Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

Animor

Wild Dog

Από το Λουγκάνο της Ελβετίας κατάγεται η Romina Calsi που υπογράφει ως Animor και τραγουδάει από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Πρωτοεμφανίστηκε το 2017 με το EP Chasing Gold, παίρνοντας εξαιρετικές κριτικές, και τώρα επέστρεψε με το Wild Dog. Φρέσκο, αέρινο, θαυμάσιο...



Monsieur Minimal

Release Me

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται ο Monsieur Minimal και μας δίνει το ένα απίθανο τραγούδι πίσω από τ' άλλο. Ψυχεδελική pop με ατόφιο vintage ηχόχρωμα από τα '70s (πόσο του ταιριάζει) και με θέμα την απελευθέρωση από τα εμπόδια που μας απομακρύνουν, από αυτά που πραγματικά ποθούμε.

Morcheeba

It's Summertime

Και μετά το πιο περίεργο Πάσχα της ζωής μας, έρχεται σιγά σιγά το μάλλον περίεργο καλοκαίρι. It's Summertime από το άλμπουμ Blaze Away και την αγαπημένη φωνή της Sky Edwards.

ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ

Ένα Κλεμμένο Ποδήλατο

Για κάποιο λόγο έτυχε να είναι το κομμάτι που άκουσα περισσότερο τις περίεργες και ατελείωτες ημέρες του εγκλεισμού στο σπίτι. «Θα διασχίσεις ένα πρωινό τον κόσμο και θα'ναι πιο όμορφα κι από ένα όνειρο...». Με το που ξεκινούσε αυτός ο στίχος, ένιωθα να μπαίνει η καρδιά μου στη θέση της...

Michael Kiwanuka

Final Days

Πόσα ωραία κομμάτια έχει το τελευταίο άλμπουμ του Michael Kiwanuka; Πολλά! Μετά τα You Ain't The Problem, Hero, Light, και Solid Ground ήρθε το Final Days, με ένα απίθανο groove και στίχους που σε κολλάνε κατευθείαν στον τοίχο... "Living honestly / Is so hard for me"

Nicole Atkins

Domino

Μια εξαιρετική εισαγωγή στο καινούργιο άλμπουμ της Nicole Atkins που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου. Έχει επιστρατεύσει μέλη των Bad Seeds αλλά και των Dap Kings και στο Domino σίγουρα αναγνωρίζεις κάποιο κομμάτι του Prince με λίγο από το Miss You των Rolling Stones.

Kill Emil

That's Why feat. Tippa Irie

Ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τον Kill Emil με τίτλο Green Line. Μια εξαιρετική εγχώρια reggae/hip hop δουλειά, σε δώδεκα κομμάτια και συνεργασίες με έντεκα διαφορετικούς MCs και πέντε μουσικούς παραγωγούς.

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/