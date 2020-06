Εδώ «ντύνεται» η χιπ χοπ και ραπ σκηνή της Αθήνας

Από τη μόδα των bboys, δηλαδή των breakdancers, στα τέλη της δεκαετίας του '70, με τα Kangol καπέλα, τις χοντρές χρυσές αλυσίδες και τα adidas Superstar αθλητικά, όπως αυτά που φορούσαν και οι Run-D.M.C. τη δεκαετία του '80, το gangster look των Snoop Dogg, Notorious B.I.G. και 2-Pac, που ράπαραν φορώντας πολυτελείς μάρκες (Versace, Prada και DKNY), σηματοδοτώντας την αρχή της μόνιμης εμμονής του χιπ χοπ με επώνυμες μάρκες ή τα χαμηλοκάβαλα τζιν, και τα φουσκωτά μπουφάν των Wu-Tang Clan και της Missy Elliot της δεκαετίας του '90 μέχρι το look με τα αμέτρητα τατουάζ, σαν αυτό που έχουν υιοθετήσει τραγουδιστές όπως οι Lil Wayne και Gucci Mane σήμερα, και την τάση που υπάρχει οι καλλιτέχνες να κυκλοφορούν τις δικές τους σειρές με ρούχα (Kanye West, Tyler, the Creator, A$AP Rocky και Pharrell), η σχέση του χιπ χοπ με τον κόσμο της μόδας έχει μια ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική ιστορία να διηγηθεί.



Αν και το χιπ χοπ προέκυψε από τους δρόμους, κατάφερε να γεννήσει το δικό του, ξεχωριστό στυλ στον χώρο της μόδας και της αισθητικής και έκτοτε έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί με μοναδικούς τρόπους με την πάροδο του χρόνου. Η επιρροή του χιπ χοπ στη μόδα σήμερα είναι πιο εμφανής από ποτέ, φτάνει να παρατηρήσει κανείς την τρέχουσα εμμονή του κόσμου της μόδας με το streetwear.



Στην κουλτούρα του χιπ χοπ ο συνδυασμός luxury brands ή preppy ρούχων με oversized αθλητικά είδη είναι κάτι συνηθισμένο σήμερα. Αυτή η ανάμειξη του «υψηλού» με το «χαμηλό», του ειρωνικού με το σοβαρό, είναι πλέον στάνταρ και από πολλές απόψεις αντικατοπτρίζει έναν κόσμο που ορίζεται από την εποχή του cut-and-paste του Διαδικτύου.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό, μικρότερες ή μεγαλύτερες, εταιρείες που ασχολούνται με το στυλ το οποίο πηγάζει από τη χιπ χοπ κουλτούρα και έχουν να επιδείξουν μια πιο street αισθητική.



Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έχει διδάξει το χιπ χοπ στον κόσμο της μόδας είναι ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι brand από μόνος του. Οι καλλιτέχνες της χιπ χοπ σκηνής γνωρίζουν καλά ότι η παραγωγή μουσικής είναι μόνο ένα μικρό μέρος του πολιτιστικού τους αποτυπώματος. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί τις πρώτες μέρες του χιπ χοπ, που η Αdidas έφτασε σε μια συμφωνία 1 εκατομμυρίου δολαρίων με τους Run-D.M.C., όταν το συγκρότημα έπαιξε το τραγούδι «My Adidas», ή να θυμηθεί την πολύ προσοδοφόρα συνεργασία του Kendrick Lamar με τη Nike.



Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο οι καλλιτέχνες «ξεπουλιούνται», στην κοινότητα του χιπ χοπ, όμως, όπου το να «πιάσεις την καλή» υπήρξε ανέκαθεν ο στόχος για πολλούς, δεν χωράνε τέτοιου είδους σκέψεις.



Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό, μικρότερες ή μεγαλύτερες, εταιρείες που ασχολούνται με το στυλ το οποίο πηγάζει από τη χιπ χοπ κουλτούρα και έχουν να επιδείξουν μια πιο street αισθητική αλλά και μια πιο δημοκρατική τιμολόγηση στα ρούχα και τις υπηρεσίες τους.



Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και έχουν να επιδείξουν κάποιες πολύ δημιουργικές ιδέες.

1.

MMI Jewellers

FY. Φωτο: Κώστας Αυγούλης

H Αρετή και ο Madclip ήταν ήδη ζευγάρι όταν η πρώτη τού χάρισε για δώρο γενεθλίων κάτι κίτρινα χρυσά grillz για τα δόντια. «Ο Mad είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες φορώντας τα και βομβαρδιζόταν με ερωτήσεις από φαν και φίλους του σχετικά με το πού μπορούν να τα βρουν για να τα αγοράσουν. Έτσι, μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε το δικό μας brand με χιπ χοπ κοσμήματα, το οποίο ξεκινήσαμε με grillz και ύστερα επεκταθήκαμε σε chains για τον λαιμό, για το χέρι και άλλα πολλά» εξηγεί η Αρετή σχετικά με τη δημιουργία του brand MMI Jewellers.



Τα σχέδιά τους είναι εμπνευσμένα από την παγκόσμια ραπ και χιπ χοπ σκηνή. Είναι flashy και έχουν χαρακτήρα. Χοντρές αλυσίδες, οι περισσότερες με πέτρες, μακριές, είτε τύπου choker, με τα αντίστοιχα βραχιόλια για σετ. Κατά καιρούς δημιουργούν και δαχτυλίδια, ενώ εξακολουθούν να έχουν και τα grillz για τα δόντια, με τα οποία ξεκίνησαν.

Τα κοσμήματά τους σχεδιάζονται από τους ίδιους και σε συνεργασία με δικούς τους σχεδιαστές. Kάποια από αυτά κατασκευάζονται στην Ελλάδα και μερικά στο εξωτερικό. Η γκάμα τους περιλαμβάνει κυρίως επιχρυσωμένα κοσμήματα, αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα για αγορά ολόχρυσων κοσμημάτων.



Τα προτιμούν αρκετοί εγχώριοι καλλιτέχνες, αφού «γράφουν» πολύ καλά και στον φακό, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκλίπ και φωτογραφίσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συνεργαστεί με αρκετούς ράπερ, τον FY, τον Light, τον DJ Stephan, τον Mente Fuerte, τον Ypo, τον Illeoo και τον Nivo, καθώς και με ανερχόμενους, όπως ο Thug Slime, η Asimina και η Ghetto Queen.

Instagram

2.

Athens Hood Boycott

Η βασική εργασία του Γιώργου Λαμπρινίδη ήταν το μοντάζ – έκανε live ανταποκρίσεις αλλά και βιντεοκλίπ για τη χιπ χοπ σκηνή της Ελλάδας. Μέσω των γνωριμιών που έκανε από αυτήν τη δουλειά και με τη βοήθεια του Βαγγέλη Εμμανουηλάκη και του Νίκου Πάλλα δημιούργησε τελικά μια εταιρεία ρούχων, την Athens Hood Boycott, το 2013.

«Ο βασικός λόγος ήταν η δική μου ανάγκη για τη δημιουργία μιας street style μάρκας, καθώς, όντας μεγαλόσωμος, δύσκολα έβρισκα ρούχα που να μου κάνουν. Η ιδέα άρεσε πολύ και στους φίλους μου, οπότε άρχισα να επεκτείνω την επιχειρηματική μου ιδέα και να δημιουργώ μια μεγαλύτερη γκάμα σε νούμερα και σχέδια. Αυτό άρεσε στον κόσμο, έτσι η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται» λέει ο ίδιος.

Το στυλ των ρούχων του brand του είναι καθαρά street και ακολουθεί τους κανόνες της χιπ χοπ κουλτούρας. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει Τ-shirts, hoodies, crewnecks, μαγιό, πουκάμισα αλλά και διάφορα αξεσουάρ, όπως καπέλα, σκουφιά, κάλτσες και σακίδια. Αυτοί που προτιμούν τα ρούχα της Boycott είναι κυρίως άτομα της street κουλτούρας και της χιπ χοπ μουσικής, αθλητές, σκέιτερ, εκπρόσωποι των extreme sports αλλά και οι φαν όλων αυτών.



Επιπλέον, η Boycott σπονσοράρει χιπ χοπ καλλιτέχνες, όπως οι Ταφ λάθος, Μηδενιστής, Twinsanity, Fer de Lance, DJ Noiz, DJ the Boy x Dani Gambino, ILL Shadow, Constantine The G, Mente Fuerte, Καταχθόνιο, Τάκι Τσαν και DJ micro, και έχει συνεργαστεί και με ξένους χιπ χοπ καλλιτέχνες, όπως οι Sean Price, The Alchemist, Evidence, Statik Selektah, Ocean Wisdom και Havoc Of Mobb Deep.

«Το kame house που συστεγάζεται με την Athens Hood Boycott ήταν μια ιδέα που σκεφτόμουν καιρό να υλοποιήσω και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Το όνομα το kame house προέρχεται από το anime Dragonball κι εδώ πουλάμε hip hop, jazz, blues, funk και electronic βινύλια αλλά και συλλεκτικές φιγούρες» λέει ο Γιώργος.

www.athenshoodboycott.com

3.

Hip Ηop Shop

Τo Hip Ηop Shop βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Aμαρουσίου, λίγα μόλις μέτρα από τον σταθμό του Ηλεκτρικού. Η ανάγκη ενός καταστήματος που θα εκπροσωπούσε αποκλειστικά τη χιπ χοπ κουλτούρα, ενός εξειδικευμένου καταστήματος όπου θα μπορούσε κάποιος να βρει συγκεντρωμένα τα πιο αντιπροσωπευτικά brands του χώρου, ήταν αυτό που οδήγησε στη δημιουργία του Hip Ηop Shop το 2007.

Eδώ και 13 χρόνια, λοιπόν, έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους ασχολούνται με το χιπ χοπ αλλά και το γκράφιτι. Είναι επίσης από τα πρώτα καταστήματα αυτού του ύφους στην Ελλάδα που εισήλθε στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, πραγματοποιώντας αποστολές σε όλη τη χώρα.



Στον φυσικό του χώρο, πάντως, μπορεί κανείς να βρει μερικά από τα πιο εμβληματικά all-time classic streetwear-official hiphopwear brands, όπως τα Wu Wear, Ecko Unltd, Karl Kani, Cayler And Sons, Ηomeboy, Zoo York, Dickies, Vans, Obey, Joker Βrand, Sprayground, Santa Cruz, Rocawear, Urban Classics κ.λπ. Όμως υπάρχουν και πιο undreground μάρκες, γνωστές στους πιο μυημένους στον χώρο του γκράφιτι, απ' όλο τον κόσμο (Ηeavy Goods, Hektik, Vandals On Holidays κ.ά.), αλλά και official licenced merch από ξένες ραπ μπάντες.



«Αυτήν τη στιγμή το Hip Hop Shop διαθέτει περισσότερους από 5. 000 άμεσα διαθέσιμους κωδικούς και πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε όλα τα στυλ. Από αυτόν που φοράει full baggy jean μέχρι αυτόν που θέλει slim και από αυτόν που θέλει ένα Τ-shirt με minimal design μέχρι αυτόν που θέλει κάτι full print-full color» λένε οι υπεύθυνοι του καταστήματος. Πάντως, ένα από τα πιο δυνατά new entries είναι το δυναμικό comeback εταιρειών που μεσουρανούσαν στα '90s, π.χ. Karl Kani, Εcko Unltd, Zoo York, Homeboy.



Τα ράφια του μαγαζιού είναι μονίμως γεμάτα με τα κορυφαία sprays του χώρου (montana black, mtn 94, mtn hardcore, molotow flame κ.ά.) αλλά και με tagging markers όλων των ειδών και χρωματισμών (grog, krink, mtn, montana) και χρειάζεται κανείς αρκετή ώρα για να ψάξει όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ που υπάρχουν στον χώρο, καθώς η ποικιλία είναι τεράστια.

hiphopshop.gr

4.

4:44 Jewelry Athens

O Άρης Τσίπης ασχολείται ενεργά με το κόσμημα από το 2012, αλλά η οικογένειά του είναι αργυροχρυσοχόοι και κατασκευάζουν κοσμήματα και ασημένια αντικείμενα από το 1964.

«Το rap industry είναι συνυφασμένο με την τέχνη του κοσμήματος από τη γέννηση του κινήματος της χιπ χοπ. Οι πρώτοι ράπερ φορούσαν χοντρές αλυσίδες, βραχιόλια και φανταχτερά σκουλαρίκια με πολύτιμες πέτρες, επενδύοντας σε περίτεχνα κοσμήματα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι με την πρόοδο της ραπ εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό το αντρικό κόσμημα, κυρίως στο rap game» εξηγεί.

Στην Ελλάδα έχει δουλέψει σχεδόν με όλους τους ράπερ (Mente Fuerte, Light, Hawk, Sapranov, AthKids και RNS), έχοντας κάνει το μεγαλύτερο take over στο ελληνικό jewelry industry και στο κοινό της street κουλτούρας. «Οι περισσότεροι θέλουν να έχουν μια αλυσίδα, ένα βραχιόλι ή οποιοδήποτε κόσμημα 4:44».

444jewelry.com

5.

American Cookies Αpparel

Ο tattoo artist Νίκος Αλεξανδρής και ο Σπύρος Τζοβάρας, που ασχολείται εδώ και χρόνια με τη μουσική παραγωγή, αγαπούν τα ρούχα και έχουν κοινή αισθητική, έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν το brand American Cookies. O πρώτος ασχολείται με την κατασκευή και το design των ρούχων και ο δεύτερος με τις δημόσιες σχέσεις και τις φωτογραφίσεις που γίνονται για τις σειρές που δημιουργούν.



Η American Cookies είναι ένα 100% streetwear brand, άμεσα επηρεασμένο από τη χιπ χοπ μουσική, αλλά και από την αισθητική των τατουάζ και την κουλτούρα του σκέιτ των '90s. Αυτό που χαρακτηρίζει τα ρούχα του είναι οι έντονοι χρωματισμοί και τα πρωτότυπα σχέδια πάνω σε Τ-shirts, hoodies, pants, chest rigs, shorts και coach jackets.



Μπαίνοντας στον χώρο τους, στο Ίλιον, όπου λειτουργεί το δημιουργικό τους γραφείο, κατάστημα ρούχων αλλά και tattoo salon, ακούς δυνατή χιπ χοπ μουσική αλλά και τα μοτεράκια των tattoo artists που συνήθως δουλεύουν ασταμάτητα.



Η λίστα με τους καλλιτέχνες που έχουν προτίμηση στα ρούχα τους είναι μεγάλη και περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Lil barty, Fly lo, Ortiz, Fy, DJ Stephan, DJ Silence, Madclip, DJ Melo, DJ Robin, Dirty Harry, Νέγρος του Μοριά (Black Μorris), Sapranov, God squad, Billy sio, Guvpo, L'artique, Slogan, Mike, Yn trippy, Mpelafon, DJ lsone, Phyrosun, DJ Zombalistic και Toquel.

americancookiesapparel.com

6.

Slay on fleek

Οι Slay on fleek είναι μια ομάδα παιδιών που ζουν μέσα στη ραπ και είναι μέρος της. Σκοπός της δημιουργίας του ηλεκτρονικού τους καταστήματος ήταν να δημιουργήσουν έναν χώρο μέσα στον οποίο να μπορούν να φιλοξενούν όσες μικρές εταιρείες της χιπ χοπ σκηνής έχουν τη δική τους συλλογή με ρούχα. Μέσα στο σάιτ τους υπάρχουν δύο κατηγορίες: η πρώτη έχει να κάνει με το merch διαφόρων καλλιτεχνών και η δεύτερη με τα brands που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.



«Η καρτέλα με τον τίτλο "merch" περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ο καθένας δημιουργεί το ρούχο/αξεσουάρ που επιθυμεί και η γκάμα τους περιλαμβάνει συνήθως Τ-shirts, φούτερ, αλλά και καπέλα, CDs, μέχρι και κασκόλ. Το ίδιο θα αρχίσει να ισχύει σύντομα και με την καρτέλα με τίτλο "brands" και σιγά-σιγά θα φιλοξενήσουμε περισσότερες εταιρείες» λένε οι ίδιοι και συνεχίζουν:



«Προσθέτουμε συνεχώς νέους καλλιτέχνες στο ρόστερ μας. Προσφάτως διαθέσαμε και το merch του 12ου Πίθηκου, σύντομα θα έχουμε διαθέσιμο το νέο Τ-shirt του Trouf από τον νέο του δίσκο "Stay Trouf". Επίσης, θα έχουμε την έναρξη μιας νέας κατηγορίας στο merch με τίτλο "Content Creator" που θα εγκαινιάσει το κανάλι KarpouziFetaGaming και στην κατηγορία "brands" θα φιλοξενήσουμε τη Vow και μια νέα εταιρεία με την επωνυμία "Modesigna"».

slayonfleek.com

7.

Athens Hood

Ο Fugo είναι μόλις 19 χρονών και μένει στη δυτική Αττική. Πριν από λίγο καιρό αποφάσισε να λανσάρει το δικό του brand, την Athens Hood, προσπαθώντας να δώσει μια αίσθηση των γειτονιών της Αθήνας σε συνάρτηση με τη χιπ χοπ κουλτούρα.



«Τα ρούχα μας είναι φαρδιάς φόρμας, ενώ όλα τα σχέδια στις μπλούζες έχουν σαν βάση την Αθήνα, μπορούν να χαρακτηριστούν μοντέρνα αλλά και μίνιμαλ. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της κουλτούρας του γκράφιτι και εκπέμπουν δυναμισμό. Σε αυτό συνέβαλαν και οι συνεργάτες του Taish και Sner» λέει ο ίδιος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ντύνει τα αλάνια των γειτονιών της πόλης με τα T-shirts του.



«Η Athens Hood ξεκίνησε ως μια κίνηση να φέρουμε τη χιπ χοπ κουλτούρα πιο κοντά στον κόσμο μέσω συναυλιών και της πλατφόρμας μας στο Ιnstagram. Στην πορεία ο κόσμος αγάπησε αυτό που δημιούργησα και για να τους ευχαριστήσω και να τους κάνω κομμάτι αυτής της κοινότητας αποφάσισα να εντάξω την ένδυση σε αυτή την ιδέα» λέει ο Fugo.



Τα ρούχα της Athens Hood διακινούνται όχι μόνο μέσα από τα social media της εταιρείας αλλά και σε καταστήματα, όπως το Doctor της οδού Ηφαίστου, στο Μοναστηράκι, και το Jackals Τattoo Crews στον Πειραιά. Οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 15 ευρώ.

Facebook

8.

Ηustlin all day

Το Ηustlin all day ξεκίνησε ως μια σελίδα που στήριζε γενικότερα την κουλτούρα του χιπ χοπ και το lifestyle γύρω από αυτό, ανεβάζοντας φωτογραφίες με ανάλογο περιεχόμενο, μουσικά κλιπ κ.λπ. Στην πορεία, η ομάδα που το τρέχει δημιούργησε το δικό της clothing brand και σχεδόν παράλληλα ασχολήθηκε με τη διοργάνωση μουσικών events.

«Μπλεχτήκαμε σχεδόν με κάθε τρόπο με το rap community και ακόμα έχουμε αρκετά ανολοκλήρωτα σχέδια στο συρτάρι» λένε οι άνθρωποι της Hustlin all day, οι οποίοι επέλεξαν να ανοίξουν το φυσικό τους κατάστημα σε όροφο και όχι σε μαγαζί με βιτρίνα.



«Θελήσαμε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε το underground στυλ μας, ώστε όποιος μπαίνει στο μαγαζί να ξέρει πού έρχεται. Η βιτρίνα μας είναι το Ίντερνετ και τα social media μας» λένε και συνεχίζουν: «Προσέχουμε πολύ τα σχέδια που βάζουμε στα ρούχα μας. Δεν πετάμε απλώς το όνομα της εταιρείας σε διαφορετικές γραμματοσειρές. Θέλουμε κάθε μπλούζα μας να έχει να πει μια ιστορία, να δίνει ένα μήνυμα. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που δεν φοβούνται να ζήσουν επικίνδυνα και να ρισκάρουν στη ζωή τους, δημιουργώντας ευκαιρίες και όχι περιμένοντάς τες. Mε τα ρούχα που φοράς εκφράζεις ποιος είσαι, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσεις. Επίσης, προσπαθούμε να κρατάμε την ποιότητα ψηλά και την τιμή όσο πιο χαμηλά μπορούμε. Δεν απευθυνόμαστε σε εισοδηματίες αλλά σε παιδιά που αγωνίζονται για την επιβίωση».

www.hustlinallday.eu

9.

Error404

Έχοντας εμπειρία πολλών χρόνων στον χώρο της ένδυσης, της υπόδησης και του ντιζάιν, η ομάδα του brand Error404 σχεδιάζει ρούχα άνετα λόγω του oversize fit τους και σίγουρα πολύ ποιοτικά, διότι τα υφάσματα, τα μεγέθη, ακόμα και τις ραφές τα έχουν επιμεληθεί με προσοχή και προορίζονται για απαιτητικούς αγοραστές.



«Δεν απευθυνόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο target group. Είμαστε street clothing brand, θέλουμε όμως να περάσουμε ένα πιο καλλιτεχνικό ύφος. Αντιπροσωπεύουμε όλα τα ανήσυχα πνεύματα που δίνουν το 100% του εαυτού τους, δεν βάζουμε όρια, ούτε στη μουσική ούτε στην τέχνη. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε κόσμους, όχι για να χωρίσουμε» λένε οι ίδιοι.

Instagram

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.