Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 12:00-14:00):

1.

Thylacine

Purmamarca



Μετά από 3 μήνες στην Αργεντινή ο Thylacine γυρίζει στην πατρίδα του, τη Γαλλία, και το αποτέλεσμα είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου. Εκεί θα βρούμε το Purmamarca και θα «κολλήσουμε». Κι αν σας θυμίζει κάτι... Quimey Neuquen. Μagnifique!

2.

Japanese Breakfast

Boyish

To Boyish της Μichelle Zauner και του project της, των Japanese Breakfast, είναι η καλύτερη «απάντηση» στον τίτλο του δεύτερού της άλμπουμ, «Soft Sounds from Another Planet». Ξεκάθαρα!

3.

Claptone

Birdsong feat. Zola Blood

Αν ο Claptone, που εμφανίζεται πάντα με μια μάσκα πουλιού, δεν έγραφε το Birdsong, τότε ποιος; Eδω με τους Βρετανούς Zola Blood.

4.

Angus & Julia Stone

Chateau (Holmsey Remix)

Οικογενειακή υπόθεση η μουσική και το ταλέντο για τα αδέλφια Angus & Julia Stone. Kρατάμε τη μελωδία, κρατάμε και τους στίχους:

Don't go wasting your time

Don't be scared of what you don't already know

5.

Michael Kiwanuka

Hey, That's No Way To Say Goodbye

O Michael Kiwanuka σ' ενα τραγούδι του Leonard Cohen και το αποτέλεσμα της ευαισθησίας του μας βρίσκει κατευθείαν στην καρδιά!

6.

Daniel Johnston

True Love Will Find You In The End

Επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται πάντα και σε όλες τις λίστες.

7.

Maribou State

Beginner's Luck

Από την Αγγλία με αγάπη oι Μaribou State. Δύο φίλοι από το σχολείο μοιράζονται τη μεγάλη τους αγάπη για την ηλεκτρονική μουσική και το αποτέλεσμα είναι δύο άλμπουμ και πολλά-πολλά remixes.

