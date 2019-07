Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

1.

Black Keys

Early Birds

Let's Rock ονομάζεται το 9ο στη σειρά στούντιο άλμπουμ των Black Keys, και απ' ό,τι φαίνεται αυτήν τη φορά άφησαν τους πειραματισμούς και εμπιστεύτηκαν τον χαρακτηριστικό, αρχικό τους ήχο. Τα singles Lo/Hi και Early Birds το αποδεικνύουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα.



2.

Jonathan Jeremiah

Mountain

Σφύριγμα στο ξεκίνημα και η φωνή να θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Hozier και Dan Auerbach. Απίθανο και «κολλητικό».



3.

The Heavy

What Don't Kill You

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις από τους The Heavy και το τελευταίο τους άλμπουμ Sons. Μετά τα εξαιρετικά Heavy For You και Burn Bright, άλλο ένα «spaghetti soul» τραγούδι, με απίθανο ρυθμό και στίχους με νόημα.

4.

Michael Kiwanuka

Love & Hate (alternative version)

Το γνωστό και αγαπημένο στον Pepper Love & Hate από το ομώνυμο δεύτερο άλμπουμ του Michael Kiwanuka, εδώ σε μια ελαφρώς διαφορετική εκτέλεση που το εκτοξεύει ακόμα περισσότερο.



5.

Black Pumas

Touch The Sky

Επιτέλους κυκλοφόρησε. Το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas με τίτλο το όνομά τους είναι μια δουλειά γεμάτη νοσταλγία για την soul των '70s αλλά και ψυχεδελικά blues από το Όστιν του Τέξας. Fire, Colors, Black Moon Rising και Touch The Sky θα σας κάνουν το καλοκαίρι ομορφότερο.



6.

Poldoore

Ghetto Child (feat. Awon & EME)

Από τα ονόματα της σύγχρονης βελγικής ηλεκτρονικής σκηνής που δυναμώνουν συνεχώς. Ο παραγωγός Thomas Schillebeeckx ή αλλιώς Poldoore επέστρεψε με νέο άλμπουμ. Έχει τίτλο Mosaic και ακούτε ήδη στον Pepper το Ghetto Child που ξεχωρίζει.



7.

Lovin Spoonful

Summer In The City

Το Summer In The City έγινε το ιδανικό soundtrack για κάθε πόλη, κάθε καλοκαίρι... Και δεν υπήρχε πιο κατάλληλο κομμάτι για να περιγράψει τον παρατεταμένο καύσωνα που έπληττε συνεχόμενα για 34 μέρες τη Νέα Υόρκη του 1966.

