1.

Ο Shlomi Aber γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ισραήλ. Ξεκίνησε να παίζει μουσική ως DJ στα 11 του χρόνια, αποφοίτησε από μουσικό σχολείο στα 16 του και στα 17 του έπαιζε, πλέον, επαγγελματικά στα underground clubs του Τελ Αβίβ.



2.

Οι μεγαλύτερες επιρροές του μεγαλώνοντας ανήκουν στο φάσμα των jazz, funk, acid, minimal, Detroit techno κι ο αγαπημένος του DJ/παραγωγός στα 90's ήταν ο Joe Claussell.



3.

Αποφάσισε να μετακομίσει από το Ισραήλ στην Βαρκελώνη, όταν έγινε πατέρας, ώστε να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, αφού οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ είναι δύσκολες και του έτρωγαν τουλάχιστον δύο με τρεις μέρες από τον χρόνο του, μέσα σε μία εβδομάδα.

Χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο για να καταρρίψει τα εμπόδια. Το 2017 ήταν ο πρώτος Ισραηλινός καλλιτέχνης που ταξίδεψε και έπαιξε στο Μαρόκο, μια Αραβική χώρα.



4.

Αν και θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους παραγωγούς, εκείνος δηλώνει πρώτα DJ και μετά παραγωγός. «Φτιάχνω κομμάτια απλά για να έχω την ευκαιρία να τα παίξω εκεί έξω», δηλώνει.



5.

Η δισκογραφική του, η Be As One Imprint, χαίρει τεράστιου σεβασμού από τους πιο δύσκολους ακροατές για την ποιότητα και την underground αισθητική των κομματιών που κυκλοφορεί, καλύπτοντας ένα ευρύ ηχητικό φάσμα, από τη house έως την techno.



6.

Φέτος συστήνει στο κοινό τη νέα του δισκογραφική, Lost Episodes, η οποία θα κυκλοφορεί μόνο βινύλιο και θα εστιάσει στην industrial πλευρά της techno.

Shlomi Aber - Under Two Worlds

7.

Κομμάτια με την υπογραφή του έχουν κυκλοφορήσει στις Ovum Recordings, Desolat, Defected, Renaissance Back Catalog, Cadenza, Soma Records, Objektivity, R & S Records, Cocoon Recordings, Toolroom, κ.ά. Η νέα του δουλειά με τον τίτλο "Whistler" θα κυκλοφορήσει από τη Figure, του Len Faki.



8.

9.

Είναι διάσημος για τα πολυσυλλλεκτικά DJ sets του, στα οποία περιλαμβάνει κομμάτια από ένα μεγάλο φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής. Ποτέ δεν προετοιμάζει τα κομμάτια, θέλει να συμβαδίζει και να εκφράζει την ενέργεια του κοινού και του χώρου.

Shlomi Aber - Whistler [Figure 98]

10.

Πιστεύει πως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας που έφερε τόσες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παίζουν μουσική οι DJs, σε 20 χρόνια από τώρα οι DJs θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και ξεχωριστοί, ώστε να καταφέρουν να νικήσουν τις «μηχανές».

Ακούστε εδώ ένα mix του Shlomi Aber

Info:

Ο Shlomi Aber θα βρίσκεται στο Odyssia Festival την Παρασκευή 13 Ιουλίου.