ADVERTORIAL

Το brain drain είναι ένα φαινόμενο που έχει πλήξει την Ελλάδα σημαντικά. Τα τελευταία δέκα χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι Έλληνες απόφοιτοι πανεπιστημίων επιλέγουν το εξωτερικό είτε για συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε για να αναζητήσουν εργασία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από έρευνα της ICAP, το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων με πτυχία βρίσκεται στο 95%, ενώ η πλειοψηφία εργάζεται στην Ευρώπη, με πρώτη επιλογή το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, το 60% είχε ήδη εργαστεί στην Ελλάδα πριν φύγει στο εξωτερικό, στην αναζήτηση για ένα καλύτερο μέλλον.

Το brain drain είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, καθώς η απόφαση χιλιάδων νέων και ταλαντούχων ανθρώπων να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό πρόκειται να έχει μακροπρόθεσμα σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό, με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Το μέλλον του οικονομικού συστήματος της χώρας μοιάζει αρκετά δυσοίωνο, εάν η μαζική αυτή μετακίνηση συνεχιστεί – πρόκειται, πλέον, για θέμα βιωσιμότητας.

Πολλοί νέοι Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό είχαν σκοπό μία καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερους μισθούς. Μπορεί το κλίμα της Ελλάδας να παραμένει ελκυστικό, ωστόσο, για πολλούς η σκέψη της επιστροφής στην πατρίδα τους, χαρακτηρίζεται από φόβο. Με αφορμή το γεγονός, η εταιρεία Stoiximan πραγματοποιεί μία πρωτοβουλία που έχει σκοπό να βγάλει ένα διαβατήριο επιστροφής σε όσους έφυγαν και να τους δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν να εξελίξουν την καριέρα τους επιστρέφοντας στο «σπίτι».

Αποστολή της πρωτοβουλίας Brain Gain της Stoiximan, είναι όχι μόνο να κρατήσει τα νέα ταλαντούχα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και να δώσει κίνητρο στους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν. Κομμάτι της πρωτοβουλίας αυτής, αποτελεί το πακέτο επαναπατρισμού «Try this at home», το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να κυνηγήσουν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από διευκολυντικά κίνητρα: 3 επιπλέον μισθούς, 2.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης, αλλά και υποστήριξη μέσω του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού της Stoiximan, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής.

Ήδη πριν ακόμα τεθεί το πρόγραμμα σε πλήρη εφαρμογή αλλά και από την ημέρα που ξεκίνησε επισήμως, είκοσι άνθρωποι επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να εργαστούν στη Stoiximan. «Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όσοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα δεν πρέπει να διστάζουν για να κάνουν αυτό το βήμα. Υπάρχουν ευκαιρίες για να συνεχίσουν και να εξελίξουν την καριέρα τους, όπως αυτή που δόθηκε σε μένα», είπε η Χριστίνα Κουκουλάρη, Compliance Analyst της Stoiximan. Σύμφωνα με τα λόγια της Χριστίνας, οι λόγοι που την προσέλκυσαν ήταν το προφίλ της Stoiximan, ως μιας ραγδαίας αναπτυσσόμενης, high tech εταιρείας, με ευρωπαϊκή κουλτούρα. Όσο για τον Κώστα, στο παρακάτω video εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί στη Stoiximan.





Η φιλοσοφία του προγράμματος της Stoiximan βασίζεται στην πίστη πως ο κόσμος μπορεί να γίνει λίγο καλύτερος. Η πρωτοβουλία «Try this at home» είναι μέρος της στρατηγικής της, ως μιας υπεύθυνης κοινωνικά εταιρείας που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Ανάμεσα στους βασικούς τρεις πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Τεχνολογία και η Ενίσχυση Νέων στην Απασχόληση βρίσκει τη βάση της σε αυτή τη δράση.





Αν, λοιπόν, αναζητάτε έναν λόγο για να επιστρέψετε στο «σπίτι» για να συνεχίσετε την καριέρα σας, ίσως το Brain Gain να είναι ο λόγος που το 2020 θα βρίσκεστε ξανά στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Try This At Home και κάντε την αίτηση για να επιστρέψετε στην Ελλάδα: https://braingain.stoiximan.gr/el/.