Το UNITE With Tomorrowland είναι το απόλυτο μουσικό διεθνές υπερθέαμα της καλοκαιρινής φεστιβαλικής σεζόν που κλείνει όπως ακριβώς άρχισε, με έναν εντυπωσιακό τρόπο για τα ελληνικά συναυλιακά δεδομένα της χρονιάς. Να τι χρειάζεται να ξέρει κανείς προτού το επισκεφτεί.

Ποιοι, πού, πότε;

Το UNITE With Tomorrowland έρχεται από το Βέλγιο και είναι μέρος του Tomorrowland, του μεγάλου μουσικού φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από το 2005 στην πόλη Boom (έξω από την Aμβέρσα και τις Βρυξέλλες, με πιο κοντινή την πρώτη πόλη). Ήταν μια ιδέα των αδερφών Beers και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ στον πλανήτη, καθώς προσελκύει περίπου 400.000 άτομα απ' όλο τον κόσμο. Φέτος κλείνει τα 15 του χρόνια και το γιορτάζει με μεγαλοπρεπή τρόπο και τη θεματική «The Book of Wisdom: The Return», που θα χρησιμοποιηθεί για να «ντύσει» την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.



Το φετινό Tomorrowland έχει ξεκινήσει ήδη, με το πρώτο τριήμερό του να έχει πραγματοποιηθεί το διάστημα 19-21 Ιουλίου και το δεύτερο να επίκειται από 26 έως 28 Ιουλίου. Στο δεύτερο τριήμερο περιλαμβάνεται και το UNITE With Tomorrowland, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 27 Ιουλίου, στον ανοιχτό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου Ξιφασκίας στο Ελληνικό, παράλληλα με το Πόρτο στην Πορτογαλία, τη Βαρκελώνη στην Ισπανία και τη Μάλτα.

Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας, που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, θα ξεπεράσει τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 σε ύψος και θα αποτελέσει μέρος μιας παραγωγής πρωτοφανών διαστάσεων για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα.

Τι είναι ακριβώς, όμως, το UNITE With Tomorrowland;

Πολύ απλά ανήκει στα events που το Tomorrowland διοργανώνει σε άλλες χώρες του κόσμου, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τα γεωγραφικά του πλαίσια. Οι χώρες στις οποίες έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα είναι τα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα, η Μάλτα και το Ισραήλ. Φέτος επέλεξαν πρώτη φορά να επιχειρήσουν κάτι ανάλογο στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένοι προορισμοί λειτουργούν σαν δορυφόροι του βασικού event του Βελγίου και, εκτός από live εμφανίσεις, περιλαμβάνει streams σε απευθείας σύνδεση από το Boom, με συγχρονισμένα εφέ, ενώ μπορεί να συμμετάσχουν και οι headliners που παίζουν σε κάθε σκηνή. Συγκεκριμένα, το livestream γίνεται σε απόλυτο συγχρονισμό με το show στο Βέλγιο και κύριος σκοπός του είναι να μεταφέρει στους επισκέπτες του την ατμόσφαιρα του βασικού φεστιβάλ.

Η σκηνή με τη θεματική «Amicorum Spectaculum», ένα από τα μυθικότερα θέματα στην ιστορία του Tomorrowland.

Τι θα δούμε στην Αθήνα;

Τη σκηνή με τη θεματική «Amicorum Spectaculum», ένα από τα μυθικότερα θέματα στην ιστορία του Tomorrowland, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το 2017 στο Boom. Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας, που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, θα ξεπεράσει τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 σε ύψος και θα αποτελέσει μέρος μιας παραγωγής πρωτοφανών διαστάσεων για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για τους χιλιάδες επισκέπτες του.



Ποιοι είναι οι People of Tomorrow;

Ως People of Tomorrow –«Άνθρωποι του Αύριο» στα ελληνικά− ορίζονται όσοι επισκεφτούν το φεστιβάλ. Η ζωντανή δορυφορική σύνδεση με το θρυλικό Tomorrowland δίνει στους People of Tomorrow την ευκαιρία να συνδεθούν με τους επισκέπτες του φεστιβάλ στο Βέλγιο και το αντίστροφο, δηλαδή τα δύο ακροατήρια να συνδεθούν όχι μόνο με τους αγαπημένους τους DJs αλλά και μεταξύ τους. Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ: «Πιστεύουμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας στο έπακρο, χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Είμαστε υπεύθυνοι για τη γενιά του αύριο και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και τη Μητέρα Φύση». Αυτή ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα του UNITE With Tomorrowland.



Τι συμβαίνει με τα εισιτήρια;

Τα εισιτήρια κοστίζουν 45 ευρώ, ενώ η τιμή των VIP είναι στα 150 ευρώ. Μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί τηλεφωνικά στο 11876, οnline στο www.tomorrowland.com και στο www.viva.gr. και από τα καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, τον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), το Viva Kiosk Συντάγματος (πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και το Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από την οδό Περσεφόνης, Δευτ.-Σάβ. 11:00-19:00).

Ο headliner της Αθήνας θα είναι ένας από τους κορυφαίους DJs όλων των εποχών, ο Armin van Buuren.



Line-up

Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στην Αθήνα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 5 το απόγευμα με την εμφάνιση των Junior Pappa, CJ Jeff, Mad M.A.C και Playmen −τα ελληνικά ονόματα του φεστιβάλ−, προτού τα decks καταλάβουν οι «Ολλανδοί» και μεγάλα ονόματα της διεθνούς χορευτικής σκηνής. Την αρχή θα κάνουν οι W&W, το ντουέτο των Willem van Hanegem και Ward van der Harst, που από το 2007 δίνει τη δική του μείξη trance και house μουσικής. Ακολουθεί ο Nicky Romero, η πιο πρόσφατη προσθήκη στο line-up. Τέλος, ο headliner της Αθήνας θα είναι ένας από τους κορυφαίους DJs όλων των εποχών, ο Armin van Buuren.



Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν με δορυφορική σύνδεση

Σε απευθείας δορυφορική σύνδεση, από τις 10 μ.μ. μέχρι τη 1 π.μ., το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τους David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike και Vini Vici. Οι Vini Vici έρχονται από το Ισραήλ και είναι ένα πρότζεκτ των Matan Kadosh και Aviram Saharai. Οι Dimitri Vegas και ο Like Mike είναι δυο αδέρφια από το Βέλγιο με καταγωγή από την Ελλάδα. Τέλος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον σούπερ σταρ DJ, τον David Guetta.



Τι να περιμένω;

Ατελείωτο χορό και ένα μοναδικό υπερθέαμα!