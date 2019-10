Οι εξαλλοσύνες στο αντρικό ντύσιμο δεν είναι κάτι πρόσφατο. Οι αναγεννησιακοί νεαροί στην Ιταλία φορούσαν δίχρωμα κολλητά κολάν που αναδείκνυαν την κορμοστασιά τους και ειδικό σπασουάρ (πολλές φορές με καμπανάκια γύρω του) για να κάνουν αίσθηση. Τα μεγάλα καπέλα με φτερά ήταν τα αξεσουάρ των ευγενών και την εποχή του Λουδοβίκου ΙΔ η επιλογή της περούκας, της αγκράφας του παπουτσιού και του μπροκάρ ήταν σημάδι εκλεπτυσμένου, κοσμοπολίτη άνδρα. Στην Αφρική αλλά και στην Ασία τα πολύχρωμα υφάσματα, οι λεπτοδουλεμένες ζώνες, τα αρώματα στα μαλλιά και τα περίτεχνα κοσμήματα εξέπεμπαν κύρος, δύναμη, καλλιέργεια.

Οι άντρες, ακόμα και όταν η συμβατική ανδροπρέπεια του δυτικού πολιτισμού έπεφτε βαριά στο κεφάλι τους, πάντα ποθούσαν αυτό που η αφροαμερικανική κοινότητα στην Αμερική έκανε αυτοσκοπό, το περιβόητο «swagger», τη μαγκιά σε απλά ελληνικά, που αφορούσε μια συνολικότερη θεώρηση της ζωής, τον τρόπο που περπατάς, που μιλάς και ντύνεσαι. Το όνομά σου στην πιάτσα, η δύναμή σου στη γειτονιά και η αυτοπεποίθηση που εξέπεμπες προκαλούσαν δέος. Ήσουν ο επικρατέστερος.

Το απροσδόκητο δώρο και φιλί της ζωής που έδωσαν οι αθλητές του NBA στην αντρική μόδα του ασθμαίνοντος λευκού νεαρού μοντέλου της πασαρέλας έκανε την αντρική μόδα οικεία σε ένα ευρύτερο κοινό και το άφησε να παίξει μαζί της, να τη σχολιάσει και να την ευχαριστηθεί με τον ίδιο τρόπο που πολλές από τις γυναίκες κάνουν ήδη.

Δεν είναι τυχαίο που η κληρονομιά των Αφροαμερικανών, μαζί με τη δημιουργικότητα και την ανάγκη τους για επιβίωση, οδήγησε σε μια ανδρική ραπτική αμίμητου στυλ. Οι καλύτεροι από αυτούς το έψαχναν τόσο, που διατηρούσαν την προσωπική τους υπογραφή με μια ασύλληπτη συνέπεια. Οι παλιότεροι, λοιπόν, άφησαν μια γενναία κληρονομιά στους σημερινούς εκπροσώπους του είδους. Αυτό το εκφράζει εγκυρότερα η λίστα του «Vanity Fair» με τους καλύτερα ντυμένους του 2019. Καθώς φυλλομετρούσα το τεύχος, ανάμεσα στους ηθοποιούς Mahershala Ali και Jeremy O. Harris, και τον τραγουδιστή Frank Ocean, το μάτι μου έπεσε στη φωτογραφία ενός ζευγαριού πιασμένου χέρι-χέρι. Ήταν ο (πρώην) παίκτης του NBA Dwyane Wade με τη γυναίκα του, την ηθοποιό Gabrielle Union.

O (πρώην) παίκτης του NBA Dwyane Wade με τη γυναίκα του, την ηθοποιό Gabrielle Union στη φωτογράφιση του GQ.



Παρά την εντυπωσιακή ομορφιά της Gabrielle και το ακόμα καλύτερο Bottega Veneta φόρεμά της, το βλέμμα έπεφτε (και έμενε) στο ροζ, μπροκάρ tuxedo που φορούσε ο Dwyane. Ξυπόλυτος, με απόλυτη αίσθηση του εαυτού και της δύναμής του, απέπνεε το «swagger» που κανένας στυλίστας δεν μπορεί να φτιάξει μέσα σε 2-3 ώρες πριν από τη φωτογράφιση. Αυτός ο άντρας έχει «ιδρώσει» τη φανέλα του στυλ. Δεν είναι τυχαίο. Είναι άλλωστε ένας από τους ιδρυτές της πιο ενδιαφέρουσας ίσως αντρικής πασαρέλας σήμερα στον πλανήτη. Λέγεται Tunnel Runway ή Concrete Runway και αφορά τις ζωντανές τηλεοπτικές εισόδους των αθλητών του NBA στο γήπεδο πριν από τον αγώνα.

Όταν το κοιτάς, θες να ουρλιάξεις «γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα;». Έχεις στη διάθεσή σου 24 ψηλούς, γυμνασμένους αθλητές και την προσοχή του αντρικού κοινού, που τους παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον και τους έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα φέρουν τη νίκη. Έχεις επίσης τους ίδιους τους παίκτες που διαθέτουν πολλά, μα πάρα πολλά λεφτά, δεν κάνουν κοινωνικές εξόδους λόγω προπονήσεων και αυστηρού προγράμματος και έχουν αστείρευτη δίψα να δείξουν ποιοι είναι χωρίς τη στολή. Η συνολικότερη εικόνα γίνεται ακόμα καλύτερη, καθώς το «tunnel» είναι γεμάτο με τα παραφερνάλια ενός αθλητικού χώρου: σκουπιδοντενεκέδες, άσχετες καρέκλες, γκρίζο φόντο, ταπεινά δάπεδα. Η αντρική πασαρέλα μηδενίζει την απόσταση που είχε δημιουργήσει ανάμεσα στο κοινό και τα ρούχα που παρουσιάζει και γίνεται κάτι απτό, μοδάτο, που θα ήθελες να συζητήσεις. Μπίνγκο!



To φαινόμενο του Tunnel Runway έχει τρεις σημαντικούς σταθμούς στην πορεία του και τέσσερις μεγάλους πρωταγωνιστές. Ο πρώτος μάς πάει πίσω στο 2005, όταν ο κομισάριος τότε του NBA, David Stern, στην προσπάθειά του να αποδεσμευτεί το πρωτάθλημα από τη βαθιά επιρροή της χιπ χοπ κουλτούρας και του σταρ αυτής στο NBA, Allen Iverson, έστειλε memo, σύμφωνα με το οποίο, στο εξής οι αθλητές θα έπρεπε να έρχονται και να φεύγουν από το γήπεδο με business casual look. Κανείς δεν του 'στειλε πίσω το memo ζητώντας διευκρινίσεις και κάθε παίκτης το μετέφρασε όπως το καταλάβαινε καλύτερα.

Ο εκκεντρικός James Harden κομποζάρει τα look του με αυτά του νεότερου συμπαίκτη του, P.J. Tucker, σε όλες τις εισόδους τους το 2018, δίνοντάς μας απίθανες, ολόφρεσκες εικόνες της σημερινής αντρικής μόδας.

Ο πρώτος μεγάλος πρωταγωνιστής του Concrete Runway πήρε το memo και είδε την ευκαιρία να ντύσει το δίμετρο σώμα του με κοστούμια ραμμένα πάνω του και ρούχα σχεδιαστών που κανένας άλλος αθλητής NBA δεν είχε προωθήσει ως τότε. Ο LeBron James προσέλαβε τη στυλίστρια Rachel Johnson, που την είχε γνωρίσει μέσω του Jay Z, και ξεκίνησαν να δουλεύουν. Η αρχή ήταν ταπεινή. Ο James φωτογραφίζεται το 2008 βγαίνοντας από το αεροπλάνο με ακουστικά Beats by Dre, γνωστά και αγαπητά μέχρι τότε μονάχα στον κόσμο της μουσικής. Οι πωλήσεις εκτινάχτηκαν τόσο, που σε λιγότερο από δύο χρόνια έγινε ο ambassador της φίρμας. Ξεκίνησαν να ταξιδεύουν μαζί στο Μιλάνο και στο Παρίσι, όπου είδαν το χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στην αντρική μόδα και στους έγχρωμους άντρες, τους αθλητές, που δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε. Η Johnson τον έφερε σε επαφή με εμβληματικούς οίκους όπως αυτοί του Tom Ford και του Ralph Lauren, που ξεκίνησαν να του ράβουν κοστούμια. Είναι η πρώτη φορά που ένας αθλητής του NBA εμφανίζεται με άψογο, bespoke κοστούμι, μπαίνοντας στο γήπεδο. Ανάμεσα στα περίπου 15 brands που εκπροσωπεί σήμερα o James, αποκομίζοντας το ποσό των 52 εκατ. δολαρίων μόνο από τις συνεργασίες μαζί τους, πρωταγωνιστεί και στην τελευταία καμπάνια της RIMOWA, του τελευταίου αποκτήματος του Ομίλου LVMH Moët Hennessy, με είδη ταξιδίου που απευθύνονται σε ένα νεότερο κοινό.

Κι έτσι, ο LeΒron James συμπαρασύρει τους συναδέλφους του. Η έκρηξη των social media στρέφει έναν μεγάλο προβολέα σε όλες τις μικρές στιγμές του πρωταθλήματος και, πάνω απ' όλα, στους πρωταγωνιστές του. Ο εκκεντρικός James Harden κομποζάρει τα look του με αυτά του νεότερου συμπαίκτη του, P.J. Tucker, σε όλες τις εισόδους τους το 2018, δίνοντάς μας απίθανες, ολόφρεσκες εικόνες της σημερινής αντρικής μόδας. Με μια γνήσια, βαθιά αυθεντική συμπεριφορά παγονιού, οι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι της μόδας με αγωνία, πολλά λεφτά, στυλίστες και το άγχος του σχολιαρόπαιδου. Όλα γίνονται για μια είσοδο 30 δευτερολέπτων. Ποιος έχει το μεγαλύτερο swagger; To 2018, o LeΒron James και ο Dwyane έρχονται σε επαφή με τον σχεδιαστή Thom Browne και ντύνουν ολόκληρη την ομάδα των Cleveland Cavaliers με τα αμίμητα γκρίζα κοστούμια του σχεδιαστή. Ο στόχος ήταν ένας, να φτιαχτεί μια στολή τόσο τέλεια και επιβλητική, που θα προκαλούσε δέος στους αντιπάλους.

Τα αμίμητα γκρίζα κοστούμια του Thom Browne στόχο είχαν να φτιαχτεί μια στολή τόσο τέλεια και επιβλητική, που θα προκαλούσε δέος στους αντιπάλους.

Ο Russell Westbrook, υπερόπτης και φιγουρατζής, ντύνεται ακριβώς έτσι, με ολόσωμες ροζ φόρμες και καρό τζάκετ του ψαρά, φωνακλάδικα και προκλητικά look. Μάλιστα, κατέγραψε την άποψή του αυτή σε ένα βιβλίο αφιερωμένο στο ντύσιμό του με τον τίτλο «Style Drivers».

Καθώς οι απαιτήσεις μεγάλωναν και ο ενδυματολογικός ανταγωνισμός έφερνε όλο και περισσότερη δημοσιότητα, πέρα από το χτίσιμο του look, ξεκίνησε και η περιφορά των «σκήπτρων» ή, όπως τα λέμε στη γλώσσα της μόδας, των αξεσουάρ. Εκτός από την τελευταία λέξη της μόδας στις τσάντες και τα τσαντάκια, οι παίκτες κρατούν στο χέρι τα αθλητικά παπούτσια με τα οποία θα αγωνιστούν στο παρκέ, για την ακρίβεια σε ειδικά διαμορφωμένες θήκες, απόλυτα εναρμονισμένες χρωματικά με το look της εισόδου. Εμφανίζονται γιλέκα, μονοχρωμίες νέον, συλλεκτικά t-shirts, μεγάλα παλτά, βελούδινα κοστούμια χωρίς πουκάμισο, μπλε ναυτικά κουστούμια φορεμένα με ολόλευκα αθλητικά παπούτσια, κάλτσες πάνω από το παντελόνι, μεγάλα εμπριμέ, μπλούζες Dior στην προπόνηση και Valentino αξεσουάρ. O Riccardo Tisci κάνει για τον οίκο Givenchy μια πασαρέλα απομίμηση γηπέδου μπάσκετ. Οι μέντορες της μόδας φοράνε παπούτσι νούμερο 48, φτιαγμένο στα μέτρα τους.

Russell Westbrook Russell Westbrook

Το αμερικανικό GQ κάνει κάθε χρόνο έναν μεγάλο online διαγωνισμό για τον πιο καλοντυμένο της σεζόν και το «Complex», το μεγαλύτερο ίσως μέσο για τη street κουλτούρα, φτιάχνει επεισόδια στο YouTube σχολιάζοντας μόνο τα look των αθλητών στο Concrete Runway. Υπάρχει το «More Than Stats» που ασχολείται μόνο με τη μόδα των αθλητών. Παράλληλα, οι παίκτριες του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ ξεκινούν τη δική τους επανάσταση, καταρρίπτοντας το «θηλυκό» πρότυπο της αθλήτριας στο εκτός γηπέδου ντύσιμο με απίθανα ανδρόγυνα look.

Το απροσδόκητο δώρο και φιλί της ζωής που έδωσαν οι αθλητές του NBA στην αντρική μόδα του ασθμαίνοντος λευκού νεαρού μοντέλου της πασαρέλας, πέρα από μια χρυσή ευκαιρία για μάρκετινγκ, έδωσε κάτι ακόμα μεγαλύτερo. Έκανε την αντρική μόδα οικεία σε ένα ευρύτερο κοινό και το άφησε να παίξει μαζί της, να τη σχολιάσει και να την ευχαριστηθεί με τον ίδιο τρόπο που πολλές από τις γυναίκες κάνουν ήδη. Και όπως λέει ο Dwyane: «Θέλω τα παιδιά μου να βλέπουν τις φωτογραφίες μου όταν μεγαλώσουν και να λένε "κοίτα, ο γέρος μας είχε swag"».