Μινέρβα

ΟΙ ΜΙΝΕΡΒΑ είναι ο Γιώργος (κιθάρα/φωνή), ο Διονύσης (δεύτερη κιθάρα/φωνή), ο Δημήτρης (ντραμς) και ο Σπήλιος (μπάσο). Σχηματίστηκαν το 2017 πάνω από ένα τραπέζι με τσίπουρα. Μετά το ομώνυμο EP, το 2017, τον Φλεβάρη του 2020 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο «Κονσέρβα» από τη Sound Effect Records.

Οι επιρροές τους κυμαίνονται από το garage και το post-punk μέχρι και το ρεμπέτικο. «Αν μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα μίξερ 4 τύπους με μουστάκια να ουρλιάζουν, κοπανώντας τα όργανά τους, με μπόλικη δόση reverb, αυτό μάλλον θα ήταν η μουσική των Μινέρβα!»

https://minervalofi.bandcamp.com

Complex Shadow

Ο Complex Shadow γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα, αλλά έχει καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη των ATH Kids και φέτος κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, το «Unharmed», που ετοίμαζε καιρό. «Το δούλευα καιρό, αλλά δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το ολοκληρώσω. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια αποσπάσματα από τον δίσκο στο "Onassis Air", με αποτέλεσμα να τελειώσω αυτό που είχα αφήσει στη μέση.

Οι μουσικές επιρροές μου προέρχονται κυρίως από τη χιπ-χοπ σκηνή και το grime. Γενικότερα, βλέπω τη μουσική μου σαν ένα πίνακα ζωγραφικής και θέλω απλώς να περάσω ένα συναίσθημα. Λείπουν πολλά από τη μουσική σκηνή της Ελλάδας, το βασικότερο όμως είναι η στήριξη της κοινωνίας και της κυβερνησης σε νέους καλλιτέχνες, ώστε η Ελλάδα και ειδικά η μουσική της να μπει σε ένα παγκόσμιο καλλιτεχνικό δίκτυο».

https://open.spotify.com/album/13G9gGdy4ruhcBBVg78wu8



Atomic Love

Το γκρουπ ξεκίνησε πρώτα ως solo project της Εύας το 2017, αλλά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα προστέθηκε ο Πάνος (κιθάρα), το 2018 ακολούθησε και ο Παύλος, στα πλήκτρα, και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι Αtomic Love. «Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφορήσαμε το ντεμπούτο άλμπουμ μας, "Vol/1", που αποτελείται από 8 κομμάτια.

Θα χαρακτηρίζαμε τη μουσική μας dream indie pop. Αντλούμε έμπνευση από τον έρωτα. Από τη σκηνή της Ελλάδας λείπει το κοινό, καθώς ο περισσότερος κόσμος έχει συνηθίσει άλλα είδη διασκέδασης. Παρ' όλα αυτά, οι λίγοι που έχουν επιλέξει τη σκηνή είναι πιστοί και υποστηρικτικοί».

https://atomicloveathens.bandcamp.com

Raed Raees

Η Raed Raees είναι η 20χρονη Ελληνογερμανίδα Χριστίνα με καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο ομώνυμο EP της με εξαιρετικές ατμοσφαιρικές μελωδίες, επηρεασμένες από τη σύγχρονη electronica και το χιπ-χοπ. «Ήρθα από την Κρήτη στην Αθήνα πριν από τέσσερα χρόνια για να σπουδάσω ΜΜΕ. Ξεκίνησα να γράφω ηλεκτρονική μουσική και στην αρχή την έδειχνα σε φίλους μου για να με βοηθήσουν ή να γράψουν μαζί μου.

Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε μια ομάδα, τους Dr34m34ter, μαζί με τον NikoYCharal, που είναι επίσης παραγωγός και artist, τον Boris2011(παραγωγό), τον Marko Kribali, που ασχολείται με τη σκηνοθεσία, και τον Lsrj (Laurentiu Sarjan), artist και crafter. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί ως φίλοι και καλλιτέχνες και σίγουρα αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μου στη μουσική. Άφησα τις κλασικές σπουδές στη μουσική στα 19 και ξεκίνησα να γράφω beats. Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη αγάπη για άλλο πράγμα από τότε».

https://open.spotify.com/playlist/6pBP9FrdoVWMi0cbTG8MzJ?si=giQWkER0ToKkSdQpQNknQQ - https://open.spotify.com/album/64P66ZaWIRYX8LECvCsAMl

Evita Manji

Η Evita Manji είναι μια νέα 20χρονη μουσική παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Παράλληλα, ασχολείται με visual arts, φωτογραφία και styling. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει ένα self released EP, το «Neptune», και ένα single, τo «Carica», για το compilation «Athens UHD» της Trial and Error. Η πρώτη μου προσπάθεια να γράψω ηλεκτρονική μουσική έγινε όταν ήμουν 13 χρονών. Για κάθε κομμάτι που γράφω εμπνέομαι από κάτι διαφορετικό, έτσι αυτό εκφράζει μία από τις πολλές πτυχές του εαυτού μου. H μουσική μου είναι sometimes cute ,sometimes aggressive. Είναι σίγουρα ηλεκτρονική μουσική , ένα υβρίδιο των ειδών που ανέφερα παραπάνω αλλά δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω απόλυτα ως κάποιο είδος, μου αρέσει να πειραματίζομαι με συνδιασμούς διαφόρων ειδών και ανάλογα του πώς νιώθω βγαίνει κάτι διαφορετικό κάθε φορά.

Θεωρώ πως υπάρχει μια μαγεία στο απροσδιόριστο, που επιτρέπει στον ακροατή να ταυτιστεί για τους δικούς του λόγους. Η μουσική σκηνή της Ελλάδας είναι ένας αρκετά κλειστός κύκλος, κυρίως ανδροκρατούμενος, που δεν αφήνει πολύ χώρο για νέες ιδέες από γυναίκες και queer καλλιτέχνες, οπότε θα έλεγα πως, κυρίως, λείπει η ισότητα».

https://evitamanji.bandcamp.com

Church of the Sea

Οι Church of the Sea είναι μια doomgaze μπάντα από την Αθήνα. Αποτελείται από την Ειρήνη (φωνητικά), τον Βαγγέλη (κιθάρες) και τον Αλεξ (πλήκτρα/samples). Το συγκρότημα δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες του 2017. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής το EP, «Anywhere but desert». «Ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα βιβλίο, μια ταινία, μπορούν να δώσουν ιδέες ή να μας προκαλέσουν κάποιο συναίσθημα.

Με τη σειρά του, αυτό θα αποτελέσει trigger point της δικής μας έκφρασης. Ωστόσο δεν μένουμε ανεπηρέαστοι από τα γεγονότα της καθημερινότητας, όπως και από το τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στον κόσμο. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ισορροπώντας μεταξύ doom και σκοτεινού electronic rock. Ο πιο ενδιαφέρον χαρακτηρισμός που μας έχουν αποδώσει είναι ότι είμαστε σαν την ποπ εκδοχή των Sunn O)))».

https://manofman.bandcamp.com/album/anywhere-but-desert

Fishnacht

O 31χρονος Μάριος κρύβεται πίσω από το ηλεκτρονικό πρότζεκτ Fishnacht που έχει ξεκινήσει περίπου τα τελευταία δύο χρόνια και μετράει πέντε κυκλοφορίες στο Βandcamp. Εκτός από αυτό το πρότζεκτ, έχει και το Technocat. «Το όνομα είναι αποτέλεσμα inside jokes και αλλεπάλληλων συνειρμικών διαδικασιών και πλέον δεν είμαι σίγουρος πώς ξεκίνησε. Κυκλοφορώ μουσική σπιτικής παραγωγής, κυρίως στο Ίντερνετ.

Με εμπνέουν κυρίως η μουσική που ακούω, πρότζεκτ φίλων μουσικών και προσωπικές εμπειρίες (καλές-κακές) που με επηρεάζουν συναισθηματικά για πολύ καιρό. Ας πούμε, ξέχασα το κινητό μου τις προάλλες σε ένα ταξί. Δεν μπορώ να πειθαρχήσω σε ένα ιδίωμα. Κάθε φορά κάνω ό,τι μου κατεβαίνει και περνάει καιρός μέχρι να καταφέρω να ομαδοποιήσω κομμάτια. Κάποιο μοιάζει electro pop, άλλο minimal synth, άλλο με βαλς μουσικής ασανσέρ, άλλο είναι κιθαριστικού πανκοστυλ ή και όχι. Από την ελληνική σκηνή δεν πιστεύω ότι λείπει τίποτα, πέρα από χρόνο για να ψάχνεις και να ακούς καινούργια, original πράγματα κάθε μέρα».

https://fishnacht.bandcamp.com

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO