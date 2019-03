Idra Kayne

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει ασχοληθεί 15 χρόνια με τον χορό (κλασικό μπαλέτο και τζαζ) και τη φωνητική (με τη Νένη Ζάππα, ενώ το 2007 αποφοίτησε από το Vocal Art Academy). Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τραγουδιού, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και beatbox στο Ρότερνταμ.



Τον Νοέμβριο του 2017 κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «MicDrop» σε παραγωγή του Δημήτρη Νάσσιου a.k.a. Quasamodo, με 10 original συνθέσεις που περιλαμβάνουν και δύο συνεργασίες-έκπληξη με τον Βρετανό ράπερ Coppa και τον Πάνο Μουζουράκη.

Δυναμική και με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία: «Η ζωή με έχει μάθει ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε αν το πάρω απόφαση και ότι μπορώ να αντέξω τα πάντα. Και να τα αντιμετωπίσω όλα».



Αυτή την εποχή βρίσκεται στο στούντιο, ετοιμάζοντας τη νέα της δουλειά.

Idra Kayne - Don't let me go

Daphne and the Fuzz

Oι Daphne and the Fuzz μας συστήθηκαν το 2016, όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ. Δύο χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2018, επέστρεψαν με το «2 AM».

Η νέα τους δουλειά σηματοδοτεί τη στροφή προς έναν πιο ηλεκτρονικό ήχο, γιατί, όπως λέει και η Δάφνη Λάζου: «Σκέφτηκα πως, αφού κι εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στα live και να χορεύω, γιατί να μη γράψω τη μουσική που θα ήθελα η ίδια ως κοινό;».



Space μπαλάντες, funky ρυθμοί, χορευτικά beats αλλά και εσωστρεφή, ψυχεδελικά κομμάτια, με το «Pawnshop» ήδη να ξεχωρίζει, επιβεβαιώνοντας το ξεχωριστό ταλέντο τους.

Daphne and the Fuzz - Pawnshop (Official Audio)

Sugahspank!

Η Sugahspank! (a.k.a. Γεωργία Καλαφάτη) σίγουρα δεν είναι αυτό που λέμε μια συνηθισμένη τραγουδίστρια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, σε ένα σπίτι με θέα τη θάλασσα. Τραγουδάει από τα 14 από σόουλ και χιπ-χοπ μέχρι ροκ, μπλουζ και σουίνγκ.

To 2008 κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία της στα ελληνικά μουσικά δρώμενα με ένα άλμπουμ που έμοιαζε φερμένο από το εξωτερικό.

Το «The Incredible, The Invisible» κερδίζει διθυραμβικές κριτικές σε Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ψηφίζεται ως το Νο1 άλμπουμ της χρονιάς από πολλά μουσικά έντυπα και sites, ενώ οι soul, swing, funk και gospel ήχοι του μοιάζουν να είναι ό,τι ακριβώς έλειπε τότε από την ελληνική μουσική σκηνή.

Έκτοτε οι συνεργασίες της έχουν πάντα ενδιαφέρον, ενώ οι εμφανίσεις της με τους Swing Shoes τούς έκαναν ένα από τα πιο περιζήτητα live σχήματα της αθηναϊκής νύχτας.

Sugahspank! - Incredible

S.W.I.M

Οι Someone Who Isn't Me (S.W.I.M.) είναι μια τριμελής γυναικεία μπάντα που αποτελείται από τη Μαριλένα Ορφανού, τη Μαρία Χατζάκου και την Τζίνα Δημακοπούλου. Πρόκειται για το συγκρότημα που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες το «Gomenaki», με ένα καταπληκτικό βιντεοκλίπ που έκανε τους πάντες να μιλούν γι' αυτό!

To γκρουπ μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το «Dance With You», με 10 ποπ κομμάτια που παρουσιάζονται ως «μία ωδή στους ανεκπλήρωτους, ανολοκλήρωτους και δύσκολους έρωτες που ενέπνευσαν τη δημιουργία αυτού του δίσκου... Love me and kiss me if you' re kind, come here and MAKE ME DANCE WITH YOU».

Someone Who Isn't Me – Gomenaki (Official Video)

Εύα Σακελλάρη

Μια φωνή που μας έρχεται από το Μεσολόγγι. Η σχέση της με τη μουσική άρχισε στα 8 με το τραγούδι και μια κιθάρα. Το αγαπημένο της μουσικό περιβάλλον είναι η soul, η pop, τα blues, η funk αλλά και η jazz.

Από την ιδιαίτερη φωνή και ερμηνεία της θα ακούσεις κυρίως αγγλόφωνες επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, original τραγούδια καθώς και «πειραγμένες» διασκευές γνωστών τραγουδιών.

Στις 7 Ιουνίου 2018 κυκλοφόρησε το single με τίτλο «Money Friend» από τη Heaven Music και μια υπέροχη jazzy διασκευή στο «Move Over» της Janis Joplin.

Eva Sakellari - Move Over

Λήδα Αγγελάκη

Η Λήδα Αγγελάκη είναι τραγουδίστρια και ιδρυτικό μέλος των Vanila Swing, της μπάντας που τα τελευταία χρόνια αναβιώνει τους swing και rock 'n' roll ρυθμούς περασμένων δεκαετιών, εμπλουτίζοντάς τους με τον σημερινό ήχο. Η Λήδα ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία πέντε ετών, αλλά στην πορεία την κέρδισαν το τραγούδι και ο χορός.

Οι Vanila Swing σχηματίστηκαν το 2011 με ώθηση από την ενέργεια που προσφέρει η swing μουσική και η χορευτική αίσθηση που προκαλεί, διαμορφώνοντας στην πορεία τον αναγνωρίσιμο ήχο τους με ηχογραφήσεις δικών τους συνθέσεων αλλά και ιδιαίτερες ζωντανές εμφανίσεις.

Vanila Swing - Take One Step Ahead

Irene Παργινού

H Irene Παργινού είναι λυρική σοπράνο, με ιδιαίτερη αγάπη για τη soul. Οι φωνές των Etta James, Aretha Franklin, Mary J Blige έχουν γράψει στο μουσικό της DNA και αυτό φαίνεται στα τραγούδια αλλά και στον τρόπο ερμηνείας της.

Βραβευμένη για τις επιδόσεις της στο τραγούδι και στο θέατρο στα IMTA, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, και μετά από κάποια χρόνια παραμονής στο Λονδίνο επιστρέφει στην Ελλάδα.

Η συνεργασία της με τον Ian Ikon μας έχει χαρίσει ήδη τρία υπέροχα τραγούδια και τώρα ετοιμάζει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι με τίτλο «Familiar».

Ian Ikon - Invisible Love ft. Irene

Ρένα Μόρφη

Η Ρένα Μόρφη είναι η φωνή των Ιμάμ Μπαϊλντί ‒ ίσως την ξέρετε ως Σούλη Ανατολή, το alter ego της, όνομα δανεισμένο από τη γιαγιά της, που επίσης τραγουδούσε.

Άφησε τον Βόλο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, για να σπουδάσει στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό της Φιλοσοφικής και, παρ' ότι την κέρδισε η μουσική, αγαπάει πολύ και την Ιστορία, την οποία, όπως έχει δηλώσει, ταυτίζει με τη μουσική, καθώς και τα δύο προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τον ψυχισμό του ανθρώπου.

Αεικίνητη, πραγματική περσόνα, με αστείρευτη ενέργεια στα live της, αντλεί έμπνευση από το παρελθόν ατενίζοντας πάντα το μέλλον, συνδυάζοντας τον ήχο της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού με λάτιν στοιχεία και τις σύγχρονες μουσικές τάσεις!

Ρένα Μόρφη a.k.a. Σούλη Ανατολή - Όταν Σου Χορεύω (Official Music Video)

Amalia

Ένα κορίτσι ανεβαίνει αθόρυβα στη σκηνή με την κιθάρα του και όταν αρχίζει να τραγουδάει γυρίζεις και το κοιτάζεις. Θα μπορούσε να είναι σκηνή από ταινία, αλλά πρόκειται για σκηνή που πρέπει να ζει συχνά η Αmalia.

Tη γνωρίσαμε πριν από δύο χρόνια με το «Thieving Star», ένα τραγούδι που σε κερδίζει αμέσως. Σου κάνει εντύπωση το πόσο ώριμη είναι στιχουργικά, λόγω του ότι είναι πολύ νέα, έχει φωνή βελούδινη και μουσική γεμάτη ευαισθησία. Ένα απολύτως γοητευτικό σύνολο.

Όταν, δε, ακούς το «Ophelia», απλώς επιβεβαιώνεις ότι πρόκειται για μια εξαιρετική δημιουργό. Έχουμε πολλά να ακούσουμε από την Amalia, αλλά, προς το παρόν, έχει και μια Σχολή Καλών Τεχνών να τελειώσει.

Amalia - Thieving Star



Ksenia Ntania

Από τα ανερχόμενα και ελπιδοφόρα ταλέντα της εγχώριας jazz και soul σκηνής, η Ξένια Ντάνια έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τόσο με την υπέροχη φωνή της όσο και με τη σκηνική της παρουσία, καθώς πραγματικά νιώθει κάθε στίχο που τραγουδάει.

Με ρίζες από την Τζαμάικα και πατέρα τον ηθοποιό Ζανό Ντάνια, μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο όμορφες και ποικίλες μουσικές, ενώ το 2017 ξεκίνησε ως ηθοποιός στην «Πλατεία Αμερικής», δίπλα στον Γιάννη Στάνκογλου και στον Μάκη Παπαδημητρίου.

Στο σάουντρακ αυτό θα την ακούσουμε στο «Sinnerman» της αγαπημένης της Nina Simone.

Ksenia Dania - Sinnerman | Amerika Square Original Motion Picture Soundtrack

Nalyssa Green

Το Nalyssa ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσε σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Το πράσινο είναι το αγαπημένο της χρώμα. Κάπως έτσι η υπέροχη φωνή της Nalyssa Green μπήκε στη ζωή μας.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε τον τρίτο της προσωπικό δίσκο, πρώτη φορά με ελληνόφωνο στίχο. Είχαν προηγηθεί τα «Barock» (2010) και «Seed» (2012). Τα νεραϊδένια φωνητικά και οι ονειρικές μελωδίες της μας ταξιδεύουν σε έναν κόσμο ανέμελα μελαγχολικό και ταυτόχρονα ερωτεύσιμο.

Άλλωστε, η έμπνευση για τα τραγούδια είναι η ζωή της και η πραγματικότητα γύρω της. Όπως λέει και η ίδια: «Νομίζω ότι τα τραγούδια της εποχής μας που μας αφορούν μιλούν για το τώρα, γι' αυτά που μας συμβαίνουν».

Nalyssa Green - Πάλι Καλά (Official Video)

Γιάννα Βασιλείου

Γεννημένη στην Αθήνα με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, η Γιάννα Βασιλείου έδειξε από μικρή ηλικία την αγάπη της για τη μουσική. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος διπλωματούχος πιάνου, αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας.

Η εμφάνισή της στον χώρο της δισκογραφίας έγινε με το πρώτο της τραγούδι, το «Λόγια Αγάπης». Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά άλμπουμ, τα «Όλα όσα αγαπώ» και «Γυάλινος Κόσμος», συνεχίζοντας με προσεκτικά βήματα μια αξιοθαύμαστη καριέρα. Θεωρεί ότι οι σημαντικότερες μουσικές στιγμές είναι όταν ενορχηστρώνει, τραγουδάει, προβάρει και ετοιμάζει τις λίστες της για κάποια εμφάνιση.

Εκτός της μουσικής και του τραγουδιού, ασχολείται και με το μουσικό θέατρο. Είχε αναλάβει την απόδοση στίχων και τη φωνητική διδασκαλία στο μιούζικαλ «Rocky Horror Show».

Γιάννα Βασιλείου - Σε Κόσμο Γυάλινο (MLI Remix)

Kalli

Η Kalli μας συστήνεται με το ντεμπούτο EP της με τίτλο «Journeygirl» σε ύφος pop, με αναφορές από 70's rοck και φωνητικά που δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους σε όλο τον δίσκο.

Γεννήθηκε στην Αμερική, όπου μεγαλώνοντας συμμετείχε σε χορωδίες και μιούζικαλ του σχολείου της. Σήμερα, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική.

Γράφει ήδη καινούργια κομμάτια για τον επόμενο δίσκο της και οργανώνει παράλληλα την παρουσίαση του «Journeygirl» που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

K A L L I - Journeygirl (Official Audio)

Lou is

Η Lou is ξεκίνησε το ταξίδι της στη μουσική από μικρή ηλικία και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να εξερευνά τη μουσική της ταυτότητα σε μια διαδρομή που την οδήγησε από την εναλλακτική pop μέχρι την jazz και τις έθνικ επιρροές.

Μετά από μερικά χρόνια διαμονής στο Λονδίνο, όπου έζησε την πολυποίκιλη μουσική σκηνή της βρετανικής πρωτεύουσας, η Lou is επέστρεψε στην Αθήνα όπου ηχογράφησε το πρώτο της EP με τίτλο «Dragons». Το ομώνυμο single, ένα μείγμα swamp blues / New Orleans jazz, σε καθηλώνει από το πρώτο άκουσμα.

Lou is - Dragons (in my head)

Ms Pepper 2019 «No Filter»

Κυριακή 17 Μαρτίου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Είσοδος Ελεύθερη

Ξεκινώντας στις 20:00, 14 καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, χωρίς διακοπή για 2,5 ώρες.