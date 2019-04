Στην ένατη χρονιά του, το Borderline Festival μάς ετοιμάζει κάτι διαφορετικό. Ταξιδεύει στη Βηρυτό, συμμαχεί καλλιτεχνικά με το φεστιβάλ Irtijal και φέρνει στην Αθήνα τους πιο καινοτόμους σύγχρονους μουσικούς της Μέσης Ανατολής.



Το Irtijal είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ του αραβικού κόσμου που αφορά την παγκόσμια σύγχρονη πρωτοποριακή μουσική και από τα σημαντικότερα που γίνονται κάθε χρόνο στον Λίβανο.

Ιδρύθηκε το 2001 και το πρόγραμμά του καλύπτει ένα εκλεκτικό φάσμα που περιλαμβάνει από πειραματική μουσική μέχρι ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ροκ, τζαζ και noise αλλά και τις τελευταίες τάσεις στη σύνθεση, δηλαδή ό,τι κάνει κάθε χρόνο και το δικό μας Borderline.

Πέρα από αυτό, όμως, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για μια ακόμη φορά διεθνώς καταξιωμένους αλλά και νεότερους μουσικούς, είτε με τα προσωπικά τους πρότζεκτ είτε μέσα από ενδιαφέρουσες συμπράξεις με Έλληνες μουσικούς που γίνονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Θα διαρκέσει 5 ημέρες, από τις 3 ως τις 7 Απριλίου, και θα διεξαχθεί σε διάφορα μέρη της πόλης.



Τα highlights του Borderline Festival 2019

Raed Yassin

Μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της πειραματικής σκηνής της Βηρυτού, ο σπουδαίος Raed Yassin (ένας από τους διοργανωτές του Irtijal), που μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Βηρυτού και Βερολίνου, επαναπροσδιορίζει τους ήχους που μπορεί να βγάλει το κοντραμπάσο και παίζει χωρίς όρια, με έναν μοναδικό, επιθετικό τρόπο. Στην Αθήνα θα προσκαλέσει σε έναν επί σκηνής ηχητικό διάλογο τους acte vide, το πειραματικό σχήμα της Δανάης Στεφάνου και του Γιάννη Κοτσώνη.



Rouba3i & Tony Buck

Οι Rouba3i, από τη λέξη «ruba'i» που χρησιμοποιούν οι Άραβες για το κουαρτέτο, δημιουργήθηκαν το 2002 από τους Mazen Kerbaj (τρομπέτα), Sharif Sehnaoui (κιθάρα) και Christine Abdelnour (σαξόφωνο). Ο Kerbaj θεωρείται από τους πιο πολυσχιδείς καλλιτέχνες της σκηνής της Βηρυτού και ιδρυτής του Irtijal. Αν και το σχήμα είναι τρίο, σε κάθε του εμφάνιση έχει μια έξτρα θέση για έναν περκασιονίστα. Στο Borderline θα παίξει μαζί τους ο καταξιωμένος Αυστραλός ντράμερ Tony Buck, του οποίου η πορεία φτάνει από τους Neck μέχρι τους ΕΧ.

Nadah El Shazly. Φωτο: Alan Chies



Nadah El Shazly

H Nadah El Shazly είναι μία από τις πιο ανεξάρτητες και εξαιρετικές νέες φωνές της Αιγύπτου που τολμάει να δημιουργεί σε ένα ασφυκτικό πολιτικό περιβάλλον. Το 2017 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της «Ahwar» που το δούλευε για πάνω από 4 χρόνια και δικαίως έγινε εξώφυλλο στο «Wire» ως βασική εκπρόσωπος της σκηνής του Καΐρου. Η μουσική της χαρακτηρίζεται από αραβικές μελωδίες, παιγμένες ηλεκτρονικά, με κεντρικό άξονα τη φορτισμένη ερμηνείας της. Είναι το ιδανικό κλείσιμο για το φετινό φεστιβάλ.



Two or the Dragon

Το ηλεκτροακουστικό ντουέτο των Abed Kobeissy και Ali Hout μπορεί να έχει εμμονή με τους περιβαλλοντικούς ήχους της Βηρυτού, αλλά μόνο βαρετούς δεν μπορείς να τους πεις. Αντίθετα, η μουσική τους είναι γεμάτη ενέργεια και ρυθμό και προσφέρει κάτι εντελώς φρέσκο στην αραβική μουσική. Επίσης, τα βίντεό τους στο YouTube αποτελούν τρανή απόδειξη της υπεροχής τους όταν παίζουν live.

Aisha Devi



Aisha Devi

Γεννημένη στην Ελβετία και με καταγωγή από το Νεπάλ, η Ντέβι φημίζεται για τα εξωπραγματικά φωνητικά της που δεν θυμίζουν τίποτα που να έχεις ακούσει μέχρι τώρα – άνετα θα έλεγες, πάντως, ότι έχει επηρεαστεί από την Björk. Ταυτόχρονα, έχει ξεχωρίσει για τις ιδιόρρυθμες, σχεδόν τελετουργικές εμφανίσεις της, όπου βγαίνει σαν να είναι ιέρεια κάποιας αίρεσης. Στη σκηνή του Ρομάντσου συνεργάζεται στα visuals με τον Emile Barret και αναμένεται ένα μοναδικό οπτικοακουστικό σόου.



Sam Kidel

Ο Σκωτσέζος Sam Kidel, μέλος της απίστευτης κολεκτίβας Young Echo από το Μπρίστολ, κυκλοφόρησε ένα από τα πιο ριζοσπαστικά άλμπουμ του 2016. Τo «Disruptive Muzak» αποθεώθηκε από τον διεθνή μουσικό Τύπο ως ένα μοντέρνο ambient αριστούργημα. Σε αυτό κυριαρχούν οι φωνές υπαλλήλων σε τηλεφωνικά κέντρα, με τις ambient συνθέσεις του να λειτουργούν ως μοτίβο. Επομένως, θα είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε αν είναι άξιος της φήμης που τον ακολουθεί.

Sam Kidel. Φωτο: Giulia Sarno



Μπορούμε να δούμε ακόμη: Στις 3 και 4/4 την παράσταση «Data Mining / Live Scoring» των ARTéfacts ensemble και του Αλέξανδρου Δρυμωνίτη στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης. Έξι μουσικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν μια παρτιτούρα που φτιάχνεται σε ζωντανό χρόνο από έναν αλγόριθμο.



Την επόμενη μέρα, στον ίδιο χώρο, την εγκατάσταση της Νορβηγίδας Maia Urstad, «Murmur», όπου φορητά ραδιόφωνα θα κρέμονται από σύρματα και θα μεταδίδουν νοσταλγικούς θορύβους από τα FM. Παράλληλα, στην Κεντρική Σκηνή το «Mixer» του Christof Migone, μια σειρά συνθέσεων σε συγχρονισμό με έξι Έλληνες περφόρμερ, ενώ, στη Μικρή Σκηνή, τον Τόμας Μπρίνκμαν να χαρακώνει βινυλία, δημιουργώντας λούπες και beats.



Στις 6/4, στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, το πρότζεκτ Spire παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο εκκλησιαστικό όργανο με έργα των Philip Glass, Arvo Pärt, Ανάργυρου Δενιόζου κ.ά. Το βράδυ στο Ρομάντσο θα παίξει η Ελληνίδα Corniza καθώς και τρεις κορυφαίοι μουσικοί στον αυτοσχεδιασμό, οι Ζερόμ Νετινγκέρ, Ρόμπερτ Πιότροβιτς και Άννα Ζαράντνι. Στις 7/6 σειρά έχουν οι πειραματισμοί του Αυστριακού Στέφαν Φράουνμπεργκερ με το σαντούρι και τους ανερχόμενους Κερκυραίους, τους Trigger Happy.