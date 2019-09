Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Spector (Φώτης Χρηστίδης) (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή, 00:00-02:00):



1

Liam Gallagher

Once

Ολοκαίνουριος Liam Gallagher, με ένα τραγούδι που είναι λες και έχει βγει από κάποιον ακυκλοφόρητο δίσκο των Oasis. Με αρκετά νοσταλγικό στίχο μας προϊδεάζει για το τι θα ακούσουμε στο νέο του άλμπουμ Why me? Why not που βγαίνει στις 20 του μήνα.



2

Lisa Melissa and the Mess

Je broie du noir



H Lisa Melissa είναι μια νεαρή Γαλλίδα τραγουδοποιός με ιδιαίτερη αγάπη στη soul και στη reggae. Εδώ διασκευάζει Amy Winehouse (κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο, πιστέψτε με), αλλά η Melissa τα καταφέρνει μια χαρά.



3

DJ Spector feat Quarteto Em Cy

Tudo que voce podia ser



Tudo que voce podia ser σημαίνει όλα αυτά που θα μπορούσες να είσαι και είναι ένα από τα πιο όμορφα και τρυφερά βραζιλιάνικα τραγούδια που έχουν ειπωθεί ποτέ. Γραμμένο το 1972 από τον Milton Nascimento, έχει γνωρίσει άπειρες εκτελέσεις, αλλά αυτή των Quarteto Em Cy ήταν πάντα η αγαπημένη μου. Εδώ την ακούμε σε μια πιο groovy εκδοχή.



4

Gino Soccio

Try it out



Και τώρα που αρχίσαμε να κουνιόμαστε, ήρθε η ώρα να χορέψουμε και λίγο με αυτό τον post disco δυναμίτη του Καναδού Gino Soccio από το όχι και τόσο μακρινό 1981.



5

Palov feat A. Angelides

Inner Melody (Mo Horizons Alternative Instrumental)



Το Inner Melody ήταν από τα δυνατά κομμάτια του προπέρσινου άλμπουμ-συνεργασία του Palov και του Άγγελου Αγγελίδη. Εδώ το πειράζουν οι Mo Horizons και κυριολεκτικά το απογειώνουν.



6

Fejka

Svanur

Ο 23χρονος Γερμανός Fejka συνδυάζει τον ambient ήχο με ονειρικά Techno beats και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Το παρθενικό του άλμπουμ βγαίνει μέσα στον Σεπτέμβριο και πραγματικά ανυπομονώ να το ακούσω. Υπέροχο και το βίντεο του κομματιού.



7

Tamahau

Know my name

Για το τέλος, ένα από αυτά τα τραγούδια που σου κινούν το ενδιαφέρον με το πρώτο άκουσμα. Φρεσκότατος ήχος και Know my name από τον Νεοζηλανδό τρελούτσικο πιτσιρικά Tamahau.





Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/