Ένα σπάνιο κράμα ποιότητας, κουτσομπολιού και μάρκετινγκ έγραψαν οι «New York Times» για το «Driver's License» της Olivia Rodrigo και την απρόσμενη επιτυχία του.



Το κομμάτι εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά στο TikTok, έσπασε κάθε ρεκόρ streaming στο Spotify και στο Amazon Music και, όπως ήταν αναμενόμενο, κατέκτησε την κορυφή των τσαρτ και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δηλαδή ανέβηκε και στο Hot 100 του Billboard αλλά και στο Τοp 40 της Βρετανίας. Κάτι τέτοιο είχε καιρό να συμβεί. Ειδικά όταν το τραγούδι δεν είναι χιπ-χοπ αλλά μια σπαραξικάρδια ποπ μπαλάντα χωρισμού που τραγουδάει μια δεκαεπτάχρονη.



Επιπλέον, μέχρι πρότινος κανείς δεν φαίνεται να γνώριζε ποια είναι η Olivia Rodrigo που το ερμηνεύει. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Οι έφηβοι που παρακολουθούν το «High School Musical: The Musical: The Series» την ξέρουν, μια και υποδύεται έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς. Από την άλλη, οι υπόλοιποι, που είμαστε λίγο μεγάλοι γι' αυτά ή δεν έχουμε TikTok, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αναρωτηθούμε από πού εμφανίστηκε αυτό το κορίτσι.

Το «Driver's License», όπου η Rodrigo εξομολογείται τον αποτυχημένο έρωτά της, έγινε αυτό που οι NYT ονομάζουν «ανεξέλεγκτο hit». Το έγραψε ένα βράδυ στο δωμάτιό της, που την είχε πάρει από κάτω. Βέβαια, δεν φανταζόταν ούτε στα πιο άγρια όνειρα της ότι θα το αγκάλιαζε με τέτοιο τρόπο η γενιά του TikTok. Οι χρήστες του το έλιωσαν στην κυριολεξία στα βίντεό τους.

Olivia Rodrigo - drivers license (Official Video)



Πέρα από την επιρροή του TikTok στα τσαρτ, όμως, στην επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιού βοήθησε και το έντονο παρασκήνιο που δημιουργήθηκε γύρω από τους στίχους του. Η Rodrigo δημιουργεί ένα τέλειο εφηβικό δράμα σε τέσσερα μόλις λεπτά και ακούγεται εντελώς ειλικρινής, σαν να το έχει ζήσει στο στυλ της Taylor Swift – με σύσσωμο τον μουσικό Τύπο να τις συγκρίνει.



Το κομμάτι ξεκινά μ' εκείνη να τραγουδά ότι πήρε πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης –που όντως συνέβη‒, αλλά δεν είναι όπως το φανταζόταν, επειδή της λείπει το άτομο που ήταν δίπλα της σε όλη αυτήν τη διαδικασία. Τώρα αυτός βρίσκεται στην αγκαλιά μιας άλλης κι εκείνη κλαίει, ενώ οδηγεί, κάνοντας απεγνωσμένες βόλτες στα προάστια και στον δρόμο όπου είναι το σπίτι του πρώην αγαπημένου της.



Η ιστορία του κέντρισε τόσο το ενδιαφέρον των ακροατών, που προσπαθούσαν μανιωδώς να μαντέψουν στα social media την ταυτότητα του μυστηριώδους πρώην της, με αρκετούς να εικάζουν ότι πρόκειται για έναν συμπρωταγωνιστή της. Αυτή η συζήτηση επεκτάθηκε σιγά-σιγά και σε άλλα μέσα κι έτσι το «Driver's Licence» έγινε το πρώτο μεγάλο hit του 2021 παγκοσμίως.

Όσον αφορά τον συμπρωταγωνιστή της, που έγινε η πέτρα του σκανδάλου, όλα δείχνουν πώς είναι ο Joshua Bassett. Εδώ, σε διακοπές μαζί στη Χαβάη.



Κυκλοφόρησε επίσημα στις αρχές Ιανουαρίου από την Geffen Records. Σύμφωνα με το Billboard, στο πρώτο του άνοιγμα έκανε 76,1 εκατομμύρια streams στην Αμερική. Είναι το πρώτο κομμάτι που πλησιάζει τα νούμερα του WAP της Cardi B και της Megan Thee Stallion (93 εκατομμύρια streams) από το περσινό καλοκαίρι. Στο Spotify τα streams που έκανε για μη γιορτινό τραγούδι ήταν τόσο εντυπωσιακά, που τα σχολίασαν μέχρι και οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε Νο 1 σε 48 χώρες στην Apple Music, σε 31 χώρες στο Spotify και σε 18 χώρες στις τάσεις του YouTube.



«Ολόκληρη η ζωή μου άλλαξε σε μια στιγμή» δήλωσε η Rodrigo, η οποία είδε έκπληκτη την καριέρα της να εκτοξεύεται σε χρόνο dt και να την παραδέχονται ως ισάξιά τους μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Η Taylor Swift της έδωσε την ευχή της, ενώ η Cardi B, σε ένα ποστ της στο Twitter, είπε ότι, όπως αυτή η κοπέλα στο συγκεκριμένο κομμάτι με το δίπλωμα οδήγησης, «θα γράψω κι εγώ τη δική μου εκδοχή για το πόσο πρόβλημα είναι να μην έχεις δίπλωμα οδήγησης».



Η Olivia γεννήθηκε το 2003 στη Νότια Καλιφόρνια. Ο πατέρας της κατάγεται από τις Φιλιπίννες και η μητέρα της έχει γερμανικές και ιρλανδικές ρίζες. Ξεκίνησε τα μαθήματα υποκριτικής στην ηλικία των 6 ετών, ενώ άρχισε να εμφανίζεται σε talent shows από τα 8 της.

Ο πρώτος της επίσημος ρόλος ήταν αυτός της Paige Olvera στο «Bizaardvark». Σε παραγωγή Disney, και αυτό το σόου διήρκεσε τρία χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2019. Για τις ανάγκες του έμαθε να παίζει κιθάρα. Αυτήν τη στιγμή πρωταγωνιστεί ως Nini Salazar-Roberts στο «High School Musical: The Musical: The Series». Το κομμάτι που έγραψε πέρσι για τη σειρά με τίτλο «All I Want» είναι το πιο πετυχημένο που βγήκε από τη σειρά. Όσον αφορά τον συμπρωταγωνιστή της, που έγινε η πέτρα του σκανδάλου, όλα δείχνουν πώς είναι ο Joshua Bassett, που επίσης κυκλοφόρησε το δικό του σινγκλ με διαφορά μιας εβδομάδας και ένα βίντεο που αφορά αμάξια.

Olivia Rodrigo - All I Want (Official Video)



Για να γυρίσουμε, όμως, στην Disney, ορισμένα πράγματα δεν φαίνεται να αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων. Οι δημοφιλείς παραγωγές του θρυλικού στούντιο έχουν ανοίξει τον δρόμο σε ουκ ολίγους από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ του πλανήτη. Πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι οι Miley Cyrus, Selena Gomez και Demi Lovato. Και οι προηγούμενες γενιές, όμως, είχαν τους δικούς τους σταρ. Δεν πιστεύω να έχει ξεχάσει κανείς τη δεκαετία του '90 και τις απαρχές της καριέρας ονομάτων όπως οι Britney Spears, Justin Timberlake και Christina Aguilera, οι οποίοι εμφανίζονταν στο Disney Club.



Τώρα, όπως, όλα δείχνουν ήρθε η σειρά της Olivia Rodrigo και το μόνο που μένει είναι να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσει.