργος Κυβερνήτης

Το ομώνυμο ποίημα του Νίκου Καρούζου που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1985 και για το οποίο τιμήθηκε με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Ποίησης, ένα έργο πολιτικό και ταυτόχρονα υπαρξιακό, μεταφέρει στη σκηνή ο Άρης Μπαλής.

Η Κρονστάνδη είναι μια μικρή νησιωτική πόλη στο βάθος του φινλανδικού κόλπου, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης. Οι ναύτες της, στυλοβάτες της Οκτωβριανής Επανάστασης, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1921, εξεγέρθηκαν ενάντια στο καθεστώς που υπερασπίζονταν λίγα χρόνια πριν.

Παίζουν: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Παναγιώτης Εξαρχέας, Βασίλης Μαγουλιώτης, Δήμητρα Μητροπούλου, Ελίνα Ρίζου

BIOS Main

Δευτ., Τρ. 21:00

Τερέζ Ρακέν

Τερέζ Ρακέν. Φωτο: Ελίνα Γιουνανλή

Η Λίλλυ Μελεμέ, προτού ασχοληθεί, μαζί με την Ιώ Βουλγαράκη και τη Γεωργία Μαυραγάνη, με την «Ορέστεια» του Αισχύλου ‒θα σκηνοθετήσει τις «Χοηφόρες» για το Εθνικό Θέατρο, το καλοκαίρι στην Επίδαυρο‒, καταπιάνεται με το εμβληματικό μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά.

Μια ανεξέλεγκτη ιστορία πάθους που δημοσιεύτηκε το 1867 και θεωρήθηκε πορνογραφική λόγω της ωμής απεικόνισης του γυναικείου ερωτισμού αναδείχθηκε σε θρύλο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, επηρεάζοντας καθοριστικά το θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι σήμερα.

Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Κώστας Βασαρδάνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Σοφία Σεϊρλή

Θέατρο Ροές

Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00

Η Κερένια Κούκλα

Η Θ. Μπάκα και ο Γ. Καλύβας στην Κερένια Κούκλα. Φωτο: Ανδρέας Σιμόπουλος

Μια νέα όπερα, παραγγελία της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, βασίζεται στο γνωστό μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου που σκανδάλισε τα ήθη των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Η σύνθεση είναι του Τάσου Ρωσόπουλου και το λιμπρέτο του Γιάννη Σβώλου.

Ο Σίμος Κακάλας αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και ενθέτει την προσωπική του αισθητική, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σύμπαν με γκόθικ στοιχεία, κινηματογραφικές εικόνες, μάσκες και αναμνήσεις από την Αθήνα μιας άλλης εποχής.

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία: Σίμος Κακάλας

Ερμηνεύουν: Αρκάδιος Ρακόπουλος, Θεοδώρα Μπάκα, Γιάννης Καλύβας, Στελίνα Αποστολοπούλου, Τζούλια Σουγλάκου, Σοφία Κυανίδου, Λυδία Αγγελοπούλου, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Λυδία Ζερβάνου, Διονύσης Τσαντίνης, Γιάννης Φίλιας, Δημήτρης Ναλμπάντης, Κωστής Μαυρογένης, Νίκος Βασιλείου και το Ergon Ensemble

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ

7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23/3, 20:30

Μισάνθρωπος

Φωτο: Alex Kat

Η Χρύσα Προκοπάκη επεξεργάζεται εκ νέου την εξαιρετική της μετάφραση στο γνωστότατο έργο του Μολιέρου και ο Γιάννης Χουβαρδάς αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία ενός θιάσου υπέροχων ηθοποιών.

Ο «Μισάνθρωπος» είναι η ιστορία του Αλσέστ που είναι ερωτευμένος με τη Σελιμέν, αλλά μισεί όλους τους υπόλοιπους, την κολακεία, την υποκρισία και το ψέμα τους.

Τι θα συμβεί, όμως, όταν συνειδητοποιήσει πως ο άνθρωπος που αγαπά δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτούς που απεχθάνεται;



Παίζουν: Μιχαήλ Μαρμαρινός, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Παπανικολάου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Έλενα Τοπαλίδου, Έμιλυ Κολιανδρή, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιάννης Βογιατζής

Εθνικό Θέατρο - Κεντρική Σκηνή

Τετ., Κυρ. 19:00, Πεμ.-Σάβ. 20:30

Λεόντιος και Λένα

Φωτο: Νίκος Πανταζάρας

Ακόμα ένας Μπίχνερ που ανεβαίνει αυτή την περίοδο σε αθηναϊκή σκηνή, μια κλασική ιστορία με τα συστατικά ενός ρομαντικού παραμυθιού, ιδωμένα μέσα από τη σκοτεινή υπαρξιακή ματιά του Γερμανού δραματουργού.

Η αντίληψή του πως ο άνθρωπος είναι παραδομένος στην προδιαγεγραμμένη μοίρα του, μια μαριονέτα του πεπρωμένου, διαποτίζει αυτό που κατά πολλούς είναι το πιο δύστροπο έργο του. Αυτή είναι η τέταρτη σκηνοθετική δουλειά του νεαρού Γιώργου Κατσή.



Παίζουν: Χαρά-Μάτα Γιαννάτου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιάννης Καράμπαμπας, Γιώργος Κατσής, Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Θέατρο Σφενδόνη

Δευτ.-Τρ. 21:00

Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης

Φωτο: Μυρτώ Αποστολίδου

Η πολύπαθη παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης, έχοντας αλλάξει συντελεστές, μετά την αποχώρηση της Μάγιας Λυμπεροπούλου, της Ναταλίας Τσαλίκη και άλλων ηθοποιών και την αντικατάσταση του Νίκου Μαστοράκη από τη Μαριάννα Κάλμπαρη στη σκηνοθεσία, ξεκινά στο υπόγειο της Πεσμαζόγλου.

Το αριστούργημα του Χόρβατ που γράφτηκε το 1931, έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, παρουσιάζεται από δεκαεξαμελή θίασο και συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και τραγούδια.

Το έργο προέβλεψε την άνοδο του Χίτλερ και την έλευση του Β' Παγκοσμίου πολέμου, μιλώντας με χιούμορ και σκληρότητα για τη μικροαστική ανθρώπινη βλακεία.



Παίζουν: Νίκος Αλεξίου, Θόδωρος Γράμψας, Δημήτρης Δεγαΐτης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ιωάννα Μαυρέα, Σμαράγδα Σμυρναίου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νικόλας Χανακούλας, Νίκος Χατζόπουλος

Θέατρο Τέχνης - Υπόγειο

Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:15, Σάβ. 18:15 & 21:15

Ιβάνωφ

Ένα έργο που αναφέρεται στη Ρωσία της αλλαγής του 19ου αιώνα, αλλά μπορεί κάλλιστα να αναχθεί στη σημερινή ελληνική κοινωνία.

Ένα από τα πρώτα έργα του Τσέχοφ επιλέγει να μεταφέρει η Άντζελα Μπρούσκου στη σκηνή του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων.

Γραμμένο το 1880, ακολουθεί τον ομώνυμο ήρωα, πικραμένο ιδεαλιστή και κάποτε φερέλπιδα μεταρρυθμιστή που στα 35 του πνίγεται από τη γραφειοκρατία, τα χρέη και την επαρχιακή κοινωνία στην οποία ζει, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της άρρωστης γυναίκας.

Ένα έργο που αναφέρεται στη Ρωσία της αλλαγής του 19ου αιώνα, αλλά μπορεί κάλλιστα να αναχθεί στη σημερινή ελληνική κοινωνία.



Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Παρθενόπη Μπουζούρη, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, Τσιμάρας Τζανάτος, Κρις Ραντάνοφ, Ιλία Αλγκάερ, Βάλια Παπαχρήστου, Άντζελα Μπρούσκου, Αλέξανδρος Μαράκης, Αντώνης Τσίλερ

Θέατρο Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής

Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30

La Strada

Φωτο: Karol Jarek

Μετά την παράσταση «FridaΚι Άλλο», η ομάδα FlyTheatre (Κατερίνα Δαμβόγλου, Robin Beer) έρχεται στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με το στοίχημα της θεατρικής διασκευής της θρυλικής ταινίας του Φεντερίκο Φελίνι.

Η κωμωδία μπλέκεται με το δράμα σε μια παράσταση που συνδυάζει τους κώδικες του σωματικού θεάτρου με τη σύγχρονη τεχνολογία και το animation και μας μεταφέρει στη μεταπολεμική Ιταλία μέσα από την ιστορία του πλανόδιου καλλιτέχνη Ζαμπανό, της ονειροπαρμένης Τζελσομίνα και του ευαίσθητου «Τρελού» ακροβάτη.



Παίζουν: Μιχάλης Βαλάσογλου, Σοφία Μαραθάκη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Κωνσταντίνος Mωραΐτης, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Ρόζα Προδρόμου, Γιώργος Σύρμας, Εριφύλη Στεφανίδου, Απόστολος Ψυχράμης

Εθνικό Θέατρο - Πειραματική Σκηνή -1 (Σκηνή «Κατίνα Παξινού») - Κτίριο Rex

Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00

Οθέλλος

Φωτο: Εβίτα Σκουρλέτη

Στην πέμπτη του κατά σειρά σκηνοθετική δουλειά, και ενώ παράλληλα παίζει στον επιτυχημένο «Γυάλινο Κόσμο» του Τένεσι Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ο ηθοποιός Χάρης Φραγκούλης στρέφεται προς τον Σαίξπηρ, επιλέγοντας ένα από τα πιο διάσημα έργα του βάρδου σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη.



Παίζουν: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου, Σοφία Κόκκαλη, Ανδρέας Κοντόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κορνήλιος Σελαμσής, Μιχάλης Τιτόπουλος

Θέατρο Τέχνης - Υπόγειο

Δευτ.-Τρ. 21:00

Τρύπιο Βαρέλι

Φωτο: Ευάγγελος Κάλλοου

Μια παράσταση που ταράζει τα ήρεμα νερά της οκνηρίας μας. Το Τρύπιο Βαρέλι είναι μια προσωπογραφία που αφορά όλους μας και τον καθένα ξεχωριστά. Το έργο του Θεοδόση Πελεγρίνη, που ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμήνη, αφορά κάθε θεατή, αφού παρουσιάζει τη δική του φιγούρα και πώς αντανακλάται μέσα από τον καθρέφτη της αφόρητης πραγματικότητας.

Μέσα από την εξιστόρηση καθημερινών καταστάσεων και συναισθημάτων ασχολείται με την ανησυχία του ανθρώπου του σήμερα για τον άνθρωπο του αύριο, για το μέλλον της φυλής μας, για τον φόβο ή απλώς την «περιέργεια» της καταστροφής αυτού του κόσμου.

Για την αρχή των πραγμάτων που βαίνουν προς το τέλος τους. Σαρκασμός, αυτοσαρκασμός, σκοτεινό χιούμορ και τρυφερότητα συναντιούνται σε ένα κείμενο που δίνει νόημα τόσο στη φλυαρία όσο και στη σιωπή.

Κείμενο: Θεοδόσης Πελεγρίνης

Σκηνοθεσία - σχεδιασμός φωτισμού: Άννα Σωτρίνη

Παίζουν: Θεοδόσης Πελεγρίνης & Γιάννης Παπαθύμνιος

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Γκάζι, 210 3428650, www.theatro.gr



Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς

Θανάσης Κουρλαμπάς και Γιώργος Γαλίτης

Μια παράσταση γεμάτη ζωή στο θέατρο Αλκμήνη! Ο Θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, το έργο μέσα από το οποίο Λ. Τολστόι επιχειρεί ένα προσκύνημα στον θάνατο, ανεβαίνει σε πανελλήνια πρώτη στο θέατρο Αλκμήνη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Η ιστορία βασίζεται στο αληθινό γεγονός του θανάτου του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, όπως το διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του, και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και ώριμα έργα του συγγραφέα.

Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς, στην πρώτη τους συνεργασία ενσαρκώνουν όλους τους ρόλους του διηγήματος, ξετυλίγοντας όλη την γκάμα της υποκριτικής τους τέχνης, εναλλάσσοντας το κωμικό με το δραματικό σε ένα θεατρικό παιχνίδι που αντιτίθεται στον τίτλο, αφού είναι γεμάτο από ζωή!

«Σκοπός της ζωής δεν είναι να εξυπηρετεί την κατώτερη ζωική φύση αλλά τη φωτεινή δύναμη που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίζει το αγαθό» – Λέων Τολστόι



Μετάφραση (από τα ρώσικα): Παύλος Στεφάνου

Θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Παίζουν: Γιώργος Γαλίτης & Θανάσης Κουρλαμπάς

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, 210 3428650

Δευτ.-Τρ. 21:30

Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τις 16/4

Βόιτσεκ

Φωτο: Μιχάλης Κλουκίνας

29 σύντομες σκηνές που περιέχουν ολόκληρες ηπείρους ανθρώπινης αβύσσου, ουρανού και κόλασης. Ο Βόιτσεκ γράφτηκε από τον Γκέοργκ Μπίχνερ όταν ήταν μόλις 23 ετών και έμεινε ανολοκλήρωτος, αφού ο συγγραφέας πέθανε από τύφο.

Κι όμως, αυτό το έργο-φαινόμενο έχει επηρεάσει σχεδόν ολόκληρο το δυτικό θέατρο, από τους εξπρεσιονιστές και τον Μπρεχτ μέχρι τον Μπέκετ και από τον Γκόρκι μέχρι τον Κολτές και τη Σάρα Κέιν.

Πρόκειται για ένα ρηξικέλευθο αριστούργημα, όπου ο ήρωας, o στρατιώτης Γιόχαν Κρίστιαν Βόιτσεκ, σε μία κρίση ζήλιας μαχαιρώνει την ερωμένη του και καταδικάζεται σε θάνατο.

Ο Μπίχνερ δημιουργεί μια υπαρξιακή τραγωδία που αγγίζει αιώνια ερωτήματα για την εξάρτηση του ανθρώπου από τις κοινωνικές συνθήκες, την ηθική, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και την προκαθορισμένη μοίρα.

Στην παράσταση που σκηνοθετεί η Κατερίνα Ευαγγελάτου, η οποία ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προτείνεται μια νέα διασκευή, ένας νέος τρόπος κατάταξης των σκηνών του ημιτελούς αριστουργήματος – μέχρι σήμερα οι μελετητές δεν έχουν συμφωνήσει όσον αφορά την τελική εκδοχή που θα πρότεινε ο Μπίχνερ, αν το είχε ολοκληρώσει.

«Υπαρξιακό κενό, μοναξιά, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σεξουαλική επιθυμία, ιατρικά πειράματα που οδηγούν στην τρέλα, ζωώδη ένστικτα και αποκτήνωση του ανθρώπου, ερωτική ζήλια, φόνος, θάνατος. Στον Βόιτσεκ βρίσκει κανείς όλα όσα ονειρεύεται σε ένα έργο τέχνης».



Μετάφραση: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος

Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Διεύθυνση Παραγωγής: Όλγα Μαυροειδή

Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Έλενα Μαυρίδου, Σωτήρης Τσακομίδης, Χάρης Χαραλάμπους, Λευτέρης Πολυχρόνης, Γιώργος Ζυγούρης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Στέλιος Θεοδώρου-Γκλίναβος, Μάνος Πετράκης, Αγγελική Αναργύρου

Παιδιά: Ιάκωβος Δουλφής, Τζώρτζης Καθρέπτης, Αλέξανδρος Καραμούζης, Νίκος Μικελάκης, Πάμπλο Σότο

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 32, 210 4143 310



κι αν καταβροχθίζαμε ο ένας τον άλλον;

Φωτο: Αγγελική Σβορώνου

Μια διερεύνηση πάνω στον έρωτα στα χρόνια της νεωτερικότητας. Το Κουαρτέτο του Χάινερ Μίλερ, τα Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου του Ρολάν Μπαρτ, η μουσική από το «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Βάγκνερ και ο «Σάρκινος Λόγος» του Γιάννη Ρίτσου συναντιούνται με τις καθημερινές αναφορές-βιώματα ενός ζευγαριού, συνθέτοντας μια προσέγγιση πάνω στη φυσιολογία και ψυχολογία του έρωτα.

Το νέο έργο της Μαρίας Γοργία και της ομάδας Αμάλγαμα κι αν καταβροχθίζαμε ο ένας τον άλλον; αποτελεί μια εξαιρετική δουλειά που αφορά την πάλη των φύλων, την πλεονεξία του ατόμου που έχει ανατραφεί μέσα σε ένα εγωκεντρικό πλαίσιο και, τελικά, τη συνεχή προσπάθειά του να επικρατήσει με τρόπο συνειδητό ή ασυνείδητο.

Ο χώρος Αμάλγαμα μεταμορφώνεται χωρίς κανένα θεατρικό σκηνικό, με τη χρήση μόνο σημειολογικών στοιχείων του χώρου και απλών αντικειμένων. Ο ίδιος ο έρωτας, το αγαπημένο θέμα της χορογράφου, έρχεται στο προσκήνιο για να συνεχίσει τη διερεύνηση που παρουσίασε στο προηγούμενο έργο της, συνθέτοντας πέντε γλώσσες: κίνηση, λόγο, οπερατική φωνή, μουσική και αντικείμενο.



Σύλληψη-ιδέα-χορογραφία-σκηνοθεσία-σκηνογραφία-δραματουργία: Μαρία Γοργία

Κείμενα: Κουαρτέτο του Χάινερ Μίλερ και Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου του Ρολάν Μπαρτ

Ποίημα: «Σάρκινος Λόγος» του Γιάννη Ρίτσου

Άλλα κείμενα: Μαρία Γοργία

Παίζουν: Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Νάνσυ Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Σταυρόπουλος, Μαρία Γοργία

Το έργο είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών



Χώρος Αμάλγαμα, Μενάνδρου 47, Αθήνα, 6944686991 & 6974315923

Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:30. Όλες τις Δευτέρες του Μαρτίου στις 21:00

Η καημένη, η άδεια μου Εδέμ

Η καημένη, η άδεια μου Εδέμ που παρουσιάζει η Μαρία Αιγινίτου στη σκηνή Black Box του Επί Κολωνώ.

Οι περιπλανήσεις των καθημερινών ανθρώπων στον δρόμο για τον παράδεισο. «Ο Θεός κοιτάζει τον άδειο του κήπο την ώρα που οι πρωτόπλαστοι περιπλανώνται στην έρημο, αναζητώντας ένα ξεροκόμματο».

Το απόσπασμα από το έργο του Άρθουρ Μίλερ Η δημιουργία του κόσμου και άλλες υποθέσεις δίνει την αφορμή για τον τίτλο της παράστασης Η καημένη, η άδεια μου Εδέμ που παρουσιάζει η Μαρία Αιγινίτου στη σκηνή Black Box του Επί Κολωνώ.

Όπως λέει η ίδια, «οι πρωτόπλαστοι είμαστε όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, ο κάθε άνθρωπος που πέρασε και θα περάσει από αυτήν τη ζωή, ψάχνοντας πάντα τον δρόμο για την περιοχή της αγάπης...».

Η ιδιαίτερη αυτή δουλειά είναι η ανανεωμένη εκδοχή της συλλογής Είκοσι Αστικά Μονόπρακτα της Δώρας Τσόγια με ιστορίες και εικόνες της πόλης σε ένα σκηνικό παιχνίδι για τέσσερις ηθοποιούς.



Σκηνοθεσία: Μαρία Αιγινίτου

Παίζουν: Μαρία Αιγινίτου, Ειρήνη Ιωάννου, Γιώργος Καπινιάρης, Γιώργος Μακρής

Επί Κολωνώ (Black Box), Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 210 5138067

Σάβ. 19:00. Κυρ. 21:30

Προσωπική Συμφωνία (Taking sides)

Όλος ο θίασος της παράστασης Προσωπική Συμφωνία.

Μια παράσταση όπου όλη η δράση συμβαίνει σε ένα τοπίο από ερείπια. Και όχι μόνο στα ορατά ερείπια του πολέμου και των βομβαρδισμών αλλά και σ' εκείνα τα βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των ανθρώπων, αποτέλεσμα ενός άλλου «πολέμου», εσωτερικού.

Μετάφραση: Αθανασία Καραγιαννοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Άννα Ελεφάντη, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Κώστας Κουτρούλης

Από Μηχανής Θέατρο, Κάτω Σκηνή

Τετ. 18:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00

170 τετραγωνικά

Φωτο: Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Γεωργία Παναγοπούλου

Με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, είναι μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σπεσιαλίστας του νεοελληνικού ρεαλισμού Γιώργος Παλούμπης.

Κείμενο: Γιωργής Τσουρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Αμαλία Αρσένη, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Άννα Πατητή, Γιωργής Τσουρής

Από Μηχανής Θέατρο, Πάνω Σκηνή

Παραστάσεις: 9/3-20/4 Παρ.-Σάβ. 21:00

Εθνικός Ελληνορώσων

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Για δεύτερη χρονιά ανεβαίνει το έργο Εθνικός Ελληνορώσων του Αντώνη Τσιοτσιόπουλoυ σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Μια κωμωδία για τα παιδιά μιας γειτονιάς που λένε ότι μεγάλωσαν, για πρησμένους αστραγάλους, για πληγές που έκλεισαν και γι' άλλες που μείναν ανοιχτές. Ένα έργο για ξεχειλωμένες φανέλες, ξεφούσκωτες μπάλες και εγκλήματα.

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Στάθης Σταμουλακάτος, Μάκης Παπαδημητράτος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Στέλιος Δημόπουλος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Από Μηχανής Θέατρο, Κάτω Σκηνή

Τετ. 21:30, Σάβ. 18:00, Κυρ. 21:30

Δεσποινίς Τζούλια

Φωτο: Λένα Αρκουμάνη

Το αριστούργημα του Αύγουστου Στρίντμπεργκ Δεσποινίς Τζούλια, σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου, ανεβαίνει σε μια παράσταση με πολύ έντονο το πολιτικοκοινωνικό στοιχείο, τη διαφορά των τάξεων αλλά και την προσπάθεια επικράτησης με όπλο το σεξ. Ένα έργο που μάγεψε αλλά και προκάλεσε με την υπέροχη αισθητική του και τον έντονο ερωτισμό του.

Σύλληψη - σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Απόδοση κειμένου: Γιώτα Σερεμέτη

Μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Παίζουν: Ίρις Μάρα, Νίκος Ιωαννίδης, Γιώτα Σερεμέτη

Από Μηχανής Θέατρο, Πάνω Σκηνή

Από 1η Μαρτίου κάθε Παρασκευή στις 00:00 και Σάββατο στις 18:00.

Η Διαθήκη της Μαρίας

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Το πολυαναμενόμενο έργο του Colm Toibin Η Διαθήκη της Μαρίας (The Testament of Mary), σε μετάφραση Κατερίνας Βαλαβανίδη και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο μονόλογος μιας μητέρας που της άρπαξαν τον γιο και τον έχασε για πάντα θα μπορούσε να έχει τον τίτλο Το Κατά Μαρία Ευαγγέλιον, αφού ποτέ δεν ακούστηκε ο λόγος της, η δική της μαρτυρία.

Μετάφραση: Κατερίνα Βαλαβανίδη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Ερμηνεύει: Ασπασία Κράλλη

Από Μηχανής Θέατρο, Πάνω Σκηνή

Τετάρτη, 20:00, Πέμ. 21:00, Κυρ. 17:00

Λα Πουπέ

Φωτο: Νίκος Βούλγαρης

Το Λα Πουπέ, το εμβληματικό έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, επιστρέφει σε μια παράσταση με έντονο το οπτικοακουστικό στοιχείο, σε σκηνοθεσία της Σεβαστιάνας Αναγνωστοπούλου.

«Γιατί να μην μπορεί η Ρίκα να επισκεφτεί την κυρία Νέλλη; Τι γράφει το γράμμα της; Τι κρύβει στα σκοτάδια του διαμερίσματος-οχυρού της; Πόσα σοκολατάκια επιτρέπονται;» Αυτά και πολλά άλλα εξομολογείται η πρωταγωνίστρια του Λα Πουπέ.

Κείμενο: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Σκηνοθεσία/Βίντεο: Σεβαστιάνα Αναγνωστοπούλου

Ερμηνεύει η Θεοδώρα Τζήμου

Από Μηχανής Θέατρο, Πάνω Σκηνή

Δευτ.-Τρ. 18:00

Το Φινιστρίνι

Ο Πέτρος Φιλιππίδης σκηνοθετεί τον Αντίνοο Αλμπάνη στο Φινιστρίνι. Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Το Φινιστρίνι είναι μια καταγραφή των νευρώσεων και της αυτοαπομόνωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Όταν αδυνατούμε να διαχειριστούμε τους φόβους μας, διαλέγουμε να αποσυρθούμε στο μικρό προσωπικό μας σύμπαν.

Στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Πέτρος Φιλιππίδης ο ήρωας κάνει μια βουτιά απελευθέρωσης από το παρελθόν με χιούμορ, ενδοσκοπική διάθεση, αυτοσαρκασμό και απλότητα.

Κείμενο: Βασίλης Ρίσβας

Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης

Παίζουν: Αντίνοος Αλμπάνης

Από Μηχανής Θέατρο, Κάτω Σκηνή

Δευτ.-Τρ. 21:00

Η ζωή είναι όνειρο

Φωτο: Αρίων Κουρκουβέλης

Η νίκη του ανθρώπου απέναντι στη μοίρα σε ένα παραμύθι για μεγάλους. Το Η ζωή είναι όνειρο του Καλντερόν ντε λα Μπάρκα αφορά τη σύγκρουση μεταξύ ελεύθερης βούλησης και προδιαγεγραμμένης μοίρας.

Στο έργο, που θεωρείται το αρτιότερο του συγγραφέα, ένας σοφός βασιλιάς, προβλέποντας από τις θέσεις των άστρων ότι ο γιος του θα γίνει ένα ανθρωπόμορφο τέρας, τον φυλακίζει σ' ένα κάστρο. Εκείνος, όμως, καταφέρνει να νικήσει τα κατώτερα ένστικτά του και να αναδείξει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι κυρίαρχος στη ζωή του και δημιουργός ενός καλύτερου μέλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της παράστασης που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Χρυσάνθης Κορνηλίου και ως παραμύθι που κατάγεται από την Ανατολή επικοινωνεί με όλες τις ηλικίες.

Σκηνοθεσία: Χρυσάνθη Κορνηλίου

Παίζουν: Τάσος Αντωνίου, Γιάννης Δαφνιωτίδης, Βίκυ Ευαγγέλου, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μαρία Μαλούχου, Χάρις Συμεωνίδου, Πέτρος Τσαπαλιάρης

Πολυχώρος Πολιτισμού Διέλευσις, Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 210 8613739

Κυρ.-Δευτ. 20:00

Η Κυρά της Ρω



Η Φωτεινή Μπαξεβάνη στο ρόλο της κυράς της Ρω.

Μια παράσταση για την ελπίδα που γεννιέται στις πιο αντίξοες συνθήκες. Η Κυρά της Ρω, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική, έχει να κάνει με τη δύναμη του ανίσχυρου ανθρώπου, κυρίως με την ελπίδα ότι σε δύσκολες περιόδους η ακεραιότητα και οι λύσεις δεν είναι υπόθεση των πολλών αλλά του καθένα μας ξεχωριστά.

Στην παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μπερδέκα η Κυρά της Ρω ανεβοκατεβάζει καθημερινά την ελληνική σημαία στο νησί Ρω, συμβολίζοντας το κομμάτι της ελληνικής ψυχής που αντλεί δύναμη από τα ελάχιστα.

Με φόντο την πολύπαθη ιστορία του Καστελλόριζου, το τραγικό σκηνικό των διαδοχικών πολέμων, την απόγνωση και τις μύχιες σκέψεις μιας γυναίκας αντιμέτωπης με τα στοιχεία της φύσης αλλά και την ελπίδα της ότι η πίστη της στον άνθρωπο μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο, το τρυφερό και ποιητικό κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα της Δέσποινας Αχλαδιώτη, μιας ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας. «Θέλω, αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. Του ασήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου τραπεζιού, της αρχαίας χαράς».

Η Κυρά της Ρω είναι η δεύτερη ελληνική παραγωγή που έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, μετά την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου The Great Tamer, να ενταχθεί στο πρόγραμμα της σεζόν 2019-2020.

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα

Ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Θησείον, Ένα θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Αθήνα

6/3-21/4/19, Τετ., Σάβ.-Κυρ. 19:00

Δεύτερος χρόνος παραστάσεων

Ύψωμα 731

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Η μάχη της ελευθερίας απέναντι σε μια άτρωτη δύναμη. Η νέα πρόταση του Άρη Μπινιάρη, Ύψωμα 731, μια μουσικοθεατρική παράσταση για την αξία της ελευθερίας, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Πορεία.

Η αφήγηση των γεγονότων που συνέβησαν το 1941 στο Ύψωμα 731 γίνεται όχημα για την παρουσίαση της μάχης σε ένα επίπεδο υπαρξιακό, εκεί όπου ο παράδοξος τρόπος σκέψης έρχεται να αντικρούσει την κοινή λογική και να προβάλει την αξία της ελευθερίας απέναντι σε μια δύναμη που φαντάζει άτρωτη.

Τελικά, αυτή η δύναμη καταφέρνει να πείσει για μια νέα κανονικότητα που μας απομακρύνει από την ίδια τη ζωή; Στην εξαιρετική παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Πορεία μαρτυρίες της εποχής, συνεντεύξεις και απομνημονεύματα ανθρώπων που συμμετείχαν στη μάχη μεταστοιχειώνονται σε μουσική, κίνηση και λόγο.

Κείμενο - σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Παίζουν: Άρης Μπινιάρης, Κωνσταντίνος Σεβδαλής

Σύνθεση & εκτέλεση μουσικής: Βίκτωρας Κουλουμπής (μπάσο), Πάνος Σαρδέλης (τύμπανα), Χρήστος Γεωργόπουλος (κιθάρα)

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλατεία Βικτωρίας, 210 8210991, 210 8210082

Γιούγκερμαν

Φωτο: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση στο θέατρο Πορεία. Ο Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη, μετά από 100 sold-out παραστάσεις, συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Κλίμα Μεσοπολέμου, κλίμα της κρίσης, κλίμα του σήμερα. Καπιταλισμός, μπολσεβικισμός, περιθώριο, διαφθορά, γραφικότητα, κοσμοπολιτισμός.

Αυτά είναι τα βασικά υλικά του Γιούγκερμαν, ενός ηδονολάτρη, μα και μυστικιστή του Βορρά, που προσπαθεί να σωθεί μάταια από τα φαντάσματά του κάτω από τον ελληνικό ουρανό, ζώντας μια περιπέτεια που τον οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: είτε τη χαρείς αυτήν τη ζωή και βγεις νικητής, πατώντας επί πτωμάτων, είτε θυσιαστείς, σαν μάρτυρας, στον βωμό μιας ηθικής αξίας, την ώρα του θανάτου θα νιώσεις ακριβώς το ίδιο, την απόγνωση για την απώλεια της ύπαρξης. Άρα; Δεν υπάρχει απάντηση. Μόνο η ποίηση και η μουσική αντιστέκονται σ' αυτό τον εφιάλτη....

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Χρήστος Μαλάκης, Ζέτα Μακρυπούλια, Θάλεια Σταματέλου, Γιάννης Νταλιάνης, Πολύδωρος Βογιατζής, Χάρης Εμμανουήλ, Γιάννης Καπελέρης, Δανάη Σαριδάκη, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Μπίτος, Νίκος Καλαμό, Λήδα Μανιατάκου, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Μπίλιω Μαρνέλη, Κορίνα Κόκκαλη, Ανδρέας Νάτσιος, Ελένη Χαλαστάνη, Λένα Χατζηγρηγορίου

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλατεία Βικτωρίας, 210 8210991, 210 8210082

Μπαμπά... μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή...

Παντελής Καναράκης και Παρθένα Χοροζίδου

Μια παράσταση που εξακολουθεί να γράφει τη δική της ιστορία. Κι όμως, ο μπαμπάς ξαναπεθαίνει κάθε Παρασκευή εδώ και 11 χρόνια, αφού το Μπαμπά... μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή... είναι μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών που γράφει τη δική της ιστορία και αυτόν τον χειμώνα στο θέατρο ΡΙάΛΤΟ.

Ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών ερμηνεύει τους αλλοπρόσαλλους χαρακτήρες του έργου, προσφέροντας άφθονο γέλιο.

Δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους αδελφές ταξιδεύουν στο χωριό τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς, όμως, παρουσιάζουν περίεργες συμπεριφορές. Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο... κάπως!

Μια μοιρολογίστρα κρύβει ένα περίστροφο στη μαντίλα. Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσιογράφους. Η Γωγούλα είναι προτεινόμενη για αποχώρηση στο «Survivor». Ο αγροφύλακας έχει βγάλει το Γυμνάσιο! Σε κάποιους αρέσουν υπερβολικά τα Αρχαία (στους πιο πολλούς), ενώ ο ίδιος ο νεκρός κοιτάει μήπως θέλει βάψιμο το ταβάνι και όταν βλέπει την κηδεία του στην τηλεόραση ανακράζει: «Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί μου. ΧΟΥΣ!».

Ο έρωτας, το συμφέρον, ο κυνισμός και η αφέλεια συνυπάρχουν σε αυτό το έργο που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ με πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές. Αν δεν είστε ανάμεσα σε αυτούς, μη χάσετε τις τελευταίες παραστάσεις του Μπαμπά... μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή...

Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας - Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παίζουν: Γιώργος Γιαννόπουλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Παντελής Καναράκης, Γιάννης Κρητικός, Μάρκος Μπούγιας, Σοφία Παυλίδου, Πένυ Σταθάκη, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Θανάσης Τούμπουλης, Μαρία Φιλίππου, Παρθένα Χοροζίδου

Θέατρο ΡΙάΛΤΟ - Αλέκος Αλεξανδράκης, Κυψέλης 54, 211 4107764

Παραστάσεις έως 31/3

Σίρλεϊ Βαλεντάιν

Η Μπέσυ Μάλφα στο ρόλο της Σίρλεϊ Βάλενταϊν.

Ένας μονόλογος επανάστασης που απαντά στα δικά μας μεγάλα ερωτήματα. Η Σίρλεϊ Βαλεντάιν του Willy Russell είναι μια γυναίκα που ζει ανάμεσά μας. Λίγο μετά τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων.

Βρίσκει συντροφιά στον τοίχο της κουζίνας που ως φανταστικός φίλος τής κρατά παρέα και την παρηγορεί. Μια ασήμαντη αφορμή θα την ξυπνήσει και θα την ωθήσει να ξαναβρεί τον εαυτό της. Κυρίως να νιώσει ζωντανή!

Το έργο που σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ρήγας είναι μια γλυκόπικρη κωμωδία που συνθέτει το σκηνικό της επανάστασης της πρωταγωνίστριας.

Ένα σκηνικό που περιλαμβάνει ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία. Πόσο μπορεί να κρατήσει η επανάσταση αυτή; Θα καταφέρει η Σίρλεϊ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα της και τους δικούς της ανθρώπους;

Ο μονόλογός της γίνεται δικός μας και τα συναισθήματά της συναντούν τις καθημερινές ιστορίες της σύγχρονης ζωής. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες παρατείνεται για λίγο ακόμα και μας καλεί να απαντήσουμε στο μεγάλο ερώτημα «τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή;». Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα, γέλιο, συγκίνηση και απρόοπτα...

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Κοστούμια - Ενδυματολόγος: Ελένη Μπλέτσα

Μουσική: Alter Ego

Ερμηνεύει η Μπέσυ Μάλφα

Θέατρο ΡΙάΛΤΟ - Αλέκος Αλεξανδράκης, Κυψέλης 54, 211 4107764

Δευτ. 20:00

Έως 1/4

Το παγκάκι

Γιώργος Κιμούλης και Φωτεινή Μπαξεβάνη

Ο Γιώργος Κιμούλης, μετά την επιτυχία της παράστασης Θείος Βάνιας, παίζει και σκηνοθετεί το Παγκάκι του Αλεξάντερ Γκέλμαν, το οποίο θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, σε μετάφραση Νίκου Καμτσή. Μαζί του η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα πάρκο και κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήταν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μια ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν;

Πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που θα μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη.

Μια ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: μπορούν, πλέον, οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορέσουν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας απ' τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι; Ο Αλεξάντερ Γκέλμαν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Ρωσίας.

Το Παγκάκι γράφτηκε το 1983, πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν η αυθαιρεσία και η διαφθορά κυριαρχούσαν. Έχει μεταφραστεί και παιχτεί σε πάρα πολλές χώρες. Το πικρό του χιούμορ το κάνει διαχρονικό και κωμικοτραγικά επίκαιρο.

Μετάφραση: Νίκος Καμτσής

Σκηνοθεσία - διαμόρφωση χώρου: Γιώργος Κιμούλης

Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη

Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Φωτεινή Μπαξεβάνη

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 210 8656004, 210 8679535, www.topos-allou.gr



Πρεμιέρα: 22/3, Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων Παρ.-Κυρ. 21:00