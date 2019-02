Kάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Snatch (τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, λίγο μετά τα μεσάνυχτα):

Lego Boy & Beat Ride

The King Is Down

Σάββατο πρωί ξυπνάς με το πάσο σου και ετοιμάζεις καφεδάκι. Στα ηχεία σου θες κάτι να σε βάλει σε mood Σαββατοκύριακου αλλά με γλυκό τρόπο. Δύο Έλληνες, οι Lego Boy & Beat Ride έχουν μόλις κυκλοφορήσει το LP "Shadow or Not" (Klik Records) θυμίζοντάς μας τη χρυσή εποχή της Eclectic Lounge / Downtempo Electronica. Ξεχωρίζει το "The King Is Down".

Palov & A. Angelides

Lokums & Matches

Έχει μεσημεριάσει για τα καλά και η πρώτη εξόρμηση στο κέντρο της πόλης είναι γεγονός. Ηλεκτρικό ή Μετρό και είσαι ήδη στα σοκάκια της πόλης όπου ανάμεσα στα σύγχρονα κτίρια πάντα θα συναντάς όμορφες γωνίες της παλιάς Αθήνας. O Palov έχει το ιδανικό soundtrack μπλέκοντας με μαεστρία Δύση και Ανατολή.

Marvin Gaye

Got To Give It Up

Κλείνεις θερμοσίφωνα και ετοιμάζεσαι για ντουσάκι πριν από τη βραδινή έξοδο. Ο Marvin θα σε βοηθήσει να προβάρεις τις χορευτικές κινήσεις για το Σαββατόβραδο. Ναι, καλά κατάλαβες, από το Got To Give It Up του 1977 έκλεψαν την μπασογραμμή οι Pharrell & Robin Thicke για το χιτ του '13 Blurred Lines.

Bicep

Glue

Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ακούς αυτό το μουσικό carte postale των underground '90s χαζεύοντας το ξημέρωμα της Κυριακής από κάποια ταράτσα ή από αραγμένο αυτοκίνητο στις καβάτζες της παραλιακής.

Jonathan Jeremiah

Good Day

Ανοίγεις με δυσκολία τα μάτια και το ρολόι απειλητικά σου υπενθυμίζει ότι η μισή Κυριακή έχει ήδη φύγει. Δεν χρειάζεται άγχος, Κυριακή είναι και ο Jonathan Jeremiah σου τραγουδάει "This is how it feels when a good day comes along".

Khruangbin

August 10

Ο ήλιος αρχίζει να χάνεται και η διαδρομή της επιστροφής από τη μίνι εκδρομή της Κυριακής είναι πιο απολαυστική από τον προορισμό. Οι Khruangbin για 42 λεπτά με το τελευταίο LP στη θέση του συνοδηγού σε παροτρύνουν να πάρεις τη μεγάλη διαδρομή για τον γυρισμό.

Etta James

A Sunday Kind Of Love

Τελευταία λεπτά της Κυριακής και κάνεις απολογισμό Σαββατοκύριακου. Αν έχεις ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσεως της playlist, σίγουρα θετικός. Μεσάνυχτα Κυριακής και συντονίζεσαι στους 96.6 με την Etta James να σε καλωσορίζει στο 2ωρο του DJ Snatch. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

