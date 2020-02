Το Open Day επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αυτή την Κυριακή στις 16 Φεβρουαρίου. Για μια μόνο ημέρα, από τις 16:00 μέχρι τις 22:30, όλοι οι χώροι της, από το φουαγιέ του ισογείου και των πάνω ορόφων μέχρι τη μικρή και τη μεγάλη σκηνή της, θα γεμίσουν με σχήματα και μουσικούς που θα ερμηνεύουν γνωστά έργα από μεγάλους σύγχρονους συνθέτες, κυρίως του 20ού αιώνα. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 100 μουσικοί και καλλιτέχνες ενώ θα ακουστούν συνολικά 60 έργα και η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



Το φετινό Open Day είναι αφιερωμένο στις Μουσικές Οικολογίες και βάζει ως στόχο να πετύχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών, εκτελεστών και ακροατών. Παράλληλα θέλει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις σχετικά με το περιβάλλον, να προκαλέσει συζητήσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και ιδανικά να διαμορφώσει μια συλλογική οικολογική συνείδηση.

Θα ακουστούν συνθέσεις δημιουργών όπως ο εμβληματικός John Cage, o βραβευμένος με Pulitzer John Luther Adams, o σπουδαίος François-Bernard Mâche αλλά και ο πολυγραφότατος Ιάπωνας δημιουργός Toru Takemitsu.



Η έμπνευση για τη φετινή θεματική προέρχεται από τα σημαντικά ρεύματα σκέψης που εμφανίστηκαν στον 20ό αιώνα και έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου με αυτό. Η μουσική συνδιαλέγεται με κείμενα όπως η οικολογία του νου του Gregory Bateson από το βιβλίο του «Βήματα για μια οικολογία του νου», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972, καθώς και την οικοσοφία που εισήγαγε ο Félix Guattari, τη φιλοσοφία μιας οικολογικής αρμονίας και ισορροπίας.



Οι ήχοι της φύσης και της πόλης θα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς και το πώς ο θεατής/ακροατής αλληλεπιδρά με αυτούς, τον τρόπο δηλαδή που αφουγκράζεται π.χ. το κελάηδισμα των πουλιών, το τραγούδι της φάλαινας, τους ήχους των εντόμων αλλά και φυσικών φαινομένων όπως το λιώσιμο των πάγων ή τον θόρυβο που κάνει η άμμος της ερήμου της Σαχάρα.

Πέρα από τη μουσική, θα υπάρχει και μια σειρά από παράλληλες δράσεις στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και εγκαταστάσεις και προβολές.

Συντελεστές:

Σύλληψη, Σύνθεση, Μουσικολογική & Σκηνοθετική Επιμέλεια, Realisations, Ενορχηστρώσεις, Οργάνωση: Ανάργυρος Δενιόζος

Μουσική Διεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιάνος

Οργανωτική Επιμέλεια: Βάλια Ρασσά

Επιμέλεια: Σέργιος Σινάνης

Φωτισμός: Ελίνα Σφουντούρη, Θάλεια Βελεγρακη

Προγραμματισμός & Electronics: Νίκος Παλαμάρης

Οργάνωση Παραγωγής: Χριστίνα Πιτούλη

Συμμετέχουν: Ensemble Continuum (@Athens), Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων, Ergon Ensemble

Πρόγραμμα

Κεντρική Σκηνή

16:30-17:30

Hans Abrahamsen (*1952) "Schnee" (2008)

Δέκα Κανόνες για Εννέα όργανα

ERGON ENSEMBLE

Νίκος Νικόπουλος (φλάουτο), Χριστίνα Παντελίδου (όμποε), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Μπάμπης Ταλιαδούρος (κρουστά), Beata Pincetic (πιάνο), Στέφανος Νάσος (πιάνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Μάριος Δαπέργολας (βιόλα), Δημήτρης Τραυλός (τσέλο)

Ανδρέας Λεβισιανός: Διεύθυνση

17:30-18:00

Michael Pisaro (*1961) "fields have ears (4)" (2009)

6daEXIt Improvisation Ensemble

Ιωάννα Βαλσαμάρα, Γιάννης Δημητρούδης, Στέλλα Δίπλη, Στέφανος Κιορίδης, Λίνα Κουκούλη, Φώτης Λαζίδης, Χρυσή Παρπαρά, Δήμητρα Παύλου, Αλέξης Πορφυριάδης, Μυρτώ Σιώχου, Γιώργος Χωλόπουλος

18:00-19:00

Tristan Murail (*1947) από τον κύκλο "Portulan": "Une Lettre De Vincent" (2018), για φλάουτο και τσέλο

"Les Ruines Circulaires" (2006), για κλαρινέτο και βιολί

Kaija Saariaho (*1952)"Sept Papillons" (2002), για σόλο τσέλο

John Luther Adams (*1953)"Four Songs": "magic song for one who wishes to live" (1990), Κείμενο των Εσκιμώων Thule

"the dead who climb up to the sky" (1990) Κείμενο των Εσκιμώων Ammassalik

"Little Cosmic Dust Poem" (2007) Κείμενο John Haines

"poem of the forgotten" (2004) Κείμενο John Haines

Tristan Murail (*1947) από τον κύκλο "Portulan": "Feuilles à travers les cloches" (1998), για φλάουτο, βιολί, τσέλο και πιάνο "Paludes" (2011), για άλτο φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, βιόλα και τσέλο "Dernières Nouvelles Du Vent D' Ouest" (2011), για βιόλα, κόρνο, πιάνο και κρουστά "Garrigue" (2007), για μπάσο φλάουτο, βιόλα, τσέλο και κρουστά.

Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων

Αγγελική Καθαρίου (φωνή), Ναυσικά Τσάρα (φλάουτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά), Αντρέας Φαρμάκης (κρουστά),Μαριλένα Σουρή (πιάνο), Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί), Ελευθερία Τόγια (βιόλα), Μαρίνα Κολοβού (τσέλο)

Ανδρέας Λεβισιανός: Διεύθυνση

19:00-19:15

Gérard Grisey (1946-1998) "Anubis", "Nout" (1983/90), για μπάσο σαξόφωνο

Guido DeFlaviis, σαξόφωνο

19:15-20:00

Χρήστος Χατζής (*1953) "String Quartet No. 1 (The Awakening)" (1994), για κουαρτέτο εγχόρδων και μαγνητοταινία

Kaija Saariaho (*1952) "Nymphéa" (1987), για κουαρτέτο εγχόρδων και live electronics

Κουαρτέτο Εγχόρδων του Ensemble Continuum (@Athens)

Ηρώ Σειρά (βιολί Ι), Franc Shestani (βιολί ΙΙ), Patrick Evans (βιόλα), Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο), Νίκος Παλαμάρης, (live electronics), Σέργιος Σινάνης (live electronics)

20:00-20:30

Kevin Volans (*1949) "Cicada" (1994)

Beata Pincetic & Χρήστος Σακελλαρίδης, πιάνο ντουέτο

21:00 Βραδινή Συναυλία

John Cage (1912-1992) "Atlas Eclipticalis" (1961) with "Winter Music" (1957)

"Atlas Eclipticalis": Στέλλα Καρυτινού (βιολί), Χρύσα Κουτσαυτάκη (βιολί), Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί), Ντόριαν Ιντρίζι (βιολί), Ευγένιος Ζιμπάι (βιολί), Γιώργος Παναγιωτόπουλος (βιολί), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Ελευθερία Τόγια (βιόλα), Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο), Μαρίνα Κολοβού (τσέλο), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Ana Chifu (φλάουτο), Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Ναυσικά Τσάρα (φλάουτο), Κώστας Γιοβάνης (όμποε), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Δημήτρης Ντακοβάνος (φαγκότο), Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Φάνης Βερνίκος (τρομπέτα), Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτα), Ανδρέας Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι), Σπύρος Βέργης (τρομπόνι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα)

"Winter Music": Γιώργος Κωνσταντίνου (πιάνο)

Anna Thorvaldsdottir (*1977)

"RÓ" (2013)

Ana Chifu (φλάουτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Δήμητρα Κοκκινοπούλου (πιάνο), Ανδρέας Φαρμάκης (κρουστά), Ηρώ Σειρά (βιολί 1), Στέλλα Καρυτινού (βιολί 2), Patrick Evans (βιόλα), Μαρίνα Κολοβού (τσέλο)

Alvin Lucier (*1931) "Copied Lines (Panorama II)" (2011)

Ανδρέας Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι), Ηρώ Σειρά (βιολί 1), Γιώργος Παναγιωτόπουλος (βιολί 2), Franc Shestani (βιολί 3), Στέλλα Καρυτινού (βιολί 4), Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί 5), Χρύσα Κουτσαυτάκη (βιολί 6), Ντόριαν Ιντρίζι (βιολί 7), Ευγένιος Ζιμπάι (βιολί 8), Ηλίας Σδούκος (βιόλα 1), Ελευθερία Τόγια (βιόλα 2), Patrick Evans (βιόλα 3), Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο 1), Μαρίνα Κολοβού (τσέλο 2)



Kaija Saariaho (*1952) "Lichtbogen" (1986)

Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Μαριλένα Σουρή (πιάνο), Maria Bildea (άρπα), Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά), Franc Shestani (βιολί 1), Χρύσα Κουτσαυτάκη (βιολί 2), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Νίκος Παλαμάρης (live electronics), Σέργιος Σινάνης (live electronics)

Διεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιανός

Μικρή Σκηνή

16:30-17:00

Jez Riley French (*1965) 'moments' (2010) από το έργο "...until now photographic scores" (2007-2011)

Σύνολο Πειραματικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης

Μαρία Θωίδη (πιάνο), Ειρήνη Κεφαλά (πιάνο), Νίκη Κεφαλλωνίτη (ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά), Ίριδα Κοβού (μελόντικα, κρουστά), Δέσποινα Παρλαβάντζα (κρητική λύρα), Σωτήρης Παρλαβάντζας (τρομπέτα), Βαρβάρα Τυρανοπούλου (κρουστά), Βάλια Χριστοπούλου (επιμέλεια, προετοιμασία)

17:00-17:30

Sarah Hennies (*1979) "Loss and/or music for cello and humming" Judith Hamann, τσέλο

17:30-17:45

Alvin Lucier (*1931) "Panorama" (1993), για τρομπόνι και πιάνο

Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι), Δήμητρα Κοκκινοπούλου (πιάνο)

17:45-19:00

Wil Offermans (*1957)"Honami" (1994), για σόλο φλάουτο

Olivier Messiaen (1908-1912) "Le Merle noir" (1952), για φλάουτο και πιάνο. György Ligeti (1923-2006)"Arc-en-ciel, etude no. 5" (1985), για σόλο πιάνο. Salvatore Sciarrino (*1947) "Fauno Che Fischia a un Merlo" (1980), για φλάουτο και άρπα. François-Bernard Mâche (*1935)"Sopiana" (1980), για φλάουτο, πιάνο και προηχογραφημένους ήχους. Luciano Berio (1925-2003)"Wasserklavier" (1965) και "Leaf" (1990), για σόλο πιάνο. Anne LeBaron (*1953)"Solar Music" (1997), για φλάουτο και άρπα. Doina Rotaru (*1981) "Japanese Garden" (2013), εκδοχή για 2 φλάουτα και μαγνητοταινία. Toru Takemitsu (1930-1996). "Toward the Sea III" (1989), για άλτο φλάουτο και άρπα. Ana Chifu (φλάουτο), Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Maria Bildea (άρπα), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο).

19:00-19:30

Judith Hamann (1983) "Shaking Studies" (2017-σήμερα), για τσέλο και τσελίστα

Judith Hamann, τσέλο

19:30-20:30

Γιώργος Κουμεντάκης (*1959) «Μεσόγειος Έρημος»

Λορέντα Ράμου, πιάνο

Φουαγιέ

16:00-16:30

Φουαγιέ Ισογείου

Jamey Tenney (1934-2006) "In A Reverberant Space" (1994)

Ventus Ensemble

Κώστας Γιοβάνης (όμποε), Guido De Flaviis (σαξόφωνο), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Δημήτρης Ντακοβάνος (φαγκότο), Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Γιάννης Γούναρης (κόρνο), Φάνης Βερνίκος (τρομπέτα), Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτα), Σπύρος Βέργης (τρομπόνι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα)

16:30-17:10

Φουαγιέ 2ου & 3ου ορόφου

John Luther Adams (*1953) "Songbirdsongs" (1983)

Ana Chifu (φλάουτο), Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο), Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά), Αντρέας Φαρμάκης (κρουστά)

17:10-17:30

Φουαγιέ Ισογείου

John Cage (1912-1992) "Litany for The Whale" (1980)

Άννα Παγκάλου & Αναστασία Κότσαλη, mezzo-sopranos

17:30-18:00

Φουαγιέ 3ου ορόφου

Robert Ashley (1930-2014) "In Memoriam Esteban Gomez" (1963)

Roland Dahinden (*1962) "Talking with Charlie" (2018) Gareth Davis (μπάσο κλαρινέτο), Guido DeFlaviis (σαξόφωνα), Αλέξανδρος Δρυμωνίτης (ηλεκτρική κιθάρα), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο)

18:00-18:20

Φουαγιέ 2ου ορόφου

Performance βασισμένη στο έργο του Michael Pisaro (*1961) "Cosmological Plants" (2016)

Δέσποινα Παπαχριστοπούλου (ηθοποιός/performer), Χριστίνα Πλατανιώτη (ηθοποιός)

18:20-18:30

Φουαγιέ 2ου ορόφου

Jennifer Walshe (*1974) "A Folksong Collection" (2011, 2016)

Μαρία-Ηλιάνα Κατσούρα, σοπράνο

18:30-19:00

Φουαγιέ 3ου ορόφου

Pauline Oliveros (1932-2016) "Earth Ears" (1989)

WHI ensemble Οδυσσέας Γκάλλιος, Ορφέας Καρανάσιος, Αναστασία Κουκιόγλου, Μαργαρίτα Λάμπου, Βασιλική Νικολάου, Νίκος Παναγιωτάκης, Δημήτρης Παπαβασιλείου, Αλέξης Πορφυριάδης, Κωνσταντίνα Σαμακοβλή

19:00-19:20

Φουαγιέ 5ου ορόφου

"The Ising Project"

Φωνητική περφόρμανς: Άννα Παγκάλου

19:20-19:30

Φουαγιέ 2ου ορόφου

Jennifer Walshe (*1974) "A Folksong Collection" (2011, 2016)

Μαρία-Ηλιάνα Κατσούρα, σοπράνο

19:30-20:00

Φουαγιέ 3ου ορόφου

Christian Marclay (*1955) "To be continued" (2016)

Alvin Lucier (*1931) "Carbon Copies" (1989)

Gareth Davis (μπάσο κλαρινέτο), Guido DeFlaviis (σαξόφωνα), Αλέξανδρος Δρυμωνίτης (ηλεκτρική κιθάρα), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο)

20:00-20:15

Christian Marclay (*1955) "chalkboard" (2010)

20:15-20:30

John Luther Adams (*1953) "The Light That Fills The World" (2001)

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (βιολί), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα), Παναγιώτης Ζιάβρας, Αντρέας Φαρμάκης (κρουστά), Δήμητρα Κοκκινοπούλου (keyboards)

Παράλληλες Δράσεις

Εξωτερικοί Χώροι

Peter Ablinger (*1959)

"WEISS/WEISSLICH 14 (White/Whitish 14), Sitting and Hearing" (1995-σήμερα)

Φουαγιέ Ισογείου

"Α Dip in the OCEAN" (2020) Installation/live streaming βασισμένο στο έργο "A Dip in the Lake" (1978) του John Cage (1912-1992)

Γιγαντοοθόνη

John Cage: "49 Waltzes for the Five Boroughs" (1977), ολοκληρωμένη υλοποίηση βίντεο από τους Don Gillespie, Roberta Friedman και Gene Caprioglio

Έξοδος

Max Neuhaus (1939-2009) (LISTEN), δράση

Φουαγιέ 2ου ορόφου

Installation για το έργο "Cosmological Plants" (2016) του Michael Pisaro (*1961)

Τα κείμενα που ακούγονται είναι βασισμένα στο δοκίμιο του Felix Guattari

Οι τρεις οικολογίες (1989).

Ο αλγόριθμος μετατροπής/παραλλαγής είναι του Nick Didkovsky/Dr. Nerve.

Διαβάζει η ηθοποιός Δέσποινα Παπαχριστοπούλου.

Ηλεκτρονικά Ανάργυρος Δενιόζος & Ορέστης Παπαδόπουλος

Φουαγιέ 3ου ορόφου

"Blackboards", για την εκτέλεση του έργου "chalkboard" (2010) του Christian Marclay (*1955)

Φουαγιέ 5ου ορόφου

"ΙCE/The Ising Project" (2019-)

Θα προβάλλονται σε συνεχή ροή τα φιλμ:

Ron Fricke: "Baraka" (1992)

John Grzinich: "Sound Aspects Of Material Elements" (2010)

John Grzinich: "Minema" (2010)

Phil Niblock: "Brazil 84" (2004)

Godfrey Reggio: "Koyaanisqatsi: Life Out of Balance" (1982)

Andrej Zdravič: "Riverglass (V steklu reke)" (1997)

Bill Fontana: "SoundSculptures" (2018)

Φουαγιέ 4ου ορόφου

"BlackBox" Sound Works

Alison Knowles (*1933)"Frijoles Canyon" (1992)

Annea Lockwood (*1939)"A Sound Map of the Hudson River" (1982)

Νίκος Παλαμάρης (*1982)"Forêt Animé" (2008)

Σπύρος Πολυχρονόπουλος (*1980) "ante" (2010)

Σέργιος Σινάνης (*1995)"Deux Cigarettes" (2018)

Κατερίνα Τζεδάκη (*1964) «τσίου» (2019)

Maggi Payne (*1945) "Moiré" (1996)

Hildegard Westerkamp (*1946) "Transformations" (1996)

Chris Watson (*1952) "Vatnajokull" (2003)

Luc Ferrari (1929-2005)"Presque rien No.1 – le lever du jour au bord de la mer" (1967–70)

Luc Ferrari (1929-2005) "Presque rien No.2 – ainsi continue la nuit dans ma tête multiple" (1977).

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

16 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 22.30

Σε διάφορους χώρους της Στέγης

Όλες οι δράσεις του Open Day είναι δωρεάν με δελτία εισόδου

https://www.onassis.org/el/whats-on/open-day-2020