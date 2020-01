Στις 17 Ιανουαρίου ξεκινούν 10 μέρες γιορτής για τους λάτρεις των ντοκιμαντέρ με την πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ που ξεκινά και φέτος με επίκεντρο την Καλαμάτα ενώ μέρος του προγράμματος θα παρουσιαστεί σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου: Πάτρα, Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Δημητσάνα, Γύθειο, Αμαλιάδα και Ξυλόκαστρο. Σκοπός του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου είναι να εισαγάγει το κοινό στην παγκόσμια τρέχουσα παραγωγή ταινιών τεκμηρίωσης, αλλά και να φέρει σε επαφή το νεανικό κοινό με την εμπειρία της δημιουργικής διαδικασίας, καθώς και με τη σχέση της εικόνας με την ποίηση.

Ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ επιλέχθηκε το ελληνογαλλικό Dolphin Man του Λευτέρη Χαρίτου, ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ που εκθειάζει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, εμπνευσμένο από τη ζωή του Γάλλου πρωταθλητή ελεύθερης κατάδυσης Jacques Mayol. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν με θέμα το περιβάλλον, περιλαμβάνονται τα ντοκιμαντέρ Apex Survival – Maiden Voyage (Ν. Αφρική) που παρακολουθεί το μυστήριο της εξαφάνισης των λευκών καρχαριών, το Chasing Ice (ΗΠΑ) του φωτογράφου του National Geographic James Balog, που καταγράφει τις αλλαγές στους παγετώνες της Αρκτικής, το βραβευμένο Soyalism (Ιταλία) που καταδεικνύει την καταστροφή των φυσικών πόρων από τους κολοσσούς της βιομηχανίας τροφίμων, το Before the Flood, σε παραγωγή και αφήγηση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, για τις δραματικές κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο (η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το National Geographic).

Το Φεστιβάλ θα προχωρήσει φέτος για πρώτη φορά σε μια σημαντική συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για τα 8.000 χρόνια πολιτισμού της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας, Λάρισα η Πελασγίς στο διάβα των Αιώνων της Κλεώνης Φλέσσα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Το ντοκιμαντέρ What To Do About Climate Disruption (ΗΠΑ) θα προβληθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, παρουσία του σκηνοθέτη Eric Simon, ο οποίος στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση για την κλιματική αλλαγή με τη Στελλίνα Κουλουζάκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δίκτυο Μεσόγειος SOS. Θα προβληθούν επίσης τρεις βραβευμένες ταινίες της ακτιβίστριας σκηνοθέτιδας Iara Lee (Βραζιλία), η οποία είναι επίσημη καλεσμένη του φεστιβάλ, ενώ το αφιέρωμα συμπληρώνεται από το διακεκριμένο ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες, που παρακολουθεί τις προσπάθειες μιας μικρής ομάδας να καλλιεργήσουν παλιούς σπόρους ντομάτας στον θεσσαλικό κάμπο.

Το φεστιβάλ συνεργάζεται φέτος με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στη δημιουργία της εκπαιδευτικής πρωινής ζώνης για παιδιά, ενώ μετά το τέλος του, οι ταινίες αυτές θα ταξιδέψουν σε σχολεία ολόκληρης της Πελοποννήσου. Τέλος, στο πλαίσιο του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας με έργα του σκηνοθέτη Vlad Sokhin, από το ταξίδι του στη Μελανησία, κατά το οποίο απαθανάτισε τις φανερές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Συνεχίζεται και φέτος το αφιέρωμα στην ισότητα που θεσπίστηκε το 2019. Μια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Iara Lee – Βραζιλία, Robert Rombout – Ολλανδία, και Στέλλα Θεοδωράκη – Ελλάδα, θα απονείμει τα βραβεία ισότητας στις ταινίες που συμμετέχουν. Μεταξύ τους, το πολυβραβευμένο Female Pleasure (Ελβετία-Γερμανία), με πέντε πρωταγωνίστριες που διεκδικούν τη γυναικεία χειραφέτηση υπομένοντας διώξεις και βία, το δανέζικο Dancing with Monica, που παρακολουθεί την περίπτωση μιας γυναίκας θύματος trafficking, η οποία κατέγραφε επί 25 χρόνια τη ζωή της, το Zero Impunity (Λουξεμβούργο-Γαλλία), ένα project για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των σεξουαλικών εγκλημάτων εν καιρώ πολέμου, το αμερικανικό Hell and Hope, για τα κορίτσια θύματα του ISIS, καθώς και μία ελληνική συμμετοχή, η Ρίτα του Γιώργου Δανόπουλου, με πρωταγωνίστρια μια ιερόδουλη της παλιάς Αθήνας. Οι ταινίες θα προβληθούν παρουσία των δημιουργών τους.

Όλες οι προβολές του βασικού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από τις 17 ως τις 27 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο, ενώ θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου όπως και για τους κατοίκους της πόλης. Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν 49 ξένες και 25 ελληνικές ταινίες, καθώς και 22 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ.

Πρόγραμμα: https://www.peloponnisosdocfestival.com/kalamata2020/

Γενικές Πληροφορίες:https://www.peloponnisosdocfestival.com/