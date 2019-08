Ο ραπερ Lil Nas X πρέπει να αισθάνεται ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη αυτήν τη στιγμή. Το τραγούδι του "Old Time Road", αυτή η κιτς μίξη ραπ με country που έχει κοκαλώσει εδώ και 17 εβδομάδες στη θέση νούμερο 1 του Billboard, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και δεν το ρίχνει τίποτα από εκεί ούτε η Taylor Swift, που εδώ που τα λέμε η νέα της δουλειά δεν λέει και πολλά, αλλά ούτε και το "Bad Guy" της ανερχόμενης χαϊδεμένης της Αμερικής, Billie Eilish.



Δεν ξέρω, βέβαια, πόσα μουσικά ρεκόρ έχουν απομείνει μετά την επέλαση του Drake αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχαν κι άλλα σημαντικά, όπως αυτό της Mariah Carey από το 1996, με το κομμάτι που έλεγε με τους Boyz II Men, το "One Sweet Day", το κομμάτι με τις περισσότερες βδομάδες στην κορυφή του Billboard. Και ο τρόπος που το έσπασε ήταν ανορθόδοξος και πέρα για πέρα σκανδαλώδης.

Το "Old Town Road" είναι ένα viral φαινόμενο που ξεπήδησε μέσα από την κινέζικη πλατφόρμα TikTok, το πιο πρόσφατο διαδικτυακό εργοστάσιο memes και μικρής διάρκειας βίντεο. Άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως σάουντρακ σε μια σειρά από χαζά βίντεο με γουέστερν θεματική χιλιάδες χρήστες. Έμοιαζε κάτι σαν το "Gangnam Style" του 2019 με καουμπόηδες αντί για Κορεάτες και γιγαντώθηκε τόσο που βρέθηκε μέχρι τα τσαρτ. Τα country τσαρτ του Billboard, συγκεκριμένα.

Ο Hill πάντως δεν έσκασε κιόλας μετά από το σνομπάρισμα που έφαγε. Σε μια κρίσιμη ερώτηση που του έκαναν τι ακριβώς θεωρεί ότι είναι το κομμάτι απάντησε διπλωματικά «Δεν είναι country, ούτε χιπ χοπ. Είναι και τα δύο!».



Η χρονική στιγμή που βγήκε συνέπεσε με την εμφάνιση της "yee-haw agenda", ενός trend ή καλύτερα ενός φωτογραφικού πρότζεκτ της Bri Malandro που κατέληξε να γίνει μόδα και απεικόνιζε την κουλτούρα των μαύρων καουμπόι, που όσο κι αν η λευκή redneck Αμερική δεν θέλει να αποδεχτεί, υπάρχουν. Στη μουσική τους συναντούσε κανείς το φετινό visual album της Solange, που ήταν μια σουρεαλιστική ωδή στο Τέξας, την πόλη που μεγάλωσε, τις κακόγουστες ενδυματολογικές εμφανίσεις της Cardi B που έκανε sold-out στο πιο μεγάλο ροντέο του κόσμου, που βρίσκεται στο Χιούστον. Μέχρι και η Swift θυμήθηκε το ένδοξο country παρελθόν της φορώντας και αυτή στις συναυλίες της ένα τζάκετ με κρόσσια στα χρώματα του ουράνιου τόξου – κι ας μην είναι στην ουσία μαύρη!

O Lil Nas X που το πραγματικό του όνομα είναι Montero Hill προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο Διαδίκτυο πριν δηλώσει στον πατέρα του ότι η πραγματική του κλίση ήταν το χιπ-χοπ και ότι παρατάει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί εξολοκλήρου στο όνειρο του. Ο πατέρας του φυσικά δεν ήταν και τόσο σύμφωνος. Παρά όμως τις αντιρρήσεις του και τα επιχειρήματα του ότι θα τον φάει ο ανταγωνισμός, ο 19χρονος γιος του τον διέψευσε.



Αγόρασε στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του –τότε ζούσε σχεδόν άφραγκος και καταθλιπτικός, μαζί με την αδερφή του, χωρίς στον ήλιο μοίρα– ένα φτηνό beat που του στοίχισε μόλις 30 δολάρια από έναν Ολλανδό παραγωγό με το όνομα Υoungkio.



To beat σάμπλαρε τον ρυθμό ενός μπάντζο από ένα παλιό και ξεχασμένο κομμάτι των Nine Inch Nails και στα δυο λεπτά που διαρκεί ο Hill κόλλησε στίχους του στυλ "I'm gonna take my horse to the old town road / I'm gonna ride it till I can't no more" (Θα πάρω το άλογο μου στον παλιό δρόμο της πόλης και θα το καβαλάω μέχρι να μην μπορώ άλλο). Άνετα πλησίαζε τα όρια του γελοίου, όπως έγραψαν στο New Yorker. Έλα μου ντε όμως που αποδείχθηκε άκρως κολλητικό, τουλάχιστον για το αμερικάνικο ακροατήριο που τελικά δεν το αντιμετώπισε καθόλου σαν τρολιά, αντίθετα το μετέτρεψε στην μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων χρόνων.

Συνέβαλαν σε αυτό και διάφορες σκοτεινές δυνάμεις. Όταν άρχισε να ανεβαίνει σιγά-σιγά στο Hot Country Songs του Billboard, το πιο έγκυρο τσαρτ της country μουσικής στη χώρα, σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έχουν παρθεί ποτέ στην ιστορία του αποφασίστηκε να το αποσύρουν με την αιτιολογία ότι δεν ήταν "country" αρκετά. Πιο αναλυτικά, είπαν:



«Όταν καθορίζουμε τα [μουσικά] είδη, εξετάζονται διάφοροι παράγοντες αλλά κυρίως το ότι είναι μια μουσική σύνθεση. Αν και το "Old Time Road" έχει αναφορές στην country και έχει μια καουμπόικη αισθητική, δεν υιοθετεί αρκετά στοιχεία της σύγχρονης country μουσικής στην τωρινή εκδοχή του για να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο τσαρτ».

Το αποτέλεσμα ήταν να μαζέψει μεγαλύτερη δημοσιότητα από ότι θα περίμενε κανείς, να πάει δηλαδή σε περισσότερο κόσμο με αυτό τον τρόπο.

Φυσικά, ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων από μουσικοκριτικούς. Το κυριότερο όμως είναι ότι φανέρωσε ένα διαφορετικό πρόσωπο των τσαρτ και της country μουσικής που κανείς δεν φαίνεται να άγγιζε μέχρι πρόσφατα. Το Billboard ή οι ειδικές κατηγορίες του έδειξαν την αδυναμία και την ανικανότητά τους να ενσωματώσουν τα μουσικά υβρίδια που πλέον με το Διαδίκτυο γίνονται ο κανόνας, όχι οι εξαιρέσεις, ενώ όσον αφορά την country, πλέον μιλάμε ξεκάθαρα για τις διακρίσεις και τον ρατσισμό που μαστίζουν τη σκηνή εδώ και δεκαετίες. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι δεν είχε ανάλογη μεταχείριση η Taylor Swift όταν ανέβηκε στο ίδιο τσαρτ με το πρώτο της αμιγώς ποπ κομμάτι, το "We Are Never Ever Getting Back Together", την εποχή που είχε γυρίσει την πλάτη της στην country, το είδος από το οποίο έγινε σταρ. Από την άλλη, τα ιδιαίτερα αναζωογονητικά country κομμάτια της εξαιρετικής και πολυβραβευμένης Kacey Musgraves είναι ακριβοθώρητα στο Hot Country Songs.

O Lil Nas X με τον Billy Ray Cyrus.



Ο Hill πάντως δεν έσκασε κιόλας μετά από το σνομπάρισμα που έφαγε. Σε μια κρίσιμη ερώτηση που του έκαναν, τι ακριβώς θεωρεί ότι είναι το κομμάτι, απάντησε διπλωματικά «Δεν είναι country, ούτε χιπ-χοπ. Είναι και τα δύο!». Δεν άργησε να βρει σύμμαχο στο πρόσωπο του βετεράνου της country Billie Ray Cyrus –πατέρα της Miley–, για να κάνουν μαζί ένα remix, και τα υπόλοιπα είναι «μουσική ιστορία» όπως γράφουν στο New Yorker. Στην ουσία «γονάτισε» το Billboard που πλήρωσε για τη στενομυαλιά του.



Μέσα σε όλα έκανε coming out ως γκέι στο απόγειο της δόξας του και προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις από το πιο συντηρητικό ακροατήριο του. Το "Old Town Road' έχει γίνει τόσο μεγάλο χιτ που δεν το αγγίζει τίποτα πια, κατατρόπωσε δε ακόμη και τον Drake για όσους αναρωτιούνται.



«Και σιγά το κομμάτι» μπορεί να πει κάποιος και να έχει και δίκιο. Και άντε, ok, θα πω προσωπικά για τα καουμπόικα καπέλα. Ήταν και είναι κουλ. Αυτό που δεν χωνεύεται πραγματικά καθόλου και με τίποτα είναι η απαίσια αμφίεση γελαδάρη που έχουν ανακαλύψει όλα τα celebrities και μας βομβαρδίζουν συνέχεια, τελευταία με κάθε απίθανο συνδυασμό, χρώμα και μήκος κροσσιού. Τύφλα να 'χει ο Λούκι Λουκ!