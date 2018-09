Οι περισσότεροι θα θυμάστε τον Λούκας Χέτζες ως τον απρόβλεπτο ανιψιό του Κέισι Άφλεκ στο προπέρσινο «Manchester by the Sea», έναν ρόλο που του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

Άλλες του συμμετοχές στον κινηματογράφο περιλαμβάνουν τα Moonrise Kingdom και The Grand Budapest Hotel του Γουές Άντερσον και τα περσινά οσκαρικά Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, όπου υποδύθηκε τον γιο της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, και Lady Bird, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τη Σέρσα Ρόναν και τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Φέτος, ο 21χρονος Αμερικανός ηθοποιός θα βρεθεί πλάι στη Νικόλ Κίντμαν, τον Ράσελ Κρόου και τον Τζόελ Έτζερτον στη συγκινητική ταινία «Boy Erased», όπου υποδύεται έναν γκέι έφηβο που αναγκάζεται από τους γονείς του να υποστεί «θεραπεία μεταστροφής» σε σχετικό ίδρυμα.

Με αφορμή τον ρόλο που ίσως τον φέρει ξανά στα Όσκαρ, ο Λούκας μίλησε θαρραλέα στο Vulture για τη σεξουαλικότητά του, καθώς γνώριζε εξαρχής ότι τα μίντια θα ζητούσαν να μάθουν περισσότερα για την ιδιωτική του ζωή μετά από αυτή την ταινία - και είναι πολύ σπάνιο να έρχεται μια τόσο ειλικρινής εξομολόγηση από έναν ηθοποιό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή των νέων ταλέντων του Χόλιγουντ.

Είναι η δεύτερη ταινία της χρονιάς με παρόμοιο θέμα, μετά το «The Miseducation of Cameron Post», όπου η Κλόε Γκρέις Μόρετζ αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα (η ταινία θα προβληθεί στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας)

Με αφορμή τον ρόλο που ίσως τον φέρει ξανά στα Όσκαρ, ο Λούκας μίλησε θαρραλέα στο Vulture για τη σεξουαλικότητά του, καθώς γνώριζε εξαρχής ότι τα μίντια θα ζητούσαν να μάθουν περισσότερα για την ιδιωτική του ζωή μετά από αυτή την ταινία - και είναι πολύ σπάνιο να έρχεται μια τόσο ειλικρινής εξομολόγηση από έναν ηθοποιό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή των νέων ταλέντων του Χόλιγουντ.

«Το χρωστάω σε αυτό τον χαρακτήρα να μιλήσω όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν πάντα ενθουσιασμένος με τα αγόρια που ήταν φίλοι μου. Αυτό συνέβαινε μέχρι το λύκειο και νομίζω ότι πάντα γνώριζα πως, παρότι με έλκυαν κυρίως γυναίκες, βρισκόμουν σε ένα φάσμα [ως προς τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό]» ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως δεν αυτοπροσδιορίζεται ως «εντελώς στρέιτ».

«Ντρεπόμουν που δεν ήμουν στο 100% γιατί μου ήταν ξεκάθαρο πως με τη μία πλευρά της σεξουαλικότητας υπήρχαν δυσκολίες ενώ με την άλλη όχι. Τώρα αναγνωρίζω ότι βρίσκομαι σε αυτό το ρευστό φάσμα: όχι εντελώς στρέιτ, αλλά και όχι γκέι, ούτε απαραίτητα bi».

Το τρέιλερ του «Boy Erased»