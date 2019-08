Μια από τις πιο σουρεαλιστικές ειδήσεις του φετινού καλοκαιριού ήταν χωρίς αμφιβολία η σύλληψη του Αμερικανού ράπερ A$AP Rocky στη Σουηδία με την κατηγορία του ξυλοδαρμού. Σε μια στάση του στη Στοκχόλμη για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής του περιοδείας επιτέθηκε αυτός και οι σωματοφύλακες του σε έναν άγνωστο μετανάστη που τους παρενοχλούσε για αρκετή ώρα στους δρόμους της πόλης. Το ξύλο βιντεοσκοπήθηκε και κάπως το ολιγόλεπτο κλιπ βρέθηκε στα χέρια του TMZ (που βγάζει όλα τα άπλυτα των celebrities στη φόρα χωρίς καθόλου φιλτράρισμα). Ο Rocky ανέβασε τη δική του εκδοχή στα social media και γενικώς τα βίντεο υπάρχουν online και μπορεί κάποιος να τα δει ελεύθερα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Η σουηδική αστυνομία τελικά τον συνέλαβε, αν και κάπως καθυστερημένα, και καλά έκανε, αλλά το περιστατικό πήρε τόσο μεγάλη διάσταση που παραλίγο να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σουηδία. O Τραμπ (που του το σφύριξε το ζεύγος Καρντάσιαν-Γουέστ) έκανε ένα πάρτι δηλώσεων με τον Stefan Löfven, τον πρωθυπουργό (ή κάποιον εκπρόσωπο του) και διάφορους άλλους γνωστούς πολιτικούς της Σουηδίας, με μήλο της έριδος έναν ράπερ. Εντελώς αδιανόητο και κάπως γελοίο να το παρακολουθείς από απόσταση.

Σε δεύτερη ανάγνωση παίζει και λίγο υποκρισία με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να εκμεταλλεύονται την κατάσταση ως ένα ματς γοήτρου μεταξύ τους. Από τη μία, στη Σουηδία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τη μεταναστευτική πολιτική τους αλλά και τη μετανάστευση γενικότερα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι αναλυτές στην Αμερική, και κάπως βρήκαν στο πρόσωπο του Rocky τον αποδιοπομπαίο τράγο. Από την άλλη τι να πρωτοσχολιάσεις για τον Τραμπ; Πάντως, τις εντυπώσεις κέρδισε η ανακοίνωση του Σουηδού πρωθυπουργού ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

Ο Rocky, πάντως, δεν είναι πάντως ο πρώτος ράπερ που συλλαμβάνεται εκεί με παρόμοια κατηγορία. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον G-Eazy πέρσι, ο οποίος έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του συναδέλφου του και να κάνει γνωστό ότι του είχαν φερθεί καλύτερα και με χειρότερες κατηγορίες (ξυλοδαρμός και κατοχή και χρήση ναρκωτικών). Ο G-Eazy, που είναι λευκός, αφέθηκε ελεύθερος μετά από 48 ώρες, πληρώνοντας ένα πρόστιμο, και έτσι κατάφερε να συνεχίσει ανενόχλητος τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη.

Αντίθετα, ο A$AP πέρασε τρεις βδομάδες στην φυλακή με αποτέλεσμα να ακυρώσει όλη την περιοδεία του, χάνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ήρθε ούτε στη Μύκονο, όπως ήταν προγραμματισμένο. Σε περίπτωση που αθωωνόταν, θα μπορούσε να μηνύσει ανελέητα την Σουηδία. Στη δίκη έξυπνα δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky